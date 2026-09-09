Su esponja de cocina puede estar muy sucia: Esto es lo que debe hacer

Las esponjas para lavar platos pueden ser uno de los utensilios más contaminados de su cocina, dependiendo de cómo las use, cómo la cuide y con qué frecuencia las reemplace.

Las esponjas pueden atrapar partículas de comida y, si permanecen calientes y húmedas durante horas, pueden convertirse en un foco de bacterias que se transfieren a las manos, los platos, las encimeras y otras superficies, según sugieren las investigaciones.

Si no se cuidan adecuadamente, las esponjas pueden ser una fuente de bacterias dañinas, como E. coli y estafilococos, afirmó Don Schaffner, director del departamento de ciencia de los alimentos de la Universidad de Rutgers. Ciertas cepas de E. coli y estafilococos pueden provocar infecciones e intoxicación alimentaria en algunos casos.

El riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de esponjas para limpiar platos y utensilios.

Saber usar las esponjas correctamente puede ayudar a que sean más higiénicas. Pero también existen alternativas.

Preguntamos a expertos en seguridad alimentaria qué productos utilizan en sus propias cocinas y cómo reducen el riesgo de contaminación bacteriana. Esto fue lo que nos contaron.

Utilice un cepillo para lavar los platos

Ningún utensilio de limpieza está libre de mantenimiento, pero los estudios han demostrado que los cepillos para platos son más higiénicos que las esponjas. Esto se debe a que las cerdas se secan más rápido que las esponjas, lo que significa que las bacterias mueren con mayor rapidez.

Las cerdas, que pueden ser de plástico o estar hechas de materiales naturales como bambú o madera de haya, también facilitan la visualización de la suciedad.

“Suelen tener una matriz más abierta, lo que dificulta que atrapen partículas de alimentos, y eso también hace que se adapten mucho mejor a reposar en algún lugar para escurrirse y secarse”, dijo Schaffner.

En un estudio del 2021, se descubrió que los cepillos no presentaban residuos de agua cuatro horas y media después de sumergirlos, lo que resultaba en una menor cantidad de bacterias en comparación con las esponjas.

Un tipo de esponja analizada aún retenía hasta una cucharadita de agua 24 horas después de la inmersión. Esto creó un ambiente húmedo propicio para el crecimiento de bacterias que pueden causar enfermedades, como la salmonela y el campylobacter.

Como ocurre con cualquier herramienta de limpieza, los cepillos deben limpiarse y desinfectarse con regularidad o sustituirse, afirmó Jason Bolton, experto en seguridad alimentaria y vicedecano de la Extensión Cooperativa de la Universidad de Maine.

Bolton recomienda lavar los cepillos para platos con frecuencia (idealmente, a diario) con agua caliente y jabón, y luego dejarlos secar al aire libre, con las cerdas hacia abajo. Después, desinféctelos. Los cepillos de plástico suelen poder lavarse en el lavavajillas, pero siga las instrucciones del fabricante.

Las bacterias pueden seguir escondiéndose en las grietas por donde salen las cerdas del mango, por lo que los cepillos o los cabezales de cepillo reemplazables deben desecharse una vez que empiecen a verse manchados o sucios, dijo Bolton, quien usa un cepillo para platos en su cocina.

Dicho esto, los cepillos no son ideales para limpiar superficies porque las cerdas no hacen tanto contacto con las encimeras o pueden rayar ciertos materiales, como algunos utensilios de cocina antiadherentes. Ahí es donde entra en juego el paño de cocina.

Utilice un paño o una toalla para lavar y secar

Los paños de cocina, que pueden estar hechos de materiales como algodón, lino o incluso celulosa vegetal, son útiles tanto para lavar como para secar. Si se mantienen limpios y secos, resultan más higiénicos que las esponjas. Lo ideal es tener un juego de paños de cocina y, a ser posible, usar uno limpio cada día.

