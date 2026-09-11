Hijo de magistrado del OJ, Edwin Zaldaña, queda en libertad a la espera de comparecer en primera declaración por muerte del músico Hugo Girón

Pablo Andrés Zaldaña Rendón, hijo del magistrado Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo, y Roberto Vidal Pérez Tamatzín quedaron en libertad este 11 de septiembre sin comparecer en audiencia de primera declaración. Ambos habían sido aprehendidos por homicidio culposo tras el accidente de tránsito en el que murió el músico y docente Héctor Hugo Girón Barrientos.

El accidente ocurrió el 3 de septiembre del 2026 en la Sexta Avenida y 8a. calle de la zona 9 capitalina e involucró una camioneta agrícola asignada por el Organismo Judicial (OJ) al magistrado Zaldaña Acevedo.

Un reporte de la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que Zaldaña Rendón, de 21 años, conducía la camioneta con placas P-418CWS.

Pérez Tamatzín, de 25 años, conducía un automóvil con placas P-363LYV, según el informe policial.

Girón Barrientos sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y fue trasladado por Bomberos Municipales al Hospital General San Juan de Dios, donde falleció a su llegada, según el reporte policial.

Juzgado les otorga arresto domiciliario

El Juzgado Segundo Pluripersonal de Paz Penal dejó en libertad a Zaldaña Rendón y Pérez Tamatzín. Además, programó la audiencia de primera declaración para el 17 de febrero del 2027, a las 11 horas.

"Como el maestro Girón no falleció en el lugar de los hechos si no que hasta en el centro asistencial, ambos conductores por medio de un notario, por la ley podían pedir un arresto domiciliario en lo que se realiza la investigación y llega la audiencia", señaló el Ministerio Público (MP).

El MP fue consultado sobre la resolución judicial, pero no respondió cuándo fue notificado de lo resuelto ni proporcionó el nombre del juez que otorgó el arresto domiciliario.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida tiene a su cargo la investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

¿Quién es Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo?

Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo es magistrado titular de la Sala Segunda de Apelaciones Penal.

De acuerdo con información publicada por Prensa Comunitaria, se graduó de abogado en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 2010 y ha sido docente de esa casa de estudios y de la Universidad Mariano Gálvez.

También ha trabajado como asesor jurídico de la Municipalidad de Mixco, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y la Unidad de Control y Supervisión.

Zaldaña Acevedo integró la Sala Segunda de Apelaciones Penal que, en noviembre del 2024, resolvió que el periodista y fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, regresara a prisión. En esa resolución también participaron los magistrados Cristina de los Ángeles Torres González y Víctor Manuel Castillo Mayén, según Prensa Comunitaria.

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PNC inicialmente informó que no tenía reporte

Inicialmente la Policía señaló que no tenía un reporte oficial y que únicamente contaba con un informe de la Comisaría 11 en el que se consignaba la muerte de un hombre por politraumatismo en el Hospital Roosevelt.

La familia de Girón Barrientos contradijo esa versión y afirmó que el músico fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, donde murió.

El acta de defunción y el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) también señalan que Girón Barrientos murió en ese centro asistencial y que la causa de muerte fue politraumatismo.