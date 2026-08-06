Feria de Jocotenango 2026: listos para la alegría en familia entre platillos típicos, juegos mecánicos, luces y tradición

Las calles de la avenida Simeón Cañas, en la zona 2 de la capital, volverán a llenarse de sonrisas, luces, música, aromas y diversión. La tradicional Rueda de Chicago, los carritos chocones y otras atracciones se mezclarán con el olor de las garnachas, los buñuelos, los churros y el atol de elote, mientras familias y grupos de amigos recorren los puestos de la Feria de Jocotenango 2026, una celebración que reúne entretenimiento, gastronomía, historia y devoción.

Del 8 al 16 de agosto del 2026, el Hipódromo del Norte y la avenida Simeón Cañas recibirán a los visitantes de esta tradición en honor de la Virgen de la Asunción, patrona de la capital. La feria estará abierta de 10 a 22 horas, tendrá entrada gratuita y contará con opciones de entretenimiento y gastronomía para distintas edades.

Dulces, platillos y juegos llenarán la feria

Antes de que se enciendan las luces de las ruedas y comiencen los recorridos entre los puestos, los comerciantes afinan los últimos detalles para recibir al público.

Entre ellos está María Antolina Caná, comerciante, quien viaja desde San Juan Comalapa, Chimaltenango, y representa a la tercera generación de su familia dedicada al comercio en la Feria de Jocotenango.

Las garnachas, uno de los bocadillos tradicionales de las ferias guatemaltecas, se preparan con carne picada, salsa de tomate y curtido de hortalizas sobre una tortilla de maíz. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Douglas Mejía, comerciante, también prepara comida típica para quienes recorran la feria. Entre la variedad gastronómica se podrán encontrar:

Garnachas

Enchiladas

Buñuelos

Chuchitos

Churros

Atol de elote

Canillitas de leche

Cocadas

Higos en miel

Pepitoria, mazapán y conservas de coco

“Vamos a ir variando precios porque todavía no sabemos cómo consigamos el producto. Es lo que le va a subir un poco o le bajamos el precio”, explicó Mejía.

Según la Municipalidad de Guatemala, en la edición del 2026 participarán 306 comerciantes, que ofrecerán diversidad de productos durante los nueve días de actividades.

A la gastronomía se sumarán las luces, el movimiento y la emoción de los juegos mecánicos. La Rueda de Chicago volverá a destacar entre las atracciones del Hipódromo del Norte.

Antes del 2011, la Feria de Jocotenango se extendía a lo largo de 3 km, desde el Hipódromo del Norte hasta la calle Martí. Desde entonces, el recorrido se redujo a 1.5 km y se mantiene sobre la avenida Simeón Cañas. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Entre las opciones previstas están:

Rueda de Chicago

Carritos chocones

Toro mecánico

Resbaladero gigante

Tiro al blanco

Juegos de baloncesto

Lotería

Otras atracciones para niños, jóvenes y adultos

Luis Castellanos, presidente de Asociación de Comerciantes de Ferias de Guatemala (Acofegua), explicó que los comerciantes se encuentran en los últimos preparativos antes de recibir a los visitantes.

“Ya estamos acostumbrados a esta situación de crear el montaje. Ya nos queda hoy y mañana para terminar el montaje, para esperar con los brazos abiertos a toda esa multitud que nos visita año con año y seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones”, expresó Castellanos.

El presidente de Acofegua agregó que los establecimientos deberán mantener los precios visibles para que los visitantes puedan conocerlos antes de comprar o ingresar a una atracción.

Horarios, Mapa en Relieve, parqueos y transporte gratuito

La Feria de Jocotenango 2026 abrirá del sábado 8 al domingo 16 de agosto, de 10 a 22 horas, en la avenida Simeón Cañas y el Hipódromo del Norte.

Estos son los principales datos para planificar la visita:

Fecha: del 8 al 16 de agosto del 2026

del 8 al 16 de agosto del 2026 Horario: de 10 a 22 horas

de 10 a 22 horas Lugar: avenida Simeón Cañas y el Hipódromo del Norte, zona 2 capitalina

avenida Simeón Cañas y el Hipódromo del Norte, zona 2 capitalina Entrada: gratuita

gratuita Comerciantes: 306

El Mapa en Relieve tendrá horarios especiales durante los días de feria:

Sábado 8 y domingo 9: de 8 a 22 horas

de 8 a 22 horas Lunes 10, martes 11 y miércoles 12: de 8 a 20 horas

de 8 a 20 horas Jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16: de 8 a 22 horas

Los sábados y domingos habrá servicio gratuito de Trolley Bus, de 10 a 20 horas.

La Feria de Jocotenango se celebra en honor de la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala. (Fotografía Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

Las rutas serán:

Finca El Zapote–Universidad Mariano Gálvez–Cervecería

Municipalidad de Guatemala–parque San Sebastián

Para quienes lleguen en vehículo estarán habilitadas opciones de estacionamiento en:

Universidad Mariano Gálvez

Municipalidad de Guatemala —Plaza Italia—

Parqueos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)

La celebración mantiene también su componente religioso.

Rosario Rodríguez, integrante del comité religioso de la feria, informó que el 12 de agosto se realizará una actividad con la imagen de la Virgen de la Asunción.

“Es el 12 de agosto el día que quedó ahora para que ella venga a echarnos su bendición aquí, porque en honor a ella es que celebramos esta feria”, expresó Rodríguez.

La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción será uno de los puntos vinculados con las actividades religiosas dedicadas a la patrona de la capital.

La Feria de Jocotenango conserva una historia que se remonta al siglo XVI y está relacionada con el antiguo pueblo kaqchikel de Jocotenango, originario de Sacatepéquez. La tradición se trasladó junto con la capital al valle de la Ermita y, con el paso del tiempo, quedó vinculada con el sector que actualmente ocupa la zona 2 capitalina.

Cientos de personas visitan a la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala, y encienden velas como muestra de fe y devoción. (Fotografía Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Durante nueve días, la celebración volverá a reunir dulces típicos, comida, juegos, luces, música, devoción y convivencia familiar, elementos que han acompañado a distintas generaciones durante cada agosto capitalino.

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