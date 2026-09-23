Temporada de lluvias en Guatemala: cuidados esenciales para prevenir enfermedades respiratorias

En las últimas horas, Guatemala ha registrado lluvias dispersas en gran parte del territorio, lo que provoca estancamiento de agua, variaciones de temperatura y aglomeraciones de personas en espacios cerrados, condiciones que pueden favorecer la proliferación de virus.

Con las lluvias, los casos de influenza, resfriado común y otras enfermedades respiratorias tienden a aumentar, por lo que saber cómo prevenirlas es esencial para cuidar la salud.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología prevé que las lluvias dispersas continúen. En su boletín meteorológico del 21 al 25 de septiembre señaló que las precipitaciones se asocian con condiciones locales por la entrada de humedad de ambos litorales y las altas temperaturas, la inestabilidad en el Pacífico y el paso o acercamiento de ondas del este.

Ante estas condiciones, es esencial cuidar la salud. El médico internista Estuardo Rojas destacó que las enfermedades asociadas con la época lluviosa son, por lo general, las diarreicas, debido a la proliferación de bacterias que pueden provocar padecimientos gastrointestinales.

Rojas explica que en las calles hay residuos de heces que pueden estar contaminados y que, durante la época lluviosa, pueden favorecer la contaminación por la bacteria Salmonella typhi, que provoca fiebre tifoidea.

Asimismo, destacó que durante las lluvias se contagian con mayor rapidez enfermedades respiratorias como influenza, parainfluenza, influenza A y B, y variantes del covid.

Las lluvias también favorecen la proliferación de zancudos, en especial los que transmiten el dengue, pues los espacios con agua estancada son puntos de reproducción.

En esta época, resalta el médico, también es común la leptospirosis, enfermedad infecciosa que se transmite por la orina y las heces de las ratas, que tienden a esparcirse mediante el agua de lluvia contaminada.

Cuidados para prevenir enfermedades

Una de las principales recomendaciones es evitar la acumulación de agua de lluvia en recipientes, macetas o botes, dado que estos pueden convertirse en lugares para la reproducción de larvas y la proliferación de zancudos.

Se recomienda que, ante las lluvias y antes de la época de frío, se haga una fumigación para evitar la proliferación de zancudos. El uso de repelente y mosquitero al dormir, así como de ropa que cubra brazos y piernas, puede ayudar.

Para prevenir enfermedades gastrointestinales, el internista recomienda lavarse las manos con frecuencia. Aunque es una medida sencilla, omitir este paso puede favorecer las infecciones bacterianas.

Asimismo, utilizar agua potable, evitar el consumo de comida callejera y lavar frutas y verduras puede contribuir a prevenir este tipo de enfermedades.

Evitar las aglomeraciones en espacios cerrados y el contacto con personas resfriadas puede ayudar a prevenir el contagio de enfermedades respiratorias.

Ventilar los espacios cerrados, evitar cambios drásticos de temperatura y consumir nutrientes que ayuden al sistema inmunológico también son medidas importantes.

En caso de síntomas de resfriado, se recomienda visitar al médico de cabecera y evitar la automedicación. (Foto Prensa Libre: Freepik)