Análisis: Arévalo cede ante la exoneración de impuestos en medio del desgaste y la negociación del presupuesto

En el año y cuatro meses que le quedan de gobierno, el presidente Bernardo Arévalo buscará mejorar su imagen pública y esa tendencia se reflejó en el cambio de criterio, de rechazar la suspensión de impuestos a promoverla, consideran analistas.

Hace unas semanas el presidente, ministros y diputados oficialistas se pronunciaron en contra de la suspensión del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP); y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación y venta de combustibles.

La exoneración de impuestos se planteó como una medida de mitigación ante el alza en el precio de los combustibles derivada del conflicto en el Medio Oriente.

Los esfuerzos gubernamentales se centraron en apoyar un subsidio pese a las dudas de algunos bloques que criticaron la poca transparencia de esa medida, además del rechazo social porque el beneficio no se percibiría en el bolsillo de los consumidores.

Tras una serie de protestas que escalaron a bloqueos en rechazo al costo de los combustibles, la estrategia gubernamental cambió y la administración de Arévalo tuvo que ceder y apoyar la iniciativa que proponía la suspensión temporal de impuestos.

Los bloques Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Todos habían presentado iniciativas de ley con esas propuestas desde marzo pasado sin que lograran apoyos en el Congreso.

El cambio de posición gubernamental ocurrió tras los bloqueos, que coincidieron con la divulgación del ránquin Presidentes de Latinoamérica, de CB Global Data, que sitúa a Arévalo en el puesto 16 de 17. Un 29.5% de los encuestados expresó una percepción positiva del mandatario frente a un 66.4% que manifestó una postura negativa. La medición mostró un descenso de 30.8% frente al estudio anterior, presentado en julio.

El presidente Bernardo Arévalo fue abucheado al pronunciar su discurso por la Independencia el pasado 15 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El rechazo popular también se expresó hacia los diputados distritales, que según fuentes informadas, presionaron desde el Congreso para dictaminar una iniciativa para suspender los impuestos.

Imagen y presupuesto

Para Ruben Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) y Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el presidente quiere mejorar su imagen.

El desgaste habría presionado, según los analistas, la inclinación hacia la suspensión de impuestas aunque sea poca técnica.

“La actitud del Ejecutivo se interpreta a partir de la necesidad que tiene para obtener algunos niveles de gobernabilidad dada la cantidad de pendientes y demandas de la población, que no han sido respondidas ni superadas”, explica Hidalgo.

Pero la manera en que el gobierno y los oficialistas están reorientando sus planes parecen, a criterio de Quezada, dejar de lado estudios más profundos para evitar consecuencias inesperadas.

“Se ve que el gobierno está actuando influido en última instancia por criterios políticos, obviamente se resistían al tema de los impuestos porque sus técnicos les advertían un agujero financiero, pero sopesa el desgaste político”, indica.

Ambos coinciden en que, además de un esfuerzo por mejorar su imagen, el oficialismo también busca tener apoyo del Legislativo para futuras votaciones clave durante su último año de gobierno.

Agentes antimotines de la PNC avanzan para liberar el paso en Villa Nueva durante uno de los bloqueos por el precio de los combustibles. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La apuesta más inmediata sería la aprobación del presupuesto nacional del 2027 que está bajo análisis en la comisión de Finanzas del Congreso.

“El gobierno toma el pulso político dejando de lado el criterio técnico, busca frenar su desgaste y ya busca aliados para la discusión del presupuesto, con esto pretende frenar el desgaste y un nuevo apoyo”, indica Quezada.

Además, también le conviene tener incidencia en la elección de contralor general de Cuentas, pero esta votación puede que no reúna tanta unidad por los dispersos intereses electorales.

“Me parece que estamos a las puertas de un Congreso que no dará mensajes de unidad para la elección del contralor y el presupuesto, a no ser que identifiquen beneficios en el corto o mediano plazo, dudo que genere acuerdos”, puntualiza Hidalgo.

¿Pre campaña?

Aunque el gobierno y la facción oficial destaca por su cambio de postura la crisis de los combustibles y la suspensión de los impuestos no les benefician solo a ellos, ya que también los diputados van a buscar atribuirse la victoria con fines electorales.

La nueva ley se desarrolla en 13 artículos pero su aprobación demoró horas no por la extensión ni debate de las regulaciones, sino porque más de una decena de diputados de distintos bloques aprovechó para criticar al gobierno y presentar bancadas de partidos políticos todavía inexistentes.

Todos los diputados presentes en la sesión votaron a favor de la nueva medida para reducir el costo de combustibles. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Samuel Pérez se acuerpó con diputados que buscan crear el partido político Raíces; y Nery Ramos hizo lo mismo con congresistas que aspiran crear el partido político Firmes.

“Es una actitud populista si, pero altamente oportunista en tiempos preelectorales, cada uno de los diputados y bancadas, incluso aquellos que se quieren trasladar a otro partido ya buscan capitalizar y ganar imagen”, critica Hidalgo.

Quezada también identifica que aunque la critica al subsidio aprobado tenía como eje central el Ejecuivo, también afectaba a un Congreso donde sus diputados piensan desde ya en una futura reelección.

“El tema era el desgaste que tenía el subsidio, se condenaba en muchos medios que el beneficio no iba a llegar al más necesitado, entonces a esa critica el beneficiario o los que se resisten a los subsidios”, concluyó.