“Utilizar un paño de cocina que pase por un ciclo de lavado adecuado y un ciclo de secado a alta temperatura reduce el riesgo”, en comparación con las esponjas o toallas que no se limpian, desinfectan y secan correctamente, dijo Bolton, quien también usa paños de cocina.

Según Bolton, los paños de cocina son más fáciles de lavar y se lavan con mayor frecuencia, lo que a menudo los convierte en una opción más segura que las esponjas. Además, tienden a secarse más rápido, lo que reduce el riesgo de proliferación bacteriana.

Dicho esto, las investigaciones demuestran que los paños de cocina que se hacen bola o se dejan húmedos pueden albergar bacterias de forma muy similar a como lo hacen las esponjas para lavar platos.

Lea también: Cómo preservar la capacidad muscular que se va perdiendo con la edad

Los paños de cocina de algodón y biodegradables, fabricados con materiales como la celulosa vegetal, generalmente se pueden lavar en el lavavajillas o la lavadora y secar con calor. Los materiales sintéticos también son adecuados, siempre que se puedan secar a alta temperatura, explicó Bolton. Con cualquier material, siga las instrucciones del fabricante, ya que es posible que no estén diseñados para lavarse y secarse, añadió.

Otra opción: las toallas de papel desechables presentan menos riesgo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ya que no se reutilizan y, por lo tanto, no propagan bacterias, pero no son tan respetuosas con el medio ambiente. Schaffner comentó que sus toallas de papel usadas van al compost, “pero si no se hace compost, entonces terminan en un vertedero”.

¿No puede dejar de usar su esponja? Entonces aquí hay unos consejos

Si prefiere conservar sus esponjas, lo ideal es desinfectarlas a diario, suponiendo que las use con frecuencia, dijo Bolton.

Aquí hay tres maneras de hacerlo:

Lave las esponjas en el lavavajillas. Si tiene un ciclo de desinfección, eso puede ayudar a limpiarlas y desinfectarlas, dijo Schaffner.

Coloque las esponjas en un plato pequeño y cúbralas ligeramente con agua limpia. Luego, métalas en el microondas durante aproximadamente un minuto para eliminar las bacterias. Nunca caliente una esponja seca en el microondas, ya que podría incendiarse, advirtió. Una vez frías, escúrralas bien y déjelas secar completamente.

Coloque las esponjas en el fregadero y vierta agua hirviendo sobre ellas. Una vez que estén lo suficientemente frías como para tocarlas, escúrralas bien y déjelas secar, explicó. Para obtener mejores resultados al calentar o hervir las esponjas en el microondas, use un termómetro digital para carne para asegurarse de que el agua alcance al menos 71 grados Celsius (160 grados Fahrenheit), indicó Schaffner.

Tenga en cuenta que los datos sobre estos métodos son contradictorios. Algunas investigaciones sugieren que calentar las esponjas en el microondas o lavarlas en el lavavajillas puede ayudar a eliminar las bacterias dañinas.

Sin embargo, un estudio reveló que, si bien calentarlas en el microondas y hervirlas redujo las bacterias en las esponjas de laboratorio, no lo hizo en cocinas reales. Los investigadores también señalaron que “ningún método por sí solo pareció lograr una reducción bacteriana general superior al 60%”.

Schaffner comentó que en su casa tiene un "sistema multifacético", que utiliza paños de cocina, toallas de papel y esponjas, de las cuales se asegura de que estén limpias, bien escurridas y puestas a secar en un escurridor de esponjas dentro del fregadero de su cocina.

En cuanto empiece a ver desgaste o suciedad que no se pueda eliminar fácilmente, debe reemplazar las esponjas.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

También podría considerar reemplazar su esponja habitual por una de silicona. Las esponjas de silicona, a diferencia de las tradicionales, no son porosas, están hechas de materiales naturales o sintéticos con textura espumosa, no retienen agua y son más fáciles de limpiar, explicó Bolton. Además, suelen ser aptas para el lavavajillas.