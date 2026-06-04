Estudio alerta sobre contaminación en la cuenca del Motagua y sus riesgos para la salud pública

El agua que nace cristalina en tres puntos donde se efectuó un muestreo ya está contaminada, afirma un estudio efectuado por la Alianza por la Cuenca del Motagua, el Instituto de Fomento Municipal (Infom), Innolab y FQB Lab, junto con el Club Rotario Internacional.

Según el estudio, los análisis se desarrollaron tras tomar muestras en tres puntos estratégicos el 7 de mayo. Los puntos fueron un nacimiento ubicado bajo el puente El Naranjo, en Mixco; el río Las Vacas, después del rebalse del vertedero de la zona 3; y Santa Cruz Chinautla.

El análisis detectó niveles extremos de coliformes fecales, sólidos en suspensión y otros contaminantes en el agua.

Los coliformes fecales son indicadores de contaminación por excretas humanas o animales, y su presencia está asociada con enfermedades gastrointestinales y otras infecciones.

Los resultados advierten riesgos directos para la salud humana, especialmente en niños, y evidencian que gran parte de las aguas residuales de la capital termina degradando la cuenca del Motagua.

Lo que más sorprendió a los investigadores fue que incluso el nacimiento de agua analizado, que aparenta estar más limpio, ya presentaba contaminación fecal.

“Estamos poniendo el inodoro encima de la pila”, resumió durante la presentación de resultados Luisa Fernanda Barrientos, de Innolab, al describir una situación que calificó como "espeluznante".

Según el estudio, en el nacimiento bajo el puente El Naranjo se detectaron 23 mil NMP (Número Más Probable) de coliformes fecales por cada 100 mililitros de agua, una señal inequívoca de contaminación por materia fecal y microorganismos potencialmente peligrosos para la salud.

El punto más crítico fue identificado en el río Las Vacas, aguas abajo del vertedero de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala. Allí se registraron 1.6 millones de NMP/100 ml de coliformes fecales, una cifra cientos de veces superior a los límites permitidos por normativas internacionales utilizadas como referencia durante el estudio, donde no debería superar los mil NMP/100 ml.

Resultado del muestreo

Punto de muestreo Coliformes fecales

Nacimiento Puente El Naranjo: 23 mil NMP/100 ml

Río Las Vacas: 1. 6 millones NMP/100 ml

Santa Cruz Chinautla: 1.6 millones NMP/100 ml

Las cifras anteriores son cientos de veces superiores a los estándares de referencia de países como México, Costa Rica y Perú, añade el estudio.

Los investigadores señalaron que este punto del río Las Vacas recibe lixiviados del basurero, así como descargas de aguas residuales provenientes de colonias, industrias y urbanizaciones.

"Estamos matando el río", advirtió Barrientos.

La situación se repite en Santa Cruz Chinautla, donde también se detectaron 1.6 millones de NMP/100 ml, lo que confirma que la contaminación se mantiene río abajo y afecta directamente a comunidades donde habitan miles de personas.

Según los especialistas, la exposición constante a microorganismos presentes en agua contaminada puede provocar diarreas recurrentes, infecciones intestinales, hepatitis A, amebiasis, giardiasis, cólera, disentería y fiebre tifoidea.

Estos contaminantes se han filtrado al manto freático y, según reveló el Infom, el agua del chorro proveniente de un pozo artesanal situado a unos metros del río ya "no es potable".

Durante la presentación también se explicó que la ingestión continua de estos microorganismos, a través de la denominada ruta fecal-oral, mantiene el sistema digestivo en un estado permanente de inflamación.

Esa condición, señalaron expertos con más de tres décadas de estudiar la contaminación del agua, puede afectar la absorción de nutrientes y está vinculada con la elevada prevalencia de desnutrición crónica infantil en Guatemala.

Además de las enfermedades infecciosas, los investigadores advirtieron posibles efectos relacionados con alteraciones en el desarrollo físico y cognitivo de la población expuesta durante largos períodos.

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Otro de los hallazgos alarmantes fue la cantidad de sólidos suspendidos detectados en el agua.

Los sólidos suspendidos generan turbidez extrema, impiden el paso de la luz solar, afectan la fotosíntesis de organismos acuáticos y reducen el oxígeno disponible para peces y otras especies.

Los análisis también detectaron altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, elementos que favorecen la proliferación de algas y microorganismos que consumen oxígeno, lo que provoca la muerte de fauna acuática y transforma los cuerpos de agua en ambientes malolientes y no aptos para el consumo humano.

Entre los principales contaminantes identificados destacan:

Coliformes fecales

Demanda química y bioquímica de oxígeno (DQO y DBO)

Sólidos suspendidos

Boro

Nitrógeno

Fósforo

De acuerdo con los resultados, la contaminación observada en Chinautla tiene su origen principalmente en fuentes ubicadas en la Ciudad de Guatemala y Mixco.

El estudio concluye que el agua emerge clara en el río Las Vacas, pero se contamina drásticamente casi de inmediato por descargas de aguas residuales domésticas e industriales.

Los investigadores señalaron que apenas unos metros después de nacer, el río comienza a recibir contaminación procedente de distintas zonas urbanas, situación que se agrava tras su paso por el vertedero de la zona 3.

Los especialistas insistieron en que el problema trasciende fronteras municipales, ya que toda la contaminación que llega al río Las Vacas termina incorporándose a la cuenca del Motagua, la más importante del país.

"No es un tema de un municipio; es un asunto que nos afecta a todos", concluyeron durante la presentación.

Los resultados reflejan una realidad preocupante: el agua con la que conviven miles de guatemaltecos ya presenta señales de contaminación desde su origen, mientras que algunos de los principales afluentes de la cuenca del Motagua muestran niveles que representan una amenaza directa para la salud pública y el ambiente.

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