Cinco síntomas sutiles que, según los dentistas, nunca debe ignorar

Muchos problemas dentales pueden parecer insignificantes, al menos al principio. Los síntomas no siempre duelen y puede que ni siquiera llamen la atención.

"Muchas veces, los pacientes no se dan cuenta de que tienen un problema en la boca porque no se fijan bien", afirmó Steven Katz, expresidente de la Asociación Estadounidense de Endodoncistas.

Incluso un dolor de muelas puede ser intermitente, explicó Katz, lo que lleva a algunas personas a posponer su tratamiento. Además, pedir cita con el dentista por un problema indoloro, como el sangrado de las encías al usar hilo dental, puede parecer más una molestia que una ventaja.

Sin embargo, síntomas dentales aparentemente leves suelen indicar infecciones que, si no se tratan, pueden derivar en problemas más complejos, explicó Richard M. Lipari, dentista estético de Nueva York, en un correo electrónico.

Estos problemas también pueden requerir tratamientos más costosos y visitas adicionales para su corrección. Algunos cambios en la boca incluso pueden ser señales de alerta temprana de enfermedades en otras partes del cuerpo, añadió Lipari.

A continuación, se presentan cinco síntomas dentales y de las encías que quizás tengas la tentación de ignorar, pero no deberías hacerlo, por el bien de tu salud bucal y general.

Dolor de muelas de cualquier tipo

“No hay ningún grado de dolor de muelas que deba considerarse normal”, dijo Katz. La causa más común de dolor de muelas es la caries dental.

Todo comienza cuando las bacterias se combinan con la saliva y los restos de comida para formar una película pegajosa de placa en la superficie del diente. Las bacterias se alimentan de azúcares y almidones y producen ácidos que erosionan el esmalte. Esta erosión puede derivar en una caries, un orificio que puede causar dolor o irritación si alcanza las capas internas sensibles del diente.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de una de cada cinco personas de entre 20 y 64 años solo en Estados Unidos tiene al menos una caries sin tratar. La preocupación radica en las consecuencias: a medida que las bacterias penetran más profundamente en el diente, puede desarrollarse una infección en la raíz, causando un dolor agudo o pulsátil. Con el tiempo, incluso puede extenderse a la cara, el cuello y el hueso subyacente.

Katz advirtió de que, incluso si el dolor de muelas desaparece, no se debe ignorar. "Muchos pacientes piensan: Bueno, me agravé la molestia y ya se me pasó, comentó. Pero, por lo general, un dolor que cesa repentinamente es señal de que la caries ha destruido el nervio del diente. Así, el dolor puede desaparecer incluso cuando la infección empeora.

"Es entonces cuando las bacterias pueden empezar a corroer el hueso", explicó.

Si bien una caries se puede solucionar con un simple empaste, una infección dental suele requerir una endodoncia que puede costar mucho más dinero según el diente.

Durante el procedimiento, el dentista perfora el diente para eliminar la pulpa infectada, lo sella y lo estabiliza con una corona. Pero si la infección destruye suficiente hueso, finalmente habrá que extraer el diente.

También existen indicios de que las infecciones dentales no tratadas se asocian con un mayor riesgo de padecer diversas afecciones más allá de la boca, como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y demencia. Las bacterias y la inflamación alrededor de la raíz de un diente infectado pueden propagarse al torrente sanguíneo y alcanzar otras partes del cuerpo.

Encías inflamadas o sangrantes

Según Lipari, las encías inflamadas que sangran con facilidad suelen ser un signo de gingivitis, una forma leve de enfermedad periodontal, incluso si no son dolorosas. Al igual que las caries, la gingivitis generalmente se debe a la acumulación de placa bacteriana. El sistema inmunitario desencadena la inflamación de las encías para intentar prevenir una infección.

Si bien el cepillado y el uso de hilo dental regulares pueden eliminar la placa y revertir la gingivitis, si la inflamación persiste durante más de un par de semanas, es importante consultar a un dentista.

Este puede utilizar herramientas especiales para eliminar la placa y su forma endurecida, llamada sarro, en la línea de las encías y debajo de ella. Esto ayuda a prevenir que la gingivitis progrese a periodontitis, una forma más grave de enfermedad de las encías. En esa etapa, las encías inflamadas pueden retraerse del diente, creando una bolsa donde se acumulan las bacterias. Las encías pueden inflamarse o volverse sensibles aún más, y puede aparecer dolor y sensibilidad dental.

Al igual que las infecciones dentales, la enfermedad periodontal no tratada también se ha asociado con otros problemas de salud graves. "Los mismos mediadores inflamatorios sistémicos implicados en la enfermedad periodontal están relacionados con afecciones como las enfermedades cardiovasculares y los trastornos neurodegenerativos", afirmó Lipari.

