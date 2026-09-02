El síntoma común de ataque cardíaco que muchas mujeres ignoran

La sensación de un infarto —que se produce cuando el flujo sanguíneo al corazón se limita o se interrumpe— suele compararse con la de un elefante pisoteando el pecho. Sin embargo, los síntomas a veces pueden ser mucho más sutiles, sobre todo en las mujeres. De hecho, uno de los síntomas más comunes en este grupo es algo que podrías sentir la tentación de ignorar: la fatiga.

Sin duda, el agotamiento con una causa clara, como sentirse cansado después de una larga semana de trabajo o varias noches de mal sueño, no es motivo de preocupación, afirmó Arash Bereliani, cardiólogo del Instituto de Cardiología y Medicina Preventiva de Beverly Hills. Sin embargo, añadió, "una disminución significativa e inexplicable [de la energía] con respecto a los niveles habituales" sí justifica la preocupación.

Las investigaciones sugieren que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de experimentar una serie de señales de advertencia en los días e incluso semanas previos a un ataque cardíaco, siendo la fatiga la más común, presente hasta en el 70 por ciento de las mujeres que sufren un ataque cardíaco.

La razón por la que ambos problemas van de la mano es que una disminución del flujo sanguíneo al corazón provoca que este se ponga rígido y no funcione correctamente, explicó Bereliani. Con el tiempo, le cuesta bombear suficiente sangre, por lo que los demás órganos y músculos empiezan a sufrir deficiencias de oxígeno y nutrientes esenciales, lo que conlleva una bajada de energía.

Pero sentirse agotada, incluso en extremo, no siempre es motivo de alarma, ni para las mujeres ni para los médicos. Al fin y al cabo, "muchas mujeres realizan múltiples tareas a la vez, tienen poco tiempo libre, son cuidadoras, trabajan y tienen muchísimas responsabilidades»" afirmó Amy Ahnert, cardióloga de Atlantic Medical Group y directora del Programa de Salud Cardíaca para Mujeres del Centro Médico de Morristown.

En un amplio estudio realizado con personas menores de 55 años hospitalizadas por un ataque cardíaco, las mujeres eran más propensas que los hombres a percibir sus síntomas simplemente como estrés o ansiedad, y también a haber consultado con un profesional de la salud que no atribuyó sus síntomas a un problema cardíaco.

A continuación, los expertos explican por qué la fatiga intensa suele acompañar a un ataque cardíaco en las mujeres y cómo saber si el cansancio es una señal de alarma.

¿Por qué la fatiga es un síntoma común de infarto en las mujeres?

La mayor parte de la investigación