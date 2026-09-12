Cronología de la muerte del músico Hugo Girón: la captura del hijo de un magistrado del OJ y una audiencia fijada para 2027

Héctor Hugo Girón Barrientos había salido de la una universidad y se dirigía a su casa, en la zona 5. Había recorrido menos de un kilómetro cuando el trayecto se interrumpió en la Sexta Avenida y 8a. calle de la zona 9.

Era la noche del 3 de septiembre del 2026. Pasaban las 21 horas. En ese punto se registró un accidente de tránsito entre tres vehículos: la motocicleta Suzuki, modelo 2021, con placas M-684KTM, que conducía Girón Barrientos; un automóvil Hyundai Accent rojo, modelo 2013, con placas P-363LYV, y una camioneta Toyota Prado verde oscuro, con placas P-418CWS, propiedad del Organismo Judicial (OJ).

Girón Barrientos, de 64 años, sufrió múltiples golpes. Los Bomberos Municipales lo trasladaron al Hospital General San Juan de Dios, donde murió. El acta de defunción y el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) establecieron como causa de muerte politraumatismo.

Girón Barrientos era profesor de música, flautista y coralista bajo del Coro Ad Aeternus Réquiem. También participó en conciertos del Réquiem de Mozart y la Messa da Requiem, de Giuseppe Verdi.

El 6 de septiembre, tres días después del accidente, Prensa Libre publicó que la familia buscaba esclarecer las causas del hecho y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados. Para entonces, públicamente todavía no se conocía que dos personas habían sido aprehendidas la misma noche del accidente.

Pero mientras familiares, alumnos, amigos y colegas despedían al maestro, comenzaban a surgir interrogantes sobre lo que había ocurrido aquella noche.

Un amigo del músico llegó al lugar del accidente y observó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llevaba a cabo las primeras averiguaciones. Los conductores de los otros vehículos involucrados ya no se encontraban allí, según relató.

Dos aprehendidos desde esa noche

El 10 de septiembre, Prensa Libre publicó que Comunicación Social de la PNC había indicado que no disponía de un reporte oficial del accidente y que únicamente contaba con un informe de la Comisaría 11 en el que se consignaba la muerte de un hombre por politraumatismo en el Hospital Roosevelt.

La información contrastaba con la proporcionada por la familia y con documentos oficiales.

Los familiares afirmaron que Girón Barrientos había sido trasladado al Hospital General San Juan de Dios. El acta de defunción y el informe del Inacif también sitúan su muerte en ese centro asistencial.

Un día después de aquella publicación, el 11 de septiembre, la PNC dio a conocer que Zaldaña Rendón y Pérez Tamatzín habían sido aprehendidos desde la noche del 3 de septiembre.

Funcionó para que la @PNCdeGuatemala entregará el informe después de 8 días, un informe que debieron entregar inmediatamente y que el @MPguatemala esperó que nosotros lo solicitaramos https://t.co/aAL7ozY3eh — Lucia 💛 (@LuzyG6_) September 12, 2026

Los registros del OJ indican que Zaldaña Rendón y Pérez Tamatzín ingresaron a la Torre de Tribunales a las 23.36 horas del 3 de septiembre del 2026 por homicidio culposo.

Otro reporte de la Comisaría 11 de la PNC establece que, por causas que todavía se investigan, ambos vehículos colisionaron con la motocicleta de Girón Barrientos. Los dos automóviles y la motocicleta fueron consignados.

El informe indica que fueron capturados el dia 3 de septiembre, NO FUERON CAPTURADOS HOY, y demoraron 8 dias en presentarlo SE TOMARON EL TIEMPO PARA SABER QUE ESCRIBIR, QUE SEA TODO VERDAD, lo dudo! @PNCdeGuatemala https://t.co/gP8bRamX1P — Lucia 💛 (@LuzyG6_) September 11, 2026

Una camioneta del Organismo Judicial

La camioneta Toyota Prado con placas P-418CWS pertenece al Organismo Judicial y está asignada al magistrado Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo, de la Sala Segunda de Apelaciones Penal.

Quien conducía el vehículo al momento del accidente, según el reporte policial, era su hijo, Pablo Andrés Zaldaña Rendón.

Cuando Prensa Libre consultó inicialmente al Departamento de Comunicación Social del OJ, la institución confirmó que el vehículo estaba asignado a un magistrado de Sala de Apelaciones, pero no reveló su identidad. Posteriormente, fuentes del OJ confirmaron que estaba asignado a Zaldaña Acevedo.

El Organismo Judicial expresó sus condolencias a la familia Girón Barrientos e informó que el caso estaba bajo investigación del Ministerio Público (MP).

También anunció procedimientos internos para determinar si existió alguna infracción administrativa de un servidor público relacionada con el uso del vehículo.

“Adicionalmente se han iniciado los procedimientos correspondientes para que se investigue si existe alguna infracción administrativa de parte de algún servidor público de este organismo”, informó el OJ.

La institución explicó que sus vehículos están sujetos al Reglamento para el Uso y Control de Vehículos Propiedad, Comiso o en Uso Temporal del Organismo Judicial, en el cual se establecen prohibiciones y responsabilidades para los funcionarios y empleados que los tienen asignados.

El OJ aseguró que todos sus vehículos están asegurados.

Una oferta durante el velatorio

Según los familiares de la víctima, durante el velatorio llegó el abogado Gerardo Alfonso Zaldaña Acevedo, quien, en representación de un tercero, les ofreció Q25 mil como ayuda humanitaria para mitigar la emergencia y ayudar con los servicios funerarios con el objetivo de evitar un proceso penal por el hecho.

La familia dijo que rechazó el ofrecimiento y manifestó su intención de continuar las acciones para establecer las circunstancias del accidente y las responsabilidades.

Consultado sobre si el abogado había actuado en representación del Organismo Judicial, la institución negó cualquier participación.

“El Organismo Judicial no se encuentra involucrado de ninguna manera en las acciones o procedimientos que realizan las partes dentro del proceso penal que se ha iniciado con motivo del hecho de tránsito. Las mismas le corresponden única y exclusivamente a las personas que estuvieron involucradas en el hecho y se encuentran sujetas al control de las autoridades correspondientes”, indicó.

El Ministerio Público dijo que la Fiscalía de Delitos contra la Vida tiene a su cargo la investigación para determinar cómo ocurrió el accidente.

En libertad y con audiencia hasta el 2027

Ocho días después del accidente se conoció otra decisión. Pablo Andrés Zaldaña Rendón y Roberto Vidal Pérez Tamatzín quedaron en libertad sin haber comparecido en audiencia de primera declaración, dijo le MP.

El Juzgado Segundo Pluripersonal de Paz Penal les otorgó arresto domiciliario y programó la audiencia de primera declaración para el 17 de febrero del 2027, a las 11 horas.

El departamento de Comunicación Social del MP explicó que la medida era posible porque Girón Barrientos no murió en el lugar del accidente, sino después de ser trasladado al centro asistencial.

“Como el maestro Girón no falleció en el lugar de los hechos sino que hasta en el centro asistencial, ambos conductores por medio de un notario, por la ley podían pedir un arresto domiciliario en lo que se realiza la investigación y llega la audiencia”, señaló comunicación social del MP.