¿Afectarán a EE. UU.? Así avanzan las tormentas tropicales Fay y Odalys en el Atlántico y Pacífico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) ha actualizado este 21 de septiembre el estado de dos tormentas tropicales que se encuentran cerca de Estados Unidos, denominadas Odalys y Fay.

Mientras que la tormenta tropical Fay se ha debilitado poco a poco, después de estar a punto de convertirse en huracán tras formarse el pasado 20 de septiembre, Odalys se encuentra en el extremo sur de Baja California, sin representar por el momento algún peligro en tierra.

Fay se formó la madrugada del domingo a varios cientos de kilómetros de las Azores, pero adoptó en las últimas horas una trayectoria que se aleja del archipiélago portugués, por lo que no supone un peligro para tierra, de acuerdo con el último boletín del NHC.

La tormenta tropical, la sexta de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, se halla actualmente a 690 kilómetros de las Azores y avanza en dirección suroeste a unos 7 kilómetros por hora, según el NHC.

A pesar de fortalecerse durante las primeras 24 horas y estar a punto de convertirse en huracán, Fay ahora presenta vientos máximos de hasta 85 kilómetros por hora.

🌀 FAY WATCH: Tropical Storm Fay continues to churn in the Atlantic, but the storm is set to move to a less favorable environment and is running out of time to reach hurricane strength. pic.twitter.com/J626EtGWtd — FOX Weather (@foxweather) September 21, 2026

Por ello, el organismo pronostica "un debilitamiento continuo y que Fay se degrade a una baja remanente postropical en un par de días", sin afectar a tierra firme.

Por otro lado, el NHC afirmó que la tormenta tropical Odalys permanecerá sobre aguas abiertas durante los próximos días, sin representar un peligro para EE. UU.

HURRICANE HQ 🌀: Tropical Storm Odalys has formed in the East Pacific, and is moving northwest at 8 mph, according to the National Hurricane Center. The storm is not expected to impact land, but Odalys is just the latest in a series of tropical systems impacting the Pacific basin… pic.twitter.com/iuxiQ1trsT — FOX Weather (@foxweather) September 20, 2026

Odalys se encuentra actualmente a 2 mil 275 kilómetros del extremo sur de Baja California y presenta vientos sostenidos de hasta 75 kilómetros por hora.

"Odalys se está moviendo hacia el noroeste cerca de 12 mph (19 km/h), y se espera que este movimiento continúe hasta esta noche. Se pronostica un giro hacia el este el martes, seguido de un giro gradual hacia el este-noreste a mediados de semana, y hacia el noreste a finales de semana", señaló el NHC.

A pesar de permanecer en aguas abiertas, el NHC advierte que Odalys podría convertirse en huracán a mediados de esta semana.

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