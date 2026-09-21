Verificamos por usted: ¿Hay desabastecimiento de gasolina en Guatemala? Ministerio de Energía y Asociación de Expendedores responden

Usuarios reportaron a este medio falta temporal de gasolina en algunas estaciones de servicio de las zonas 9, 11 y 12 de la Ciudad de Guatemala. También se recibieron reportes similares en Petén y Chimaltenango, donde algunas gasolineras no tenían disponible alguno de los tipos de combustible.

Prensa Libre consultó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) sobre la situación. La Unidad de Comunicación Social de esa cartera respondió que “Guatemala cuenta con inventario suficiente para abastecer el mercado”.

Sin embargo, Enrique Meléndez, de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (AGEG), explicó que los faltantes temporales obedecen principalmente a dos factores: un cambio en el comportamiento de consumo de los usuarios y dificultades logísticas para trasladar el producto.

LECTURAS RELACIONADAS Guatemala paga 40.8% más por importar hidrocarburos en el 2026

Dos factores detrás del desabastecimiento temporal

Meléndez señaló que en el sector se ha observado una mayor demanda de gasolina superior, aunque AGEG todavía no dispone de estadísticas que permitan establecer cuánto ha aumentado el consumo.

Al posible incremento en las compras de gasolina superior en las estaciones de servicio, se sumaron algunas dificultades para trasladar los combustibles. Según Meléndez, los bloqueos registrados en los últimos días ocasionaron retrasos logísticos que afectaron temporalmente las existencias.

La combinación de ambos factores provocó que algunas gasolineras se quedaran temporalmente sin determinados productos.

Meléndez aclaró que esta situación no implica un desabastecimiento generalizado de combustibles en Guatemala, sino faltantes puntuales en algunas estaciones mientras se normaliza la distribución.

LECTURAS RELACIONADAS Gasolina y diésel en Guatemala: las crisis del 2022 y 2026 que llevaron a aplicar millonarios subsidios

¿Cuánto combustible ha importado Guatemala?

Las estadísticas del MEM permiten comparar el comportamiento de las importaciones de diésel y gasolinas durante los primeros siete meses de 2024, 2025 y 2026.

En el caso del diésel, Guatemala importó 9 millones 535 mil 505.43 barriles entre enero y julio de 2024; 9 millones 961 mil 338.31 en el mismo período de 2025, y 10 millones 408 mil 395.09 en 2026. Esto representa un incremento aproximado de 9.2% entre 2024 y 2026.

LECTURAS RELACIONADAS Seis propuestas buscan bajar el precio de las gasolinas y el diésel: qué plantea cada una y cómo avanzan

Las importaciones de gasolina regular pasaron de 5 millones 974 mil 560.20 barriles en 2024 a 5 millones 998 mil 525.48 en 2025 y 6 millones 198 mil 188.76 en 2026, un crecimiento de aproximadamente 3.7% respecto de 2024.

El mayor incremento se observa en la gasolina superior. Las importaciones pasaron de 4 millones 643 mil 283.75 barriles entre enero y julio de 2024 a 5 millones 172 mil 923.08 en 2025 y 5 millones 375 mil 628.02 en 2026. Esto equivale a un aumento aproximado de 15.8% entre 2024 y 2026.

Aunque las cifras muestran un crecimiento de las importaciones de gasolina superior durante ese período, el informe del MEM no detalla las razones de este aumento. No obstante, este medio ha informado sobre el crecimiento del parque vehicular y el aumento de la congestión vial, factores que podrían estar relacionados con una mayor demanda de combustibles.

¿Cuánto combustible hay disponible?

El reporte de inventarios del MEM del 16 de septiembre de 2026 establece fechas estimadas de agotamiento de las existencias registradas, calculadas según los volúmenes disponibles y el ritmo de retiro del producto.

El documento estimaba el agotamiento de los inventarios registrados para el 25 de septiembre en el caso de la gasolina superior, el 30 de septiembre para el diésel y el 20 de octubre para la gasolina regular.

Estas fechas no significan que Guatemala se quedará sin combustible, ya que corresponden únicamente a una proyección sobre las existencias contabilizadas al momento del reporte. La disponibilidad también depende del ingreso de nuevas importaciones y de la distribución del producto hacia las estaciones de servicio, aunque el reporte no precise la fecha programada del cargamento de combustible más próximo.

Precios permanecen elevados

Desde principio del año el aumento del precio de los combustibles ha ido en aumento, derivado de la crisis geopolítica que ha afectado el tránsito de busques en el estrecho de Ormuz.

El último monitoreo del MEM del 16 de septiembre reportó, para el área metropolitana y en modalidad de autoservicio, precios promedio de Q44.66 por galón de gasolina superior, Q42.58 para la regular y Q49.36 para el diésel.

Precio de los combustibles en Guatemala, en modalidad servicio completo y autoservicio, según monitoreo publicado por el MEM el 16 de septiembre de 2026.

Una publicación de la cartera en la red social X, el pasado 16 de septiembre, recordó que el abastecimiento del mercado guatemalteco depende de las importaciones de derivados del petróleo y de factores como la disponibilidad de inventarios y la logística de distribución.