Gasolina y diésel en Guatemala: las crisis del 2022 y 2026 que llevaron a aplicar millonarios subsidios

Los precios de los combustibles en Guatemala han enfrentado fuertes incrementos en dos momentos recientes marcados por conflictos internacionales. En el 2022, la invasión rusa a Ucrania provocó una escalada que llevó al Gobierno a implementar subsidios. En el 2026, un nuevo escenario geopolítico volvió a presionar el mercado y llevó a aprobar otro esquema de apoyo.

La comparación de los registros del Ministerio de Energía y Minas (MEM), todos en modalidad de autoservicio, permite observar la evolución de los precios y las medidas adoptadas para reducir el impacto en los consumidores.

El impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania

A principios del 2022, los precios de los combustibles en Guatemala se ubicaban en Q28.69 por galón para la gasolina superior, Q27.91 para la regular y Q28 para el diésel, según los registros históricos del MEM.

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El 24 de febrero del 2022, Rusia inició la invasión de Ucrania, un conflicto que generó presiones en los mercados internacionales y tuvo repercusiones en los precios de los combustibles.

En los primeros días de marzo del 2022, los precios registrados en Guatemala ya habían aumentado. En modalidad de autoservicio, la gasolina superior se cotizaba en Q39.99 por galón, la regular en Q39.42 y el diésel en Q40.25, según los registros públicos del MEM.

Ante el incremento de los precios, las autoridades aprobaron en marzo de ese año el primero de tres apoyos para los consumidores de combustibles, en un contexto en el que la economía también enfrentaba los efectos de la pandemia de covid-19.

¿Cuánto dinero se destinó al subsidio en el 2022?

El decreto 20-2022, aprobado el 15 de marzo, estableció inicialmente un apoyo de Q5 por galón de diésel y Q2.50 para la gasolina regular. En ese momento, la gasolina superior no tenía subsidio.

Posteriormente, mediante el Decreto 28-2022, el apoyo aumentó a Q7 por galón para el diésel y Q5 para la gasolina regular, y se incorporó un subsidio de Q5 para la gasolina superior.

El primer programa concluyó a principios de agosto de 2022, con una ejecución aproximada de Q2 mil 260 millones.

En agosto de ese año se aprobó, además, una ampliación de Q400 millones, destinada principalmente a mantener el apoyo al diésel durante agosto y septiembre.

En total, los recursos destinados a los subsidios de combustibles en 2022 sumaron aproximadamente Q2 mil 660 millones.

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El conflicto actual que sigue presionando el precio de los combustibles

En enero del 2026, antes del nuevo conflicto internacional, los precios de los combustibles en Guatemala se encontraban por debajo de los niveles alcanzados posteriormente.

Según los datos del MEM, la gasolina superior se vendía en Q27.30 por galón, la regular en Q26.30 y el diésel en Q24.92, todos en modalidad de autoservicio.

Sin embargo, el 28 de febrero del 2026, fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron Irán y comenzó un nuevo conflicto internacional.

En Guatemala, durante los primeros días de marzo, los precios registrados por el MEM ya habían subido a Q33 por galón para la gasolina superior, Q31.88 para la regular y Q31.81 para el diésel.

La presión sobre los precios continuó durante los meses siguientes y los valores llegaron a superar los observados durante el episodio del 2022.

Para el 14 de septiembre del 2026, los precios en modalidad de autoservicio se ubicaron en Q42.59 por galón para la gasolina regular, Q44.59 para la superior y Q49.39 para el diésel.

Subsidios a los combustibles en el 2026

Ante el aumento de los precios, el 14 de abril del 2026, el Congreso aprobó el decreto 11-2026, que dio vida a la Ley de Apoyo de Emergencia para Consumidores de Diésel y Gasolinas.

La normativa estableció un subsidio de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón para las gasolinas regular y superior.

Posteriormente, ante la continuidad de los aumentos, el 8 de septiembre de 2026 el Congreso aprobó de urgencia nacional el decreto 21-2026, por Q2 mil 500 millones. La normativa establece precios máximos de Q39 por galón para el diésel, Q39 para la gasolina regular y Q41 para la superior, con vigencia prevista hasta el 31 de diciembre.

Sin embargo, este segundo mecanismo todavía no ha entrado en vigor. El 10 de septiembre, el diputado Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos, presentó objeciones contra el decreto 21-2026, por lo que el Congreso debe conocerlas antes de que la normativa pueda ser trasladada al Ejecutivo.

Por ahora, no está definido cuál será la medida que finalmente se aplicará para apoyar a los consumidores. Distintas bancadas han presentado iniciativas relacionadas con los precios de los combustibles y buscan que el Congreso avance con sus respectivas propuestas.