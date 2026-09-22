Congreso aprueba de urgencia nacional exoneración a los impuestos de combustibles

El oficialismo tuvo que ceder a la demanda social y terminó con una nueva propuesta de ley para la estabilización del precio de los combustibles, con la suspensión temporal de algunos impuestos.

Los diputados acordaron conocer de urgencia nacional la Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, presentada por los oficialistas Victoria Godoy Palala y José Carlos Sanabria y consensuada con la mayoría de bancadas.

La propuesta no nueva, diputados de los bloques de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Todos, que también respaldaron el proyecto, expusieron que desde marzo promovieron la suspensión de los impuestos a los combustibles pero hasta ahora se convenció el pleno.

La propuesta suspende hasta el 31 de diciembre el pago del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP); y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación y venta de combustibles.

Esta iniciativa fue excusada de dictamen con el voto a favor de 149 diputados que la admitieron de urgencia nacional; es decir, en un único debate, dando paso a la aprobación de cada uno de sus artículos.

El documento socializado, regula la reducción al costo de la gasolina superior, gasolina regular, diésel y gas oil, desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para aprobar una nueva ley de urgencia nacional el Congreso necesita 107 votos. Fotografía: Prensa Libre (Byron Rivera).

“A partir del 1 de enero de 2027, los productos correspondientes a gasolina superior, gasolina regular y diésel y gas oil dejarán de estar exentos”, explica el documento.

Con esa suspensión de impuestos la propuesta considera que el precio de los combustibles podría estabilizarse a Q40.66 el galón de diésel; Q32.90 gasolina regular; y Q34.59 gasolina superior.

El sacrificio fiscal estimado por la exención durante el período de la ley asciende a Q3 mil 318 millones 400 mil; de los cuales Q1 mil 332 millones 200 mil corresponden al IDP y Q1 mil 986 millones 200 mil al IVA, según la exposición de la iniciativa.

Bajo acuerdos

El diputado José Carlos Sanabria, ponente de la iniciativa y de la moción, destacó que la suspensión temporal de los impuestos fue tras una serie de diálogos entre las distintas bancadas del Congreso.

“Es una iniciativa que trabajamos de manera conjunta con muchos bloques legislativos, representa el consenso que ha escuchado a la población guatemalteca”, dijo.

El diputado Sanabria observa las firmas a favor de la iniciativa de ley. Fotografía: Prensa Libre (Byron Rivera).

También el diputado Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso y jefe del bloque Valor, había anunciado, previo a la sesión, que ya se tenían los acuerdos para impulsar esta iniciativa.

El congresista enfatizó que la suspensión de estos dos tributos es de forma temporal, ya que luego de concluido el periodo que fija la norma se van a reactivar el IDP y el IVA.

“Estamos viviendo momentos excepcionales donde el precio del combustible, específicamente el diésel, ha llegado a precios que nunca se habían visto en la historia del país, superó el umbral de Q50 por galón”, dijo Palencia.

Diputados del bloque Valor fijaron postura para apoyar la suspensión temporal de los impuestos a los combustibles. Fotografía: Congreso.

La bancada Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien no apoyó el segundo subsidio a los combustibles dijo que si respalda la exoneración de los impuestos.

Añadiendo que además de darse una estabilidad a los combustibles es necesario que también se regulen los alimentos, por lo que esperan que el Organismo Ejecutivo vigile la ley.

“Es la voz de la población guatemalteca que esperaba un beneficio directo (…) hay que voltear a ver a las zonas rurales, asentamientos, porque viven la crisis no solo de los altos costos de los combustibles, también sufren la sequía y la inacción de políticas públicas”, señaló el diputado José Chic.

La propuesta no es nueva

Algunos bloques de oposición dijeron estar a favor de la nueva propuesta, no sin antes recordar que las sugerencias para suspender los impuestos habían sido presentadas en Dirección Legislativa desde marzo de este año.

“Voy a votar a favor, pero en este Congreso debe quedar algo implícito, el ego. Aquí no es importante quien o quienes se ponen la medalla, acá lo importante es la población que esperó una respuesta del presidente y su gabinete, que no vino”, explicó Carlos Roberto Calderón, del bloque Vamos.

También la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que la semana pasada declinó a las interpelaciones a los ministros de Estado, dijo que están a favor de la propuesta para regular el costo de los combustibles.

El bloque UNE también se mostró a favor de la suspensión temporal de los impuestos. Fotografía: Prensa Libre (Byron Rivera).

“No cabe duda de que la historia nos está dando la razón, el 3 de marzo la UNE presentó la iniciativa para exonerar los impuestos, hoy la UNE en consecuencia a esa propuesta vamos a apoyar esta iniciativa”, dijo Inés Castillo, jefe de la bancada.

Por su parte Byron Rodríguez, integrante del bloque Todos, también anunció su apoyo, no sin antes recordar que ya habían sugerido lo mismo, pero que debido a intenciones políticas no fue respaldada.

“El 17 de marzo esta bancada presentó la misma iniciativa, insistimos semana por semana, entendemos que uno de los grandes temores del Ejecutivo era que el impuesto no fuera cobrado en un futuro, pero como bloque felicitamos al Ejecutivo porque después de tantos días y meses se está llegando a un consenso maduro y no político”, indicó.

Presupuesto 2027

Antes que los diputados comenzarán a debatir la suspensión de los impuestos, la Junta Directiva tramitó el presupuesto nacional del 2027, enviando a la Comisión de Finanzas la iniciativa de ley.

Para el último año del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, el ministerio de Finanzas solicita al Congreso la aprobación de Q192 mil millones, quedando en manos de los diputados el futuro presupuesto.

La Comisión de Finanzas hará una serie de audiencias para evaluar el plan financiero del gobierno, teniendo que dictaminar la viabilidad o no de ese presupuesto nacional.

Para la aprobación presupuestaria el pleno del Congreso tiene de plazo hasta el próximo 30 de noviembre, que de no ser aprobado el gobierno tendrá que trabajar con el mismo presupuesto de este año.