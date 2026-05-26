Diputado pide al fiscal general informar sobre salarios e indemnizaciones de Consuelo Porras, Pineda y Curruchiche

El diputado José Chic informó este martes 26 de mayo que solicitó al fiscal general Gabriel García Luna que informe sobre los salarios e indemnizaciones de la exfiscal María Consuelo Porras.

También pidió que se le brinde la misma información respecto de Ángel Pineda, ex secretario general del Ministerio Público (MP), y de Rafael Curruchiche, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

En un oficio enviado a García Luna, el diputado pidió la tabla salarial y el monto de la indemnización de Porras y Pineda del 2018 al 2026. En el caso de Curruchiche, solicitó los mismos datos de los últimos cinco años.

La solicitud la hizo por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública y dio un plazo de tres días al MP para que comparta la información referida.

Consuelo Porras dejó el cargo tras cumplirse su periodo al frente del ente investigador y fue sustituida por García Luna.

Mientras tanto, Pineda presentó su renuncia y Curruchiche fue destituido como jefe de la Feci.

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Pide que caso cambie de fiscalía

El legislador también solicitó al fiscal García Luna que cambie de fiscalía un caso que involucra a Consuelo Porras y que, por ahora, está a cargo de la fiscal Leonor Morales Lazo.