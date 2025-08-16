Feria de Jocotenango: Un espectáculo de luces bajo la luna

Comunitario

La Feria de Jocotenango se transforma por la noche en un espectáculo de luces que combina diversión y gastronomía guatemalteca.

La Feria de Jocotenango ofrece por la noche un espectáculo de luces que se combina con diversión.(Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Este sábado 16 de agosto, la Feria de Jocotenango fue visitada por familias que llegaron para pasar un momento de sana diversión y degustar platillos típicos. La jornada comenzó a las 10 horas y se extiende oficialmente hasta las 22 horas.

En la avenida Simeón Cañas, Hipódromo del Norte —en la 7a. avenida, entre 5a. y 6a. calles, zona 2 capitalina—, se colocaron alrededor de 240 puestos de juegos tradicionales, como lotería y tiro al blanco, además de juegos mecánicos y espacios de comida de feria, como elotes locos, manzanas con miel, churros, atol y otras delicias.

Visitar la feria por la noche es disfrutar de un espectáculo de luces que iluminan cada puesto, cada juego mecánico y el Mapa en Relieve de Guatemala, uno de los espacios imperdibles, que también resplandece por las noches.

Esta es la fiesta patronal de la Ciudad de Guatemala, que se celebra cada 15 de agosto y está dedicada a la Virgen de la Asunción. Es una festividad llena de cultura y tradición.

EN ESTE MOMENTO

La Feria de Jocotenango abrió el 10 y cerrará el 18 de agosto, por lo que, si aún no la ha visitado, todavía tiene unos días para hacerlo.

Las luces de los juegos mecánicos iluminan el cielo sobre la Feria de Jocotenango. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)
Guatemaltecos se suben a la rueda de Chicago, uno de los juegos mecánicos tradicionales de la feria. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)
El Mapa en Relieve de Guatemala es uno de los espacios que los asistentes a la feria pueden visitar; por las noches, se ilumina.
(Foto Prensa Libre: Bayron Rivera)

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Feria Feria de Jocotenango Virgen de la Asunción 
