Una colisión y un arma: confuso incidente deja una persona fallecida y otra herida en área de El Trébol

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre complicaciones en la movilidad este 23 de septiembre, tras un confuso incidente en el que una persona resultó herida de bala y otra murió frente al mercado El Guarda, en la calzada Roosevelt y 1a avenida, zona 11.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, reportó que, debido al incidente, está cerrado el paso en dos carriles.

Añadió que en el lugar hay una persona fallecida y otra resultó herida de bala, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.

En el incidente están involucrados un vehículo de transporte pesado y un automóvil.

Según Montejo, el fallecido supuestamente se desplazaba en motocicleta y quedó prensado entre ambos automotores.

Como vías alternas, sugirió la conexión de la calzada Roosevelt hacia la Plaza Mariachis y la 5a avenida, por el mercado El Guarda, para llegar a la 13 calle de la zona 11 y, desde allí, a la calzada Aguilar Batres.

En el lugar fueron localizados dos cascos de motociclistas, un arma y una tolva.

Aún se desconocen detalles de cómo ocurrió el incidente. Las autoridades resguardan el área para comenzar la investigación.

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