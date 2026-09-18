Hogares de Chiquimula y Totonicapán reducen porciones de comida por sequía y alza de fertilizantes

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Hogares de Chiquimula y Totonicapán reducen porciones de comida por sequía y alza de fertilizantes

Un estudio realizado por World Vision evalúa el impacto de la escasez de lluvia y del aumento del precio de alimentos y fertilizantes en hogares guatemaltecos.

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Pérdidas en la cosecha de maíz en Izabal.

Un estudio de World Vision en hogares de Chiquimula y Totonicapán señala que la mitad reporta pérdidas en cultivos, principalmente de maíz. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Un estudio realizado por World Vision en comunidades rurales en el corredor seco de seis departamentos de Guatemala, El Salvador y Honduras señala que seis de cada 10 personas enfrentan déficit de cobertura alimentaria, y cinco de ellas no tienen la capacidad para comprar alimentos, lo que lleva a reducir las porciones de comida.

La situación es desencadenada por la lluvia tardía, irregular e insuficiente, lo que alteró el ciclo de la siembra, principalmente de maíz, pero también por el elevado precio de los fertilizantes debido al conflicto en el estrecho de Ormuz.

World Vision hizo un diagnóstico rápido entre junio y julio. En el caso de Guatemala, el estudio se centró en los municipios de San Juan la Ermita y Jocotán, Chiquimula, y en Totonicapán.

Se encuestó a 272 hogares. El 59.2% dijo que sembró con retraso debido al ciclo anormal de lluvias, el 18.4% redujo el área de siembra por el costo de los fertilizantes y el 51.8% reportó que perdió los cultivos.

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El período de mayor presión alimentaria debido al agotamiento de las reservas de granos será entre octubre del 2026 y enero del 2027, según el informe que fue presentado este 18 de septiembre, el cual señala que “la ventana para actuar con impacto preventivo sobre este período es cerrada”.

Por lo anterior, uno de cada 10 hogares guatemaltecos encuestados ha reducido las porciones de alimento para los niños, y la misma cantidad de hogares ha cambiado la dieta por falta de alimento o de dinero.

Otro indicador que preocupa es el acceso al agua. En Guatemala, la mitad de la población reportó que cambió la fuente para obtener el recurso debido a la escasez de lluvia.

Se pierden activos familiares

Para afrontar la crisis alimentaria, el 27.2% de los hogares recurrió a la venta de animales o a la migración temporal para obtener dinero y poder comprar comida. La demanda más urgente de la población es de alimentos, seguida de fertilizantes para producir en la siguiente temporada.

El 30.9% de las personas evaluadas en los tres municipios anticipa que su situación empeorará en los próximos tres meses.

En el informe, World Vision habla de la importancia de intervenciones integradas para apoyar a los hogares más vulnerables, pues las transferencias monetarias sin insumos para una siembra postrera, o los insumos sin asistencia alimentaria, no resolverán la problemática.

Como medidas inmediatas se plantea atender la emergencia alimentaria, distribuir kits de insumos de semillas y fertilizantes, efectuar transferencias monetarias para los hogares y apoyar a las familias con agua y saneamiento.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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