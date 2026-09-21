Subsidio al diésel daría estabilidad a las tarifas por época de fin de año, afirman transportistas

Representantes gremiales señalaron que el diésel representa alrededor del 40% de la estructura de costos de los servicios de transporte, por lo que una subvención estatal aliviaría los costos de operación, particularmente durante la temporada alta de movimiento de mercancías para atender la demanda de fin de año.

Aunque las tarifas entre transportistas y clientes se han venido revisando y ajustando mediante negociaciones entre cada compañía y sus usuarios, la entrada en vigor del apoyo temporal representaría un alivio para el sector, indicaron representantes de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca) y de la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga (CGT).

El Congreso aprobó destinar Q2 mil 500 millones para el apoyo temporal a los combustibles, con precios de referencia de Q39 por galón para el diésel y la gasolina regular, y de Q41 para la gasolina superior. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ya publicó el reglamento del decreto; sin embargo, aún está pendiente que el Legislativo resuelva las objeciones planteadas a la ley.

Sector transporte prioriza subsidio al diésel

Héctor Fajardo, directivo de Catransca, y José Alejandro Ramírez, director ejecutivo de la CGT, coincidieron en que el impacto de los altos precios de los combustibles en el mercado local podría mitigarse temporalmente con la entrada en vigor del apoyo aprobado por el Congreso.

El encarecimiento del combustible también ha obligado a realizar ajustes en las tarifas de los servicios de transporte. Según los representantes gremiales, estos incrementos se trasladan a lo largo de la cadena de costos hasta llegar al consumidor final.

Explicaron que los ajustes de tarifas se han negociado de manera temporal entre las empresas de transporte y sus clientes, debido a que el precio del diésel se encuentra alrededor de Q49 por galón, lo que presiona los márgenes de rentabilidad de los transportistas.

“El Congreso ya aprobó la ayuda. Lo que vemos es un combustible económico para el traslado de pasajeros, mercancías, alimentos, materias primas y todo lo que consume la población. Creemos que puede tener un efecto más de fondo e impactante en reducir o mitigar los incrementos de los productos de la canasta básica, si se apoya el diésel”, afirmó Fajardo.

El monto de la factura petrolera que se refiere al pago que hace un país por los hidrocarburos importados, como los derivados del petróleo que incluyen también diésel, y las gasolinas regular y superior. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

Apoyo al diésel podría extenderse hasta 99 días

El directivo sostuvo que focalizar el apoyo en el diésel tendría efectos sobre los costos del transporte de pasajeros y mercancías y, por esa vía, sobre productos como los alimentos, en comparación con destinar recursos al subsidio de las gasolinas.

Fajardo también consideró “técnicamente complicado” aplicar las propuestas que plantean suspender el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo (IDP), debido a que se trata de ingresos tributarios que ya tienen destinos establecidos.

El representante de Catransca reiteró que, a criterio del sector, el apoyo debería concentrarse en el diésel, no solo por su uso en el transporte de carga, sino por su incidencia en distintas actividades del aparato productivo nacional.

El Congreso ya aprobó la ayuda. Lo que vemos es un combustible económico para el traslado de pasajeros, mercancías, alimentos, materias primas y todo lo que consume la población.

“Planteamos que se focalice el apoyo extraordinario al diésel. No estamos diciendo que se apoye a las gasolinas. No se puede apoyar a todo el mundo y el cálculo es que, si solo se ayuda al diésel, alcanzaría para 99 días; si se incluye a las gasolinas, sería menos de la mitad del tiempo”, destacó Fajardo.

Alza del diésel mantiene tarifas bajo revisión

Ramírez señaló que el sector logístico ha tenido que realizar ajustes ante el comportamiento de los combustibles. Indicó que hasta esta semana el precio base del galón de diésel registra un incremento de entre 94% y 96%, situación que mantiene bajo revisión constante los costos y las tarifas del transporte.

A esa presión se suman, desde el segundo semestre, incrementos en otros insumos utilizados por el transporte de carga, como repuestos, lubricantes, neumáticos y baterías, muchos de ellos importados. Según Ramírez, estos productos han registrado aumentos de entre 12% y 15%, relacionados con ajustes reportados por las compañías navieras.

“El ajuste de tarifas contempla los costos y, dentro de la estructura, el combustible representa el 40% del costo total de la tarifa. En esa proporción están los repuestos, los neumáticos y lubricantes, que tienen una menor rotación, además de los costos administrativos. Todo el tiempo se están revisando”, remarcó el director ejecutivo de la CGT.

El sector logístico y de transporte de carga pidió al Congreso agilizar la entrada en vigor del apoyo temporal, que fijaría en Q39 el precio de referencia del galón de diésel. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Empresas modifican operaciones por el costo

Las empresas de transporte también están adoptando medidas para contrarrestar el impacto del alza del diésel y hacer más eficientes sus operaciones.

Ramírez explicó que algunas compañías están trasladando parte de sus operaciones a horarios nocturnos en las zonas donde las condiciones lo permiten. Esta medida puede implicar un mayor pago de viáticos a las tripulaciones, aunque aclaró que no todas las empresas tienen la posibilidad de realizar sus despachos durante la noche.

El cambio de horarios también puede obligar a bodegas y centros de distribución a adaptar sus operaciones mediante nuevos turnos o jornadas extendidas, lo que representa costos adicionales para otros eslabones de la cadena logística.

“En la logística nacional, el costo del diésel a todos nos ha impactado mucho”, reiteró Ramírez.

Subsidio daría estabilidad a las tarifas

Sobre el comportamiento de las tarifas del transporte terrestre de carga durante las próximas semanas y hacia el cierre del año, Ramírez señaló que los distintos sectores de la cadena que utilizan estos servicios ya han aplicado ajustes ante el incremento de los costos.

Para las empresas formales de transporte, explicó, la entrada en vigor del apoyo estatal permitiría estabilizar el precio del diésel durante los últimos meses del año y, con ello, reducir las fluctuaciones en las tarifas negociadas con los clientes.

Ramírez afirmó que se han registrado semanas con hasta tres incrementos en el precio del combustible, variaciones que, al acumularse, tienen un impacto significativo en los costos de operación.

“Un diésel con un precio estable va a permitir contar con tarifas estables hasta fin de año, que es la temporada fuerte del comercio nacional, y permitirá también a los comercios establecer precios con certeza y no cambiarlos constantemente”, aseguró el director ejecutivo de la CGT.