Tres remedios caseros con respaldo científico para aliviar el resfriado común

Además del descanso, la alimentación saludable y la hidratación, existen algunos remedios caseros que muchos médicos recomiendan para ayudar a tratar el resfriado común.

Aquí tiene tres maneras, respaldadas por la ciencia, de aliviar su garganta, calmar la tos y ayudarlo a recuperar más rápido.

Miel

La miel recubre la garganta y "puede reducir la tos de forma bastante significativa", afirmó Geeta Sood, profesora adjunta y epidemióloga de la Universidad Johns Hopkins.

Además, al calmar la tos, puede aliviar indirectamente el dolor de garganta. Sin mencionar sus propiedades antibacterianas.

Diversos estudios han demostrado que la miel puede reducir la frecuencia y la gravedad de la tos. Si bien muchos estudios se han centrado en niños, es importante destacar que la Academia Estadounidense de Pediatría no recomienda administrar ningún tipo de miel a bebés menores de un año, ya que puede contener esporas bacterianas que pueden causar botulismo infantil, una afección potencialmente mortal. (En adultos y niños mayores, las esporas no pueden convertirse en bacterias productoras de toxinas).

Una revisión de ensayos controlados aleatorios en niños demostró que la miel podría tener beneficios similares a los del dextrometorfano, un medicamento para la tos de venta libre, y ser más eficaz que la difenhidramina, un antihistamínico, para reducir la frecuencia de la tos. (No se recomienda el uso de medicamentos para la tos de venta libre en niños menores de 4 años).

Un pequeño estudio realizado en el 2023 descubrió que hacer gárgaras con una cucharada de miel mezclada con aproximadamente una cucharadita de agua ayudaba a aliviar el dolor de una amigdalectomía, una cirugía para extirpar las amígdalas.

Para probarlo en casa: puede tomar una cucharadita de miel varias veces al día para aliviar la tos y el dolor de garganta. También puede añadirla a un té caliente o a unas pocas onzas de agua caliente, pero tenga en cuenta que su eficacia puede disminuir cuanto más la diluya, según Sharon Bergquist, médica internista y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory.

Bergquist señaló que tomar una dosis antes de acostarse para aliviar los síntomas puede ayudar a conciliar el sueño. "Por lo general, al final del día, la gente tose más, ya que hablar tiende a irritar la garganta y a provocar más tos»", explicó.

Enjuagues con solución salina

Los lavados nasales, que consisten en utilizar una solución salina para despejar las fosas nasales, son un remedio casero que puede ayudar a descongestionar temporalmente las vías respiratorias y aliviar la irritación de los senos paranasales, y están recomendados por la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología.

Bergquist explicó que los lavados nasales con solución salina pueden ayudar a reducir la viscosidad de las secreciones nasales, lo que también puede aliviar el dolor de garganta y la sequedad que produce sonarse la nariz. "No necesariamente mejorará significativamente la congestión nasal, pero creo que es muy reconfortante, especialmente en niños, donde las opciones suelen ser más limitadas", afirmó.

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Pequeños estudios han demostrado que pueden ayudar a tratar la irritación e inflamación nasal. Una revisión halló que la irrigación nasal con solución salina puede ayudar a aliviar los síntomas nasales asociados con infecciones de las vías respiratorias superiores.

Para probarlo en casa: El lavado nasal se puede realizar con un irrigador nasal, como una lota nasal, o con un aerosol nasal de solución salina de venta libre. Si opta por usar un irrigador, puede preparar una solución salina casera mezclando 3 cucharaditas de sal sin yodo y 1 cucharadita de bicarbonato de sodio. Luego, disuelva 1 cucharadita de esta mezcla en 1 taza de agua del grifo estéril, destilada o hervida (y enfriada). (Nunca use agua del grifo a menos que esté hervida; el agua del grifo puede contener gérmenes como la ameba Naegleria fowleri, causante de la enfermedad que causa meningoencefalitis).

Los aerosoles de solución salina listos para usar facilitan su aplicación. Para usarlos, incline la cabeza hacia un lado, introduzca la boquilla en una fosa nasal y rocíe la solución. Repita el procedimiento en la otra fosa nasal.

Zinc

El zinc es importante para un sistema inmunitario y un metabolismo saludables. Según las autoridades sanitarias federales, las mujeres adultas deben consumir ocho miligramos de zinc al día y los hombres once. Dado que el cuerpo no produce zinc, es necesario obtenerlo de alimentos ricos en este mineral, como la carne, el pescado y los mariscos.

Es posible que también hayas visto suplementos de zinc, que se venden sin receta en forma de pastillas o comprimidos de disolución rápida, en la farmacia. Un estudio de 2024 demostró que, si bien es poco probable que el zinc prevenga un resfriado, puede ayudar a acortar la duración de los síntomas en aproximadamente dos días.

Sin embargo, no se recomiendan los aerosoles nasales. Después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitiera una advertencia de salud pública en 2009 sobre la relación entre algunos productos nasales con zinc y la pérdida del olfato duradera o permanente, muchos fabricantes eliminaron el zinc de sus aerosoles nasales.

Para probarlo en casa: Como con cualquier medicamento o suplemento, antes de tomar zinc, consulte a su médico, ya que puede interactuar con algunos medicamentos. Bergquist recomienda comenzar a tomar zinc dentro de las primeras 24 horas después de notar los síntomas del resfriado.

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Una dosis diaria común utilizada en estudios es de aproximadamente 80 miligramos, que se pueden dividir en varias pastillas al día. Sin embargo, existen posibles efectos secundarios, especialmente con dosis más altas, como malestar estomacal.

Además de estos remedios caseros, "los consejos maternales de mantenerse bien hidratado y descansar lo suficiente ayudarán a la recuperación tanto como cualquier remedio de venta libre", dijo Bergquist.