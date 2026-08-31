MP pide retirar inmunidad al juez Fredy Orellana, sancionado por EE. UU. y la Unión Europea

El Ministerio Público (MP) solicitó este lunes 31 de agosto el retiro de la inmunidad del juez Fredy Raúl Orellana Letona, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, según confirmaron fuentes de esa institución.

Las fuentes indicaron que la solicitud fue presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, pero no revelaron qué delitos se investigan ni el caso que dio origen a la petición contra el juzgador.

Por esa razón, hasta ahora se desconoce qué hechos atribuye el MP a Orellana y cuáles son los argumentos de la Fiscalía para solicitar que se le retire la inmunidad.

La petición deberá seguir el procedimiento correspondiente para determinar si existen elementos que permitan retirar la inmunidad al juez y que pueda ser investigado.

Orellana ha conocido expedientes judiciales de alto impacto y sus resoluciones han generado cuestionamientos y sanciones internacionales.

Orellana está sancionado por Estados Unidos, que lo considera una persona que afecta la democracia de Guatemala.

Estados Unidos señaló al juez por “autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.

Orellana también está sancionado por la Unión Europea y Suiza por señalamientos relacionados con acciones que amenazaron la democracia, entre ellas intentar impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.

El juez también fungió como presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados y ha tenido a su cargo varios expedientes de relevancia pública.

Entre estos figura el proceso contra el periodista y fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora. Orellana avaló la orden de captura contra el periodista.

También conoció actuaciones relacionadas con Juan Francisco Solórzano Foppa en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, en el que también está vinculado Zamora.

Orellana también benefició al exdiputado Roberto Kestler al cerrar la persecución penal por asociación ilícita y enviarlo a juicio únicamente por tráfico de influencias en el caso Negociantes de la Salud.

Revocó órdenes de captura contra Serrano Elías

Otro antecedente relacionado con Orellana ocurrió en febrero pasado, cuando el MP confirmó que el juez había revocado las órdenes de captura contra el exmandatario Jorge Serrano Elías.

Inicialmente, el expediente contra Serrano Elías estaba a cargo del juez Carlos Toledo, del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal. Después de una recusación, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones resolvió trasladarlo al juzgado dirigido por Orellana.

Otros expedientes

En julio pasado, el MP buscó obtener dos órdenes de aprehensión contra antiguas autoridades de la institución, pero la jueza que conoció las solicitudes rechazó la petición de los fiscales.

Una fuente con conocimiento del caso confirmó que las investigaciones de la nueva administración del MP llevaron a solicitar órdenes de aprehensión contra el extitular de la Feci, Rafael Curruchiche, y el exjefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, Saúl Sánchez.

Ese expediente fue asignado a Orellana, quien también conoce el caso Corrupción Semilla. La citación fue cancelada por el juez.

Orellana también ordenó la cancelación del partido Movimiento Semilla, después de una serie de procesos judiciales promovidos por la fiscalía durante la administración de Consuelo Porras, exfiscal general.

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