Congreso podría aprobar una exención fiscal a los combustibles en la plenaria de este martes

La crisis por el costo de los combustibles vuelve como protagonista para la plenaria de este martes 22 de septiembre en el Congreso, en la que diputados esperan acuerdos para una ley que reduzca el costo del diésel y las gasolinas regular y superior.

La fórmula todavía no es del todo clara, pero la mayoría de los diputados se centró en decir que es necesaria la reducción de algunos de los impuestos relacionados a la venta de los combustibles.

La semana pasada, la comisión de Comunicaciones del Congreso emitió el dictamen de la iniciativa 6809, la Ley para el Apoyo Temporal para el Consumo de Combustible. Esta propuesta busca suspender temporalmente el Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP), y una exención del 65% al Impuesto de Valor Agregado (IVA) para la venta de combustibles.

La propuesta permitiría fijar un precio de referencia al galón de diésel por Q35 y la gasolina regular a Q34.50; mientras que la gasolina superior tendría un precio límite de Q36, según lo regulado en el artículo 3 de la propuesta.

El documento regula esta formula y precios aplicables desde el 15 de octubre hasta el 15 de abril del 2027, es decir una regulación a los combustibles para los próximos seis meses.

Esta iniciativa va incluida en la propuesta de agenda que acordó la instancia de jefes de bloques, entre los últimos puntos a conocer, aunque queda abierta la posibilidad de cambiarla de lugar por medio de alguna moción, si los acuerdos maduran.

El debate

Los jefes de bloques acordaron para la sesión de este martes 22 de septiembre una amplia propuesta de agenda para la plenaria, pero centraron sus argumentos en la crisis de los combustibles y su impacto en la economía.

“Hay que buscar soluciones, la comisión de Comunicaciones dio dictamen favorable a la 6809, que si bien no es perfecta, da una salida a la población, hay que dar soluciones para que su bolsillo no esté seriamente afectado”, explicó Jairo Flores, jefe del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Diputados esperan emitir un nuevo decreto para reducir el costo de los combustibles. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)



Los diputados están claros que el costo de los combustibles es a causa de un conflicto internacional, pero su impacto ya golpea la economía del país con el aumento al transporte público y a los alimentos.

“Estamos enfrentando la misma crisis que con el covid-19, no sabemos cómo van a seguir los costos de los combustibles, una ayuda económica a las familias no las desechemos”, dijo Sonia Gutierréz, del bloque Winaq.

Pero pese a que el Congreso considera suspender algunos impuestos, la diputada Hellen Ajcip, de Comunidad Elefante, considera que se debe de pensar en varias propuestas para mitigar la crisis.

“Como Congreso debemos de plantear la posibilidad de quitar impuesto, y además, hablar de un subsidio que le llegue a la población, no podemos no escuchar la petición de la gente”, señaló.

El diputado Allan Rodríguez, jefe del bloque de oposición Vamos, volvió a hacer referencia que su bancada presentó una iniciativa para reducir impuestos, pero que por cuestiones políticas su propuesta se ha ignorado.

Agentes policiales en uno de los bloqueos de inicios de septiembre en contra el precio de los combustibles. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

“Con el tema de combustible ya sabemos la salida, pero por revanchismos políticos le quieren poner otro nombre, no importa; lo importante es que se haga y mañana se apruebe algo, la gente no quiere subsidio y sí quieren que se suspendan los impuestos”, señaló.

Rodríguez fue quien presentó las objeciones al decreto 21-2026 que subsidia los combustibles, argumentos que mañana el pleno deberá conocer y decidir si los acepta o los rechaza.

De no aceptar las objeciones, el decreto debería avanzar hacia el Ejecutivo para su sanción o veto.

Espera acuerdos

El diputado Luis Contreras, presidente del Congreso, dijo que todavía se están buscando los acuerdos necesarios para impulsar alguna iniciativa que permita reducir el costo final de los combustibles.

“Lo más conveniente para la gestión de este impuesto es que se elimine el IDP, pero eso no es suficiente para la gente”, dijo Contreras, esperando que en las próximas horas se defina una ruta.

“Espero que durante la tarde de hoy logremos encontrar algo (…) la guerra donde quiera que este pasando va a seguir, mi percepción es que los precios van a seguir subiendo”, explica el presidente.

Al mismo tiempo el presidente del Organismo Legislativo considera necesario que se siga pensando en la iniciativa que busca un fondo de compensación, para contar con recursos para este tipo de emergencias.

Citan a ministra

Los jefes de bloque también acordaron citar para el próximo lunes a María Fernanda Rivera, ministra de Agricultura, para que explique las acciones que esta tomando el gobierno a consecuencia de la otra crisis, la sequia y la hambruna.

La semana pasada los diputados recibieron un plan de parte del Ministerio de Agricultura, además de la alerta roja que impuso el gobierno en 15 municipios del país.

Pero los diputados dudan que centrarse solo en esos municipios no van a resolver el problema de la crisis alimentaria, por lo que citaron a la funcionaria para que rinda cuentas y a su vez explique su estrategia al Congreso.