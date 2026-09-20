Arévalo no asistirá por primera vez a Asamblea de la ONU por coincidencia con discusión sobre subsidio a combustibles en el Congreso

El presidente Bernardo Arévalo no asistirá al 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York. Será la primera vez desde que asumió la Presidencia que no participará en la cita anual.

La representación de Guatemala estará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, confirmó este sábado 19 de septiembre la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

“El presidente Bernardo Arévalo se encuentra trabajando en una agenda bastante demandante, la cual incluye liderar acciones relacionadas con el costo de vida de las familias guatemaltecas y la seguridad", informó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia a Prensa Libre.

Sin embargo, agregó Presidencia, "Guatemala estará presente en el inicio del periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas a través de una delegación que será liderada por el Canciller Carlos Ramiro Martínez”.

El debate general del 81 período de sesiones comenzará el martes 22 de septiembre. Ese mismo día, el Congreso tiene previsto conocer las objeciones planteadas al Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos.

El decreto fue aprobado el 8 de septiembre con 130 votos y contempla Q2 mil 500 millones para establecer temporalmente precios de referencia de Q39 por galón de diésel y gasolina regular y Q41 para la gasolina superior.

Las objeciones impidieron que el decreto fuera remitido al Ejecutivo y deberán ser conocidas por el pleno del Congreso.

Arévalo se pronunció el 16 de septiembre por una pronta definición legislativa sobre las medidas relacionadas con el precio de los combustibles.

Agenda en Nueva York

La Asamblea General reúne a los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. El debate general del 81 período de sesiones se desarrollará del 22 al 26 y concluirá el 28 de septiembre.

La semana de alto nivel incluye reuniones sobre derecho al desarrollo, acción climática y transición justa, aumento del nivel del mar, prevención y respuesta frente a pandemias y otros asuntos de la agenda internacional.

Guatemala también tendrá participación en una mesa relacionada con inteligencia artificial, en el marco de las actividades que se desarrollarán en Nueva York. El país ha participado este año en las discusiones de Naciones Unidas sobre gobernanza de esta tecnología.

En julio, Guatemala estuvo representada en Ginebra durante el Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial, un mecanismo de Naciones Unidas para discutir cooperación internacional, gobernanza, capacidades y acceso a esta tecnología.

La delegación está integrada por el canciller Martínez; una viceministra de Relaciones Exteriores; el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Carlos Mendoza; la directora general de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas de Cancillería, María José del Águila, y la esposa del presidente, Lucrecia Peinado.

La participación de Segeplan coincide con actividades relacionadas con inteligencia artificial y cooperación digital previstas durante la agenda en Nueva York. Guatemala ha participado durante el 2026 en discusiones internacionales sobre gobernanza de inteligencia artificial.

Arévalo participó en el 2024 y 2025

Esta será la primera vez desde que asumió la Presidencia que Arévalo no asistirá al debate general anual de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

En septiembre del 2024, el mandatario participó en el 79 período de sesiones y pronunció el discurso de Guatemala ante el pleno.

Arévalo volvió a Nueva York en septiembre del 2025 para participar en el 80 período de sesiones. El mandatario pronunció entonces el discurso de Guatemala ante el pleno, en el que abordó democracia, justicia social, migración, crimen organizado y derechos humanos.

Para el 81 período de sesiones, la representación del país estará encabezada por el canciller Martínez.

Guatemala también remitió este año información para los trabajos de la Asamblea General. El 24 de abril, la Misión Permanente ante Naciones Unidas presentó la posición del país sobre el alcance y aplicación del principio de jurisdicción universal.

El documento señala que Guatemala forma parte del Estatuto de Roma desde el 2012 y expone las obligaciones internacionales asumidas en materia de genocidio, tortura, desaparición forzada y graves infracciones al derecho internacional humanitario.