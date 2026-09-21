Declaran alerta roja por sequía en Chiquimula y Jutiapa, pero aún no se define cuándo llegará la ayuda

Quince municipios del país ubicados en la región del Trifinio están en alerta roja ante los efectos de la sequía prolongada. Son 113 mil 825 familias las que se encuentran en mayor vulnerabilidad, pero el número puede incrementarse con el transcurso de las semanas, a medida que el fenómeno El Niño se intensifique en el país.

Pese a que la alerta ya fue elevada, la ayuda no llegará de manera inmediata. Según Valeria Urizar, vocera de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Se-Conred), hay un proceso administrativo que cumplir: los alcaldes deben enviar las actas con el listado de beneficiarios y el tipo de ayuda que necesitan.

Por ahora están en alerta roja 11 municipios de Chiquimula: Camotán, Chiquimula, Concepción Las Minas, Esquipulas, Ipala, Jocotán, Olopa, Quezaltepeque, San Jacinto, San José La Arada y San Juan Ermita.

En Jutiapa, la emergencia alcanza a Agua Blanca, Asunción Mita, Atescatempa y Santa Catarina Mita.

Según la Conred, la alerta roja es el estado de emergencia más elevado. En el caso de la sequía, que es de tracto lento, se reportan daños en cultivos, escasez de agua e inseguridad alimentaria.

Urizar menciona que el sistema Conred trabaja de manera escalonada y comienza desde lo local, es decir, los alcaldes son los primeros en declarar la alerta y atenderla según su capacidad de respuesta; luego se eleva a escala departamental y nacional.

Agrega que, por instrucción de la vicepresidenta Karin Herrera, los alcaldes de los municipios de Chiquimula y Jutiapa elevaron la alerta roja, la cual permite tener una respuesta más eficiente para atender a la población, además de facilitar la movilización de recursos financieros e institucionales para la asistencia alimentaria y la coordinación del apoyo de los sectores público y privado.

“Aún está en proceso el poder apoyar (a las familias). Esta es una emergencia de tracto lento, entonces puede ser que ahorita exista un número específico, pero que se vaya actualizando”, dice Urizar, ya que se han identificado 164 municipios que pueden ser afectados por la variabilidad climática y se analiza el nivel de alerta para cada territorio.

A diferencia de una inundación súbita, que tiene un impacto casi inmediato, la sequía tiene un efecto prolongado, indica la vocera de Conred, por lo que, en este caso, “no se ha actuado con inmediatez”.

“Está en desarrollo el recibir el acta (de la alerta), el listado de beneficiarios y el registro”, refiere Urizar, y hasta que este proceso se lleve a cabo se sabrá cuánta población necesita ser atendida. Por ello, tampoco se tiene definido qué presupuesto se requiere para cubrir esta emergencia.

Mayor impacto

La probabilidad de que el evento climático alcance un nivel extremo en los próximos meses supera el 90%, y sus efectos se prolongarán hasta el 2027, según proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Los hogares rurales son los más vulnerables a la falta de lluvia provocada por el fenómeno, pues la sequía causa pérdidas en las cosechas, lo que limita la disponibilidad de alimentos y pone a las familias en inseguridad alimentaria.

Herrera instruyó a la Se-Conred priorizar la atención y las acciones de respuesta en estos 15 municipios que son impactados por la sequía, según un comunicado publicado en redes sociales.

La vicepresidenta también solicita a los ministerios de Economía, Salud, Desarrollo Social, Finanzas y Agricultura, y a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), trabajar en el Plan de Acción-Respuesta a Emergencia por Sequía 2026, que la Conred presentó el pasado 11 de septiembre durante la sexta reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasa).

Se busca atender a las familias más vulnerables, con prioridad en la primera infancia y la niñez, para prevenir casos de desnutrición aguda. Al 5 de septiembre, el Ministerio de Salud reportaba 990 niños menores de cinco años con esta condición en Chiquimula y Jutiapa.

Para septiembre se estima que en Chiquimula hay 33 mil 345 personas en crisis y emergencia de inseguridad alimentaria y, en Jutiapa, 116 mil 138, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).

En seguimiento al evento agroclimático y a las atribuciones del mandato institucional asignado a la @ViceGuatemala en la Región Trifinio, solicité a la SE-CONRED la atención prioritaria de los 15 municipios que han declarado alerta roja, a partir de las recomendaciones emitidas a… pic.twitter.com/PBPt4UlzOX — Karin Herrera (@KarinHerreraVP) September 21, 2026

Ejes del plan

El Plan de Acción-Respuesta a Emergencia por Sequía 2026 establece cinco ejes para que las instituciones de gobierno trabajen de manera coordinada en la atención a los hogares más afectados por la escasez de lluvia.

La movilización de recursos financieros e institucionales es una de las primeras líneas de trabajo para atender la emergencia y, bajo el liderazgo de la Se-Conred, se coordinará la asistencia alimentaria para las familias afectadas.

Para ello, la Conred tendrá una ampliación presupuestaria de Q500 millones, con la que comprará granos básicos al Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Otro de los ejes del plan abarca la logística de las entregas. Los alimentos se repartirán por grupos de manera escalonada, según explicó Abelardo Pinto, titular del Mides, durante la conferencia La Ronda el pasado 18 de septiembre.

La Sesán será la responsable de elaborar los listados de los hogares afectados, con el apoyo de las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Comusanes) y de los Consejos Municipales de Desarrollo (Comudes).

El Mides y la Conred, a través de una metodología específica, priorizarán los lugares que serán beneficiados y entregarán los listados al Maga para distribuir los alimentos con el apoyo de los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) municipales y de los gobiernos departamentales.

La entrega de alimentos será escalonada. Pinto refirió que en septiembre beneficiarán a 134 mil 121 familias; en octubre se ampliará a 162 mil 766; en noviembre se atenderá a 496 mil 912, y en diciembre, a 418 mil 379, para cubrir a 1 millón 212 mil 178.

Durante seis meses se dará a los hogares una ración mensual que incluye 100 libras de maíz, 30 libras de frijol y 10 libras de arroz. Esta satisface el 73% de los requerimientos nutricionales de una familia promedio de cinco personas, según refirió la Sesán durante una citación en el Congreso.

El cuarto eje del plan contempla la respuesta multisectorial ante la posible intensificación del fenómeno El Niño y busca la estabilización de los precios y de la oferta de alimentos y combustibles.

En atención a ello, las autoridades de Gobierno anunciaron la liberación de cuatro contingentes de frijol, maíz amarillo y maíz blanco con arancel 0, para garantizar el abastecimiento de los granos y evitar la especulación de precios debido a la pérdida de cultivos.

El último eje abarca las acciones coordinadas a corto y mediano plazo para que el país sea menos vulnerable a los cambios climáticos, como el levantamiento del registro social de hogares en el corredor seco, el seguro agrícola por pérdida de cosechas y los sistemas de agua, la entrega de un bono de emergencia, la ampliación de la cobertura del bono salud y la recuperación productiva. También se incluye el programa de suelos y agua para el futuro (sistema Keyline).