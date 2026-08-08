PNC implementa plan de seguridad en la Feria de Jocotenango

Este sábado 8 de agosto comenzaron las actividades en la Feria de Jocotenango, que todos los años se realiza a lo largo de la avenida Simeón Cañas, en la zona 2, en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la capital.

La feria estará abierta al público desde este sábado hasta el domingo 16 de agosto, por lo que durante toda la semana se espera la visita de cientos de personas. Ante la masiva movilización de ciudadanos que se prevé, la Policía Nacional Civil (PNC) ha desplegado a varios agentes en la feria, como parte del plan de seguridad implementado.

Según indicó la institución policial, agentes de distintas especialidades de la Comisaría 11 participan en el plan para brindar seguridad a los visitantes de la Feria de Jocotenango.

Más de 50 agentes han sido desplegados a lo largo de la avenida Simeón Cañas y sus alrededores, quienes realizan patrullajes en el sector donde se encuentran las ventas de comida, golosinas y diversos artículos, así como donde fueron instalados los juegos mecánicos, en las inmediaciones del Mapa en Relieve y del diamante de beisbol Enrique Trapo Torrebiarte. También se mantiene la presencia de unidades motorizadas y patrullas, informó la institución.

“Los agentes desplegados en la Feria de Jocotenango realizan recorridos constantes y mantienen presencia estratégica para prevenir hechos delictivos, atender cualquier incidencia y brindar seguridad a quienes participan en esta tradicional celebración”, se indicó por parte de la Policía Nacional Civil.

La PNC también indicó que mantiene comunicación y coordinación con agentes de la Policía Municipal de Tránsito y de la Policía Municipal de Guatemala, así como con los cuerpos de socorro, para atender cualquier emergencia o eventualidad que pueda suscitarse durante el desarrollo de la feria.

Parqueos gratuitos

Por aparte, la Municipalidad de Guatemala anunció que durante los fines de semana en que se realizará la Feria de Jocotenango, en la avenida Simeón Cañas, zona 2, se habilitaron parqueos gratuitos en distintos puntos, desde donde los usuarios podrán ser transportados hasta la feria mediante el servicio de Trolley Bus. La medida busca facilitar el ingreso y reducir el impacto vehicular y de tránsito que pueda registrarse en el sector durante la tradicional feria capitalina.

Según indicó la comuna capitalina, uno de los parqueos gratuitos estará ubicado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), frente a la Municipalidad de Guatemala. También estará habilitado el parqueo de la comuna capitalina, ambos durante los días sábado 8 y domingo 9 de agosto, en horario de 10 a 20 horas, y el sábado 15 y domingo 16, en el mismo horario.

También se habilitó el parqueo de la Universidad Mariano Gálvez, en la zona 2, que estará abierto de manera gratuita el domingo 9 de agosto, de 10 a 20 horas, y también el sábado 15 y domingo 16, en el mismo horario.