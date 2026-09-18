Trump veta a tres medios de la Casa Blanca: cuáles son y por qué los acusa de difundir “noticias falsas”

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Trump veta a tres medios de la Casa Blanca: cuáles son y por qué los acusa de difundir “noticias falsas”

Trump anunció que vetará, de manera inmediata, a tres medios de la Casa Blanca al acusarlos de "difundir noticias falsas".

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El presidente estadounidense Trump anuncia nuevos precios de "nación más favorecida" para Medicaid.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos precios de "nación más favorecida" para algunos medicamentos en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., EE. UU., el 18 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Donald Trump anunció este 18 de septiembre que vetará, de forma inmediata, el acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y el medio digital Politico, y los acusó de "difundir noticias falsas".

El mandatario estadounidense también lanzó una amenaza de que puede extender la medida a otros medios de comunicación.

Mediante un mensaje en su red Truth Social, Trump señaló que los medios no tienen que "publicar noticias falsas cuando cubren al presidente de los Estados Unidos".

"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo el acceso a la Casa Blanca a la CNN de noticias falsas, a MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a su falta de audiencia y credibilidad) y a Politico (…) como resultado de su constante cobertura de NOTICIAS FALSAS", escribió Trump.

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Trump no dio detalles sobre a qué cobertura se refería ni los motivos exactos de los vetos; solo agregó que otros medios de comunicación "vendrán después".

"Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos", escribió Trump.

La noticia sorprendió a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes trabajaban periodistas de los medios afectados por el veto.

Trump ha mantenido históricamente una relación tensa con la prensa, a la que acusa de mentir de forma recurrente, además de haber insultado públicamente a reporteros y haber presentado demandas millonarias contra medios de comunicación, lo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa ven como un intento de censura.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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