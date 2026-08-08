Balacera en el Periférico: diligencias de la PNC y el MP superan las 14 horas y congestionan varios sectores de la capital

Las diligencias que efectúan el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) este sábado 8 de agosto en el Periférico, zona 7 de la capital, mantienen complicaciones en el tránsito, más de 14 horas después de una balacera registrada cerca del puente El Incienso.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), informó que las autoridades continúan en el sector donde ocurrió la balacera y que las diligencias obligan a reducir el número de carriles disponibles para los automovilistas.

La presencia de investigadores del MP y agentes de la PNC afecta principalmente la circulación en el puente El Incienso y podría prolongarse hasta la noche, según la información proporcionada por Montejo.

Las repercusiones en el tránsito se extienden a varios sectores de la capital. Montejo reportó que el congestionamiento llegaba hasta el kilómetro 7.4 de la ruta al Atlántico, zona 18, frente a la colonia Los Pinos.

La situación comenzó la noche del viernes 7 de agosto, cuando fue reportada la balacera cerca del puente El Incienso, en el Periférico, zona 7.

En ese momento, Montejo informó que la presencia de la PNC en el lugar ocasionaba congestionamiento en el Periférico hacia el occidente. Las complicaciones alcanzaban la Avenida Elena, zona 3, y, en el otro extremo, el puente de la colonia Bran.

El funcionario también reportó que agentes de la PNC rodeaban la colonia Los Cerritos, en la zona 7, mientras el congestionamiento se extendía hasta la finca El Zapote, cerca de la Calle Martí, zona 2.

Más de 14 horas después de la balacera, las diligencias continuaban y mantenían afectada la movilidad en el sector.

Hasta el momento, ni la PNC ni el MP han informado qué ocurrió en el lugar ni por qué las diligencias se han prolongado durante tantas horas.

Van 14 horas de la balacera en Periférico.



🟣 Ministerio Público y Policia Nacional Civil siguen teniendo presencia en Periférico zona 7.



Diligencias obligan a la reducción de carriles en puente El Incienso y es posible que sigan las acciones hasta en la noche.



⚠️ A esta hora,… pic.twitter.com/1T2h8o5vhR — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 8, 2026

Por la balacera registrada cerca de puente El Incienso en Periférico occidente zona 7, sigue el congestionamiento vehicular tras la presencia de Policia Nacional Civil.



Afecta hasta Avenida Elena zona 3 y en el otro extremo hasta puente de la colonia Bran.#ConsejoMontejo… pic.twitter.com/nzkf7PyhNH — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 8, 2026

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