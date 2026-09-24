Socavamiento cierra paso en Boca del Monte y complica el tránsito: lluvias causan derrumbes y daños en otras rutas

Un socavamiento en La Joya, zona 3 de Boca del Monte, Villa Canales, obligó este jueves 24 de septiembre al cierre total del paso y provocará complicaciones en varios corredores utilizados para desplazarse entre el sur del área metropolitana y la ciudad de Guatemala.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que personal y maquinaria municipal comenzaron trabajos preventivos en el área afectada. Hasta el momento, no existe una fecha estimada para la finalización de las labores, pues su avance dependerá también de las condiciones climáticas.

El cierre se suma a otras dificultades registradas este jueves en carreteras y calles debido a las precipitaciones. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) contabilizó 40 emergencias y 538 personas afectadas en 13 departamentos durante las últimas 24 horas.

Cierre en Boca del Monte afectará varias rutas

La PMT de Villa Canales indicó que no habilitará carriles reversibles con dirección al sur debido al cierre en La Joya y a los desvíos necesarios para movilizar el tránsito.

La interrupción afectará principalmente la circulación sobre la avenida principal de Boca del Monte y la avenida Hincapié, según la autoridad municipal.

Por su parte, autoridades de tránsito de San Miguel Petapa advirtieron que el cierre podría incrementar la carga vehicular desde la zona 13 de la capital hacia Los Álamos, Villa Hermosa, Rivera del Río y Villa Canales.

También se prevé mayor circulación sobre la avenida Petapa hacia Prados de Villa Hermosa, Calle Real y bulevar El Frutal, especialmente para los conductores que busquen alternativas desde la calzada Raúl Aguilar Batres.

Las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y anticipar los desplazamientos, ya que todavía se desconoce cuánto tiempo permanecerá cerrado el sector.

Accidentes y dificultades para el transporte pesado

La lluvia también complica la circulación en otros puntos del sur del departamento de Guatemala.

Autoridades de San Miguel Petapa reportaron cinco incidentes de tránsito en la ruta principal de Ciudad Real y Prados de Villa Hermosa, entre colisiones, vehículos con desperfectos mecánicos y automotores encunetados.

En Villa Nueva, la PMT informó que el transporte pesado presenta dificultades para subir desde Bárcenas hacia Milpas Altas, lo que ha provocado complicaciones en el tránsito.

#PMTVillaNueva reporta bloqueado el paso en la subida de Bárcenas Villa Nueva hacia Milpas Altas, agentes coordinan para movilizarlo de la vía pública, alto congestionamiento en el lugar. pic.twitter.com/rUZpWi5ZQr — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 24, 2026

Posteriormente, la autoridad reportó el bloqueo del paso en la subida de Bárcenas hacia Milpas Altas y alto congestionamiento mientras agentes coordinaban la movilización del vehículo que obstruía la vía.

Derrumbes afectan otras carreteras

En el kilómetro 23 de la ruta Interamericana CA-1 Occidente, en Mixco, un derrumbe afectó la circulación. Provial informó posteriormente que el material fue retirado y se recuperó la libre circulación, aunque el incidente generó complicaciones durante la jornada. El derrumbe en ese punto también fue reportado entre las emergencias relacionadas con las lluvias.

Libre circulación vehicular después de haber retirado el derrumbe sobre km. 23 de la ruta Interamericana CA-1 Occidente (Mixco, Guatemala).



¡Respete las señales de tránsito!@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/hut8h2Z4qi — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 24, 2026

En Sacatepéquez, la Conred reportó la caída de un árbol en Villas de la Meseta, San Lucas Sacatepéquez, mientras personal municipal efectuó trabajos de limpieza. También se atendió un derrumbe en la aldea El Hato, Antigua Guatemala.

Además, se reportaron complicaciones por una correntada en el sector de Manzanales, Sacatepéquez, sobre la ruta Interamericana, con afectación en ambos sentidos.

Una correntada provocada por las lluvias complica el paso de vehículos en Manzanales, Sacatepéquez, sobre la ruta Interamericana, en ambos sentidos. Autoridades recomiendan conducir con precaución debido a las condiciones de la vía. (Video: Prensa Libre, Fernando Magzul)

Lluvias dejan 40 emergencias en 24 horas

Las complicaciones viales forman parte de una jornada marcada por las precipitaciones. La Conred informó que durante las últimas 24 horas fueron atendidas 40 emergencias que afectaron a 538 personas en 13 departamentos. Guatemala concentró 12 incidentes y Chiquimula seis.

Entre los eventos reportados figuran derrumbes, inundaciones, caída de árboles y daños en viviendas. En Laderas de El Milagro, Mixco, una roca cayó sobre una vivienda, mientras en Sayaxché, Petén; Jalapa; Panzós, Alta Verapaz, y Sanarate, El Progreso, se registraron inundaciones.

Alta Verapaz, Izabal y Guatemala concentran más emergencias por lluvias.



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La Conred mantiene la recomendación de no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades, ante la continuidad de las lluvias.

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