Feria de Jocotenango: Un espectáculo de luces bajo la luna

Este sábado 16 de agosto, la Feria de Jocotenango fue visitada por familias que llegaron para pasar un momento de sana diversión y degustar platillos típicos. La jornada comenzó a las 10 horas y se extiende oficialmente hasta las 22 horas.

En la avenida Simeón Cañas, Hipódromo del Norte —en la 7a. avenida, entre 5a. y 6a. calles, zona 2 capitalina—, se colocaron alrededor de 240 puestos de juegos tradicionales, como lotería y tiro al blanco, además de juegos mecánicos y espacios de comida de feria, como elotes locos, manzanas con miel, churros, atol y otras delicias.

Visitar la feria por la noche es disfrutar de un espectáculo de luces que iluminan cada puesto, cada juego mecánico y el Mapa en Relieve de Guatemala, uno de los espacios imperdibles, que también resplandece por las noches.

Esta es la fiesta patronal de la Ciudad de Guatemala, que se celebra cada 15 de agosto y está dedicada a la Virgen de la Asunción. Es una festividad llena de cultura y tradición.

La Feria de Jocotenango abrió el 10 y cerrará el 18 de agosto, por lo que, si aún no la ha visitado, todavía tiene unos días para hacerlo.

Las luces de los juegos mecánicos iluminan el cielo sobre la Feria de Jocotenango. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Guatemaltecos se suben a la rueda de Chicago, uno de los juegos mecánicos tradicionales de la feria. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)