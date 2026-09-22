En medio del debate por suspender impuestos a los combustibles surge una nueva iniciativa del oficialismo

Los diputados son el centro de atención para este martes 22 de septiembre, ante las previsiones de la aprobación de una nueva ley para mitigar el alza en los precios de los combustibles, aunque no está claro por cuál de las iniciativa se inclinarán.

La semana pasada, la Comisión de Comunicaciones del Congreso dictaminó de manera favorable, con algunas modificaciones, la iniciativa 6809, Ley para el Apoyo Temporal para el Consumo de Combustible.

La propuesta regula una suspensión temporal del Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP) y una exención del 65% al Impuesto de Valor Agregado (IVA) para la venta de combustibles.

Con esto se podría fijar un precio de referencia al galón de diésel por Q35 y la gasolina regular a Q34.50; mientras que la gasolina superior tendría un precio límite de Q36, según el dictamen de la iniciativa.

A horas de comenzar la plenaria de este martes, que nuevamente tiene la crisis de los combustibles como tema central, surge otra propuesta impulsada por la facción oficialista allegada al presidente Bernardo Arévalo.

La diputada Victoria Palala, operadora del Ejecutivo ante el Congreso, confirmó la existencia de la nueva iniciativa e indicó que fue construida con los distintos bloques legislativos.

Ayer al concluir la instancia de Jefes de Bloque, el presidente del Congreso, Luis Contreras, señaló que todavía se buscaban algunos acuerdos para legislar sobre los combustibles y sus impuestos.

La nueva propuesta

Esta iniciativa también regula una suspensión temporal al IDP y el IVA con que se gravan los combustibles y consta de 17 artículos, según el documento que ya ha sido enviado a algunos diputados.

Se trata de la Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, que según su objeto citado en el artículo 1 es “proteger la economía de los consumidores y los sectores productivos del país”.

El borrador de la propuesta señala en su exposición de motivos precios de referencia que, a diferencia de la 6809, no se desarrollan en alguno de sus artículos.

En ese apartado declarativo, se estima que con la aplicación de la suspensión de impuestos propuesta el costo de galón de diésel podría alcanzar los Q40.66; la gasolina regular Q32.90; y la gasolina superior Q34.59.

El costo final estimado para la gasolina regular y superior es menor que el previsto con la implementación de la iniciativa 6809 y el del diésel es relativamente más elevado.

Además, esta nueva propuesta que sería impulsada por oficialistas o aliados estaría vigente hasta el 31 de diciembre de este año, es decir por poco más de tres meses, a diferencia de la primera propuesta que busca la suspensión de los combustibles hasta abril de 2027.