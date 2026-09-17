Cinco cosas que los dermatólogos quieren que deje de hacerle a su piel

Probablemente ya sepa cuáles son las cosas más importantes que debe hacer por su piel: mantenerla limpia, hidratada y cubierta con un protector solar de amplio espectro.

Pero también hay cosas que los dermatólogos desearían que dejara de hacer, como cubrirse la cara con demasiadas pomadas y sérums, tomar duchas con agua muy caliente y, sí, reventarse los granos.

“Una de las mayores ideas erróneas que veo es que el cuidado de la piel tiene que ser agresivo o complicado para ser efectivo”, dijo Elizabeth Bahar Houshmand, dermatóloga de Dallas.

Aquí tiene cinco cosas que, según los dermatólogos, debería evitar, y qué puede hacer en su lugar.

Tomar duchas muy calientes

Lo sentimos, amantes del agua caliente, pero esas duchas hirviendo pueden dañar la barrera cutánea al eliminar las grasas y aceites naturales de la piel, aumentando la sequedad y la irritación, dijo Houshmand.

El especialista comentó que el agua tibia es mejor para la piel, aunque reconoció que en invierno le gusta calentarse con una ducha. Para facilitar la transición al agua tibia, intente acostumbrar su piel a temperaturas más frías gradualmente.

Inmediatamente después de ducharse, aplique una crema hidratante mientras su piel aún esté húmeda para retener la humedad.

Según Houshmand, disfrutar de una ducha caliente de vez en cuando, sobre todo si no se tiene la piel sensible, no debería causar ningún daño.

Exagerar con el cuidado de la piel

Más productos y una rutina de cuidado de la piel más complicada no significan necesariamente una piel mejor.

Según las investigaciones, aplicar varios productos con ingredientes activos, un retinoide para reducir las líneas de expresión y las arrugas, y un sérum de vitamina C para iluminar la piel, puede resultar irritante y anular sus beneficios. Houshmand comentó que, en su rutina diaria, utiliza unos tres productos y tres productos nocturnos.

Piense en un limpiador, seguido de una crema hidratante y un protector solar durante el día, y un limpiador, un sérum y una crema hidratante por la noche.

Si tiene la piel seca o sensible, pruebe a combinar una crema hidratante con un ingrediente activo para tratar un problema específico de la piel, como la hiperpigmentación, o alterna los productos en días diferentes, dijo.

Según Houshmand, usar varios productos al mismo tiempo también puede dificultar saber cuál está funcionando o cuál está causando efectos adversos.

Además, una rutina agresiva de cuidado de la piel, que incluya lavar, frotar y exfoliar en exceso, puede eliminar los aceites naturales de la piel y dañar la barrera protectora cutánea, afirmó Joshua Zeichner, profesor asociado de dermatología en el Hospital Mount Sinai de la ciudad de Nueva York.

Lo ideal es lavarse la cara no más de dos veces al día, utilizando un limpiador suave e hidratante y luego una crema hidratante. “En cuanto a la limpieza, esa sensación de limpieza profunda que muchos buscan después de lavarse la cara en realidad representa sequedad posterior al lavado y es perjudicial”, afirmó.

Si siente que necesitas una doble limpieza (una limpieza profunda para eliminar el maquillaje resistente o el exceso de grasa), Zeichner sugiere usar un limpiador a base de agua seguido de un limpiador a base de aceite para reducir el riesgo de resecar demasiado la piel.

También hay que tener cuidado al exfoliar la piel. Elija un exfoliante químico, como los alfa hidroxiácidos (AHA) o los beta hidroxiácidos (BHA), o un exfoliante físico, como un exfoliante con partículas granuladas para eliminar las células muertas. Pero no combine ambos tipos, advirtió Zeichner.

Dormir con maquillaje o protector solar

Lo ideal es que, antes de acostarse, use un limpiador suave para eliminar la suciedad acumulada durante el día, seguido de una crema hidratante y, quizás, algún producto para tratar algún problema dermatológico persistente. Dormir con maquillaje y protector solar, sin mencionar la grasa, el sudor y la contaminación ambiental, puede provocar irritación de la piel, poros obstruidos y brotes de acné.

Pero no siempre es posible realizar una rutina completa de cuidado facial antes de acostarse. Para un truco de cuidado facial nocturno, Houshmand recomienda el agua micelar, un limpiador a base de agua que contiene moléculas microscópicas que ayudan a eliminar la suciedad, la grasa y el maquillaje. Vierta un poco en un disco de algodón y limpie suavemente su rostro y el contorno de los ojos. Houshmand prefiere enjuagar bien con agua fría, aunque aclara que no es necesario.

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Como alternativa en caso de apuro, puede usar toallitas desmaquillantes, pero asegúrese de elegir un producto para pieles sensibles, ya que algunas toallitas pueden irritarlas, explicó Susan Taylor, profesora de dermatología en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. “Sé que solemos decir que no usemos esas toallitas, pero usar una y quitar la mayor parte del maquillaje es mejor que no hacer nada”, añadió.

Reventarse los granos

Puede resultar difícil aceptar las imperfecciones, pero tocarlas, reventarlas o apretarlas puede causar mayor irritación e inflamación, aumentando el riesgo de decoloración de la piel, cicatrices permanentes y otros problemas.

Los granos son una mezcla de células muertas de la piel y sebo, una sustancia aceitosa que lubrica la piel, además de bacterias. Al reventarlos, el sebo y las bacterias pueden filtrarse bajo la superficie de la piel, causando inflamación adicional y, en ocasiones, provocar un absceso o una infección, detalló Taylor.

Según explicó, ese trauma también puede dejar una marca oscura conocida como hiperpigmentación, o incluso una cicatriz, que puede ser hundida o con hendiduras.

En cambio, Houshmand recomienda tratar la causa del acné. Los parches para granos crean una barrera física que impide tocarlos, y algunos también contienen ingredientes que ayudan a calmar la imperfección. Las cremas medicinales que contienen peróxido de benzoilo, ácido salicílico o retinoides pueden ayudar a resolverlo más rápidamente.

Según Houshmand, algunas pastas para el acné y cremas secantes contienen azufre para ayudar a reducirlo.

Si una imperfección se vuelve notablemente grande, dolorosa o caliente al tacto, consulte a un dermatólogo, quien podrá tratarla.

Precaución con los productos "naturales”

Según Houshmand, los productos para el cuidado de la piel y el cabello etiquetados como "naturales" o "limpios" no son necesariamente más suaves, seguros ni eficaces. Las investigaciones sugieren que los aceites esenciales, los ingredientes botánicos y las fragancias —presentes en cremas hidratantes faciales, aceites y sérums corporales, champús y acondicionadores, e incluso desodorantes— pueden causar irritación, inflamación o una erupción con picazón conocida como dermatitis alérgica de contacto.

Aunque no todos los productos que contienen estos ingredientes son perjudiciales para todo tipo de piel, "si tienes la piel muy sensible o padeces alguna afección inflamatoria, debes informarte bien", dijo Houshmand.

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Por ejemplo, “una persona con eccema no debería simplemente elegir un producto porque diga 'para piel sensible'. Generalmente, buscan fórmulas suaves y sin perfume que protejan la barrera cutánea y minimicen los posibles irritantes”, afirmó.

Houshmand explicó que los mejores tratamientos son los personalizados, especialmente para personas con afecciones como eccema, rosácea, acné o hiperpigmentación. Recomendó consultar con un dermatólogo para identificar los ingredientes y fórmulas más adecuados para cada tipo de piel y, a partir de ahí, diseñar un tratamiento que aborde cualquier afección sin irritar ni inflamar la piel.