Una colisión y un arma: confuso incidente deja una persona fallecida y otra herida en área de El Trébol

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Una colisión y un arma: confuso incidente deja una persona fallecida y otra herida en área de El Trébol

La PMT informa de cierres viales frente al mercado El Guarda, zona 11, tras un confuso incidente que dejó una persona herida y otra fallecida.

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ATAQUE ARMADO EN LA CALZADA ROOSEVELT Y 1A AVENIDA ZONA 11

Un herido y un fallecido en incidente armado en la calzada Roosevelt y 1a avenida, zona 11. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre complicaciones en la movilidad este 23 de septiembre, tras un confuso incidente en el que una persona resultó herida de bala y otra murió frente al mercado El Guarda, en la calzada Roosevelt y 1a avenida, zona 11.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, reportó que, debido al incidente, está cerrado el paso en dos carriles.

Añadió que en el lugar hay una persona fallecida y otra resultó herida de bala, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.

En el incidente están involucrados un vehículo de transporte pesado y un automóvil.

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Según Montejo, el fallecido supuestamente se desplazaba en motocicleta y quedó prensado entre ambos automotores.

Como vías alternas, sugirió la conexión de la calzada Roosevelt hacia la Plaza Mariachis y la 5a avenida, por el mercado El Guarda, para llegar a la 13 calle de la zona 11 y, desde allí, a la calzada Aguilar Batres.

En el lugar fueron localizados dos cascos de motociclistas, un arma y una tolva.

Aún se desconocen detalles de cómo ocurrió el incidente. Las autoridades resguardan el área para comenzar la investigación.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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