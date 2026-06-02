Exfiscal general Consuelo Porras reaparece públicamente tras dejar el cargo en mayo pasado

La exfiscal general María Consuelo Porras apareció públicamente este martes 2 de junio cuando salía del edificio del Ministerio de Finanzas Públicas, en la zona 1 de la capital.

Al ser abordada por la prensa, le consultaron cuáles eran sus planes tras dejar el cargo y respondió: «¿Cuáles cree usted? Seguir ejerciendo la profesión».

Sin detenerse para atender a los periodistas, otra de las preguntas fue: «Exfiscal, en caso de que inicien denuncias en su contra, ¿usted va a enfrentarlas o huirá del país?». Porras indicó: «Como todo ciudadano honesto y responsable».

Luego, apoyada por su seguridad, María Consuelo Porras abordó un vehículo y se marchó sin explicar cuál fue el motivo de su visita al Ministerio de Finanzas Públicas.

Porras dejó el cargo de fiscal general del Ministerio Público el 16 de mayo recién pasado, tras concluir su período al frente de esa institución.

Ahora el cargo lo ocupa el fiscal general Gabriel García Luna, quien fue designado por el presidente Bernardo Arévalo tras recibir la nómina de candidatos de la comisión postuladora.

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Tras la salida de Porras del MP, varios fiscales han renunciado al cargo y fue destituido el exfiscal Rafael Curruchiche, quien estuvo a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

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