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Si bien la gingivitis suele ser la causa principal, la inflamación o el sangrado persistente de las encías a veces pueden tener otras causas, que un dentista puede ayudar a descartar. Por ejemplo, el sangrado de encías también está "fuertemente asociado con la diabetes", afirmó Lipari. Un nivel alto de azúcar en la sangre puede aumentar la cantidad de glucosa en la saliva, lo que alimenta las bacterias de la boca y aumenta el riesgo de acumulación de placa.

En casos muy raros, el sangrado frecuente de las encías también podría indicar un trastorno sanguíneo o un cáncer, como la leucemia, que interfiere con la coagulación de la sangre, explicó Katz. (Si un dentista observa un sangrado que no parece típico de la gingivitis o sospecha de otra causa subyacente, puede derivarlo al médico adecuado para que le realice un examen completo).

Dientes flojos

Según Lipari, un diente flojo, sobre todo si va acompañado de encías sensibles o inflamadas, puede indicar una enfermedad periodontal avanzada. Si no se trata, la infección puede dañar el hueso que sostiene el diente, provocando que se mueva o se afloje.

En casos excepcionales, un diente flojo también podría indicar un tumor en la boca o la mandíbula, explicó Katz. "La mayoría de las veces crecen silenciosamente hasta que, de repente, dejan de hacerlo", comentó. "Podemos observar dientes flojos porque los tumores suelen destruir el hueso".

Un tumor de crecimiento lento también podría desalinear los dientes, añadió Katz. Fuera de un tratamiento de ortodoncia, no deberías notar que tus dientes se mueven, explicó: “Nuestros dientes siempre se mueven microscópicamente, pero si se mueven de forma significativa, por ejemplo, hasta el punto de desalinear la mordida, eso sí debería alertarnos”.

Mal aliento o un mal sabor que no desaparece

Un sándwich de pasta con ajo o ensalada de atún puede provocar mal aliento que persiste durante varias horas. Sin embargo, un olor o sabor desagradable que persiste día tras día podría indicar una infección, y no siempre viene acompañada de dolor o hinchazón.

En algunos casos, se puede formar un pequeño conducto de drenaje cerca de un diente o encía infectados, permitiendo que salga el pus. A veces parece una burbuja o un grano en la encía, aunque la gente suele pasar desapercibida, explicó Katz. La liberación de líquido evita que se acumulen bacterias e inflamación, por lo que la infección podría no doler mucho, añadió.

Por otra parte, el mal aliento podría deberse a la sequedad bucal. La saliva ayuda a eliminar los restos de comida y las bacterias. La sequedad bucal es un efecto secundario común de ciertos medicamentos, como los antihipertensivos, los antidepresivos y los inhibidores del GLP-1, señaló Katz.

Si la sequedad y el mal aliento persisten, conviene consultar con su dentista o médico de cabecera. La sequedad bucal también puede estar asociada con enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren (en el que el sistema inmunitario daña por error las glándulas productoras de humedad del cuerpo), así como con la diabetes, explicó Lipari, y puede aumentar el riesgo de caries. En ciertos casos, un sabor amargo o ácido en la boca también podría ser consecuencia del reflujo ácido, es decir, el retorno del ácido y el contenido del estómago al esófago, añadió.

Llagas bucales persistentes

Las aftas bucales —pequeñas úlceras que se forman en el interior de la boca, como en la mejilla, la lengua o las encías— generalmente sanan en un par de semanas. (No se sabe con exactitud qué las causa, pero el estrés, los traumatismos leves en la boca, ciertos tipos de pasta dental y los alimentos picantes o ácidos pueden desencadenarlas o agravarlas).

Sin embargo, si una llaga persiste durante más de dos semanas, se inflama o sangra, es importante consultar con el dentista o el médico de cabecera. Ciertas enfermedades autoinmunes, como el lupus, pueden causar llagas en la boca y, en casos raros, una llaga persistente puede ser un signo de cáncer oral, según Lipari.

En resumen

Si nota alguno de los síntomas mencionados, es mejor que lo revisen cuanto antes. Así, tendrá más probabilidades de detectar una infección u otro problema subyacente antes de que se agrave. (También es recomendable que visite a su dentista con regularidad, incluso si no tiene síntomas. Él o ella puede detectar problemas a tiempo, cuando son más fáciles de tratar).

Según Katz, la solución habitual para las enfermedades de las encías y los dientes es una endodoncia. Realizarse este tratamiento cuando es necesario no solo puede salvar el diente y aliviar los síntomas, sino que, según las investigaciones, también puede mejorar indicadores relacionados con la salud cardiovascular, como el colesterol y la inflamación crónica.

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Hoy en día, una endodoncia no es tan mala como podría temer. La mejor anestesia local permite minimizar el dolor. Gracias a la tecnología avanzada, el procedimiento suele completarse rápidamente, según Katz, normalmente en una hora y en una sola cita. Como él mismo dijo: "Esta no es la endodoncia de antes".