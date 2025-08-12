Feria de Jocotenango 2025: actividades religiosas del 13 al 15 de agosto en honor a la Virgen de la Asunción

La feria de Jocotenango se ha consolidado como una de las festividades patronales más grandes del país. Cada 15 de agosto, los capitalinos festejan a la Virgen de la Asunción, patrona de la localidad, con actividades religiosas, culturales y la tradicional feria de Jocotenango, un espacio que resguarda historia y legado.

Las celebraciones comenzaron con la inauguración de la feria el pasado 9 de agosto. Estará habilitada hasta el 17 de agosto, en el Hipódromo del Norte, zona 2 de la capital, donde juegos mecánicos, ventas de comida típica y juegos de azar fueron instalados para que adultos y niños disfruten de esta celebración.

En cuanto a las actividades religiosas, estas se extenderán del miércoles 13 al viernes 15 de agosto. En 2025, también se conmemora el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de María al cielo.

Como parte de la celebración en honor a la Virgen de la Asunción, se realizarán procesiones, bautizos, rezo de novenas, misas y otras actividades litúrgicas.

Fechas:

Del miércoles 13 al viernes 15 de agosto

Lugar:

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, zona 2 de Guatemala

Agenda de actividades religiosas

Miércoles 13 de agosto

10.00 horas: salida hacia la feria de la procesión con una réplica de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción.

11.00 horas: misa y celebración de bautizos de hijos de comerciantes, en el campo de la feria.

Jueves 14 de agosto

17.00 horas: finaliza el rezo de novena dedicada a Nuestra Señora de la Asunción.

18.00 horas: misa de vísperas de la solemnidad.

De 19.30 a 22.30 horas: serenata, que finaliza con música de mariachis.

Viernes 15 de agosto

Solemnidad universal de Nuestra Señora de la Asunción

05.00 horas: celebración de misa.

06.30 horas: salida del rezado de Nuestra Señora de la Asunción.

07.00 horas: rezo del Rosario.

10.00 horas: llegada del rezado a la Catedral Metropolitana y celebración de misa.

10.30, 12.15 y 15.00 horas: celebración de misa en el templo Nuestra Señora de la Asunción, zona 2.

13.30 y 16.00 horas: rezo del Rosario.

18.30 horas: ingreso del rezado de Nuestra Señora de la Asunción.

Precios:

Las actividades son gratuitas

