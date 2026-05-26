Diputado pide al fiscal general informar sobre salarios e indemnizaciones de Consuelo Porras, Pineda y Curruchiche

Justicia

Diputado pide al fiscal general informar sobre salarios e indemnizaciones de Consuelo Porras, Pineda y Curruchiche

Diputado le pide al fiscal general, Gabriel García Luna, que informe sobre salarios de la exfiscal Consuelo Porras y otros funcionarios del ente investigador.

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Sede del Ministerio Público en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El diputado José Chic informó este martes 26 de mayo que solicitó al fiscal general Gabriel García Luna que informe sobre los salarios e indemnizaciones de la exfiscal María Consuelo Porras.

También pidió que se le brinde la misma información respecto de Ángel Pineda, ex secretario general del Ministerio Público (MP), y de Rafael Curruchiche, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

En un oficio enviado a García Luna, el diputado pidió la tabla salarial y el monto de la indemnización de Porras y Pineda del 2018 al 2026. En el caso de Curruchiche, solicitó los mismos datos de los últimos cinco años.

La solicitud la hizo por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública y dio un plazo de tres días al MP para que comparta la información referida.

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Consuelo Porras dejó el cargo tras cumplirse su periodo al frente del ente investigador y fue sustituida por García Luna.

Mientras tanto, Pineda presentó su renuncia y Curruchiche fue destituido como jefe de la Feci.

Para lee más: Juan Luis Pantaleón, asesor y exdirector de Comunicación Social del MP, renuncia de la institución

Pide que caso cambie de fiscalía

El legislador también solicitó al fiscal García Luna que cambie de fiscalía un caso que involucra a Consuelo Porras y que, por ahora, está a cargo de la fiscal Leonor Morales Lazo.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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