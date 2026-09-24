Lluvias en Guatemala: reportan derrumbes, inundaciones y una vivienda destruida

Las lluvias de las últimas horas han provocado inundaciones, derrumbes y daños en inmuebles este 24 de septiembre, según reportes de autoridades y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Mynor Espinoza, portavoz de la comuna de Mixco, informó de un derrumbe en el kilómetro 18 de la ruta a Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, donde el tránsito se ve afectado.

También reportó un derrumbe en el sector conocido como Laderas de El Milagro. En ese lugar, una roca cayó sobre una casa que quedó con severos daños. No se reportan personas heridas.

La Conred reportó un derrumbe en el caserío Las Ánimas, Granados, Baja Verapaz. A través de personal municipal, coordinó los trabajos de limpieza en el área.

Otro derrumbe ocurrió en el kilómetro 270 de la RD-AV-07, en Lanquín, Alta Verapaz. Sobre el asfalto cayeron lodo, ramas y piedras.

Las lluvias provocaron inundaciones en el barrio El Porvenir, Sayaxché, Petén, donde el agua ingresó a algunas viviendas y causó daños materiales.

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Además, se informó de la caída de un árbol en la ruta hacia el cantón Chituc, San Lucas Sacatepéquez.

La Conred también informó de la inundación de siete viviendas en el caserío Quebrada Honda, Jalapa.

Una situación similar ocurrió en el barrio El Centro, Panzós, Alta Verapaz, donde un río se desbordó.

Otra inundación afectó viviendas y calles en la colonia La Paz, Sanarate, El Progreso.

El recuento de la Conred da cuenta de que en las últimas 24 horas se registraron 40 emergencias que afectaron a 538 personas en 13 departamentos.

Los departamentos más afectados son Guatemala, con 12 emergencias, y Chiquimula, con seis.

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