Clima en Guatemala: cuál es la probabilidad de lluvia para el fin de semana del 26 y 27 de septiembre

Las lluvias previstas para este fin de semana, sábado 26 y domingo 27 de septiembre, se asocian a condiciones locales, el paso o acercamiento de ondas del este y la inestabilidad en el Pacífico, según el boletín del Insivumeh.

Según el pronóstico, habrá áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y de la noche, y ambiente cálido y húmedo durante el día.

También se prevén lloviznas y lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche en el territorio nacional.

Las lluvias que han persistido en los últimos días favorecen crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica, alertó el Insivumeh.

En el Pacífico, la región del Motagua y los valles del Oriente, las temperaturas máximas oscilarán entre 33 °C y 37 °C. En estas regiones se prevén lluvias con actividad eléctrica.

En la meseta central, que incluye la capital, el incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y noche provocarán lluvias con actividad eléctrica. El viento predominará del sur y suroeste, de ligero a moderado, durante la tarde.

En la capital, el termómetro podría marcar entre 26 °C y 28 °C, y en el altiplano central y occidental, entre 23 °C y 28 °C.

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Para Petén, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, el pronóstico es de lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y noche.

En estas regiones, las temperaturas máximas estarán entre 27 °C y 35 °C.

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