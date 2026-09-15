Nuevo aumento de combustibles lleva al diésel cerca de Q50 por galón, en modalidad autoservicio

Desde el 14 de septiembre, internautas comenzaron a compartir imágenes sobre un nuevo aumento en los precios de los combustibles. Un monitoreo realizado por este medio confirmó que algunas estaciones ya aplican los nuevos valores, aunque otras todavía muestran los precios registrados en el monitoreo del 7 de septiembre, del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En algunas estaciones de servicio, según datos recolectados por Prensa Libre, los precios por galón de los combustibles en modalidad de autoservicio se ubican en:

Estos valores representan un nuevo incremento respecto de los precios recolectados por este medio a inicios de septiembre.

El 3 de septiembre, el monitoreo registró precios de Q40.09 para la gasolina regular, Q42.09 para la superior y Q46.37 para el diésel.

Posteriormente, según los reportes del Ministerio de Energía y Minas para el 5 de septiembre la gasolina regular aumentó a Q41.09 y la superior a Q43.39.

Los conflictos en Medio Oriente y los riesgos en rutas marítimas estratégicas han impulsado los precios internacionales del petróleo y los combustibles a nivel mundial. Se suman dificultades en la producción de diésel, la alta demanda y el incremento en los costos de transporte. pic.twitter.com/EJfZ2RSX6Y — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) September 7, 2026

¿Cuánto han aumentado los precios en los últimos meses?

El incremento en el precio de las gasolinas y el diésel se produce en un contexto de fuerte presión sobre los precios internacionales de los derivados del petróleo, asociado a la situación geopolítica.

A finales de enero, los precios registrados en Guatemala se encontraban alrededor de Q28 por galón para la gasolina superior, Q27 para la regular y Q25.59 para el diésel.

Frente a los valores observados al día de hoy, el aumento acumulado es considerable. En el caso del diésel, el precio de autoservicio pasó de Q25.59 a Q49.39 por galón, un incremento cercano al 93%, por lo que se encuentra próximo a duplicarse.

En las gasolinas, el aumento también es significativo, si se comparan los precios actuales con los registrados a principios de año, el aumento en porcentaje alcanzan el 60%.

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Sin embargo, el precio que pagan los consumidores en las estaciones no depende únicamente de la cotización del petróleo. Tanto el MEM como la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg) han explicado que también intervienen otros costos, como los de refinación, transporte, almacenamiento y comercialización.

¿Cómo están los precios en Centroamérica?

Los aumentos recientes no son exclusivos de Guatemala. Otros países de Centroamérica también han registrado variaciones importantes en los precios de los combustibles.

En El Salvador, de acuerdo con la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, los precios para el período vigente se ubican en US$5.13 por galón para la gasolina superior (unos Q39.09), US$4.80 para la regular (Q36.58) y US$4.86 para el diésel bajo en azufre (Q37.03).

En el caso de Costa Rica, según los datos publicados por Refinadora Costarricense de Petróleo, los precios se publican por litro. La gasolina súper tiene un precio de ₡726 por litro, la regular de ₡707 y el diésel de ₡688.

Al convertirlos a quetzales, los precios representan aproximadamente Q46.59 por galón para la gasolina súper, Q45.37 para la regular y Q44.15 para el diésel.

De esta forma, aunque los precios no son directamente comparables debido a las diferencias en impuestos, regulación y estructura de cada mercado, la conversión permite dimensionar cómo se encuentran los valores de los combustibles en los países de la región frente a Guatemala.