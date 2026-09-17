EE. UU. se acerca a establecer una base militar permanente en Polonia: qué busca Trump

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este jueves 17 de septiembre que existen avances para establecer una base militar permanente estadounidense en Polonia, aunque todavía no se ha concretado un acuerdo.

EE. UU. ya cuenta con presencia militar en Polonia, incluido un acantonamiento del Ejército en Camp Kościuszko, en Poznan, además de otras instalaciones en distintos puntos del país en las que el Pentágono tiene participación o uso. En total, unos 10 mil efectivos estadounidenses se encuentran desplegados en territorio polaco mediante un sistema de rotaciones.

De acuerdo con EFE, una base permanente con capacidad para coordinar operaciones de defensa o combate y una presencia fija de tropas, en lugar de rotaciones, supondría un elemento capaz de cambiar el ordenamiento estratégico en el este de Europa, en un contexto marcado por las acciones híbridas atribuidas a Rusia en el continente.

En un breve mensaje en su red social Truth Social, Trump aseguró que, gracias al liderazgo de Karol Nawrocki, presidente de Polonia, a quien se refirió como su amigo, se están logrando avances importantes para establecer una base del Ejército de EE. UU. en territorio polaco.

Trump concluyó su mensaje en Truth Social: “Si esto se concreta, la ubicación (de la base) se anunciará muy pronto. Será un paso histórico para nuestra gran alianza entre Estados Unidos y Polonia”.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en el 2022, Varsovia ha resaltado la importancia de que Washington refuerce su presencia militar en territorio polaco.

Polonia también ha incrementado su gasto en defensa desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Actualmente destina alrededor del 5% de su producto interno bruto (PIB) a ese rubro, uno de los porcentajes más altos entre los países de la OTAN.

El Gobierno polaco ha expresado su disposición a financiar infraestructura para facilitar una mayor presencia militar estadounidense en su territorio.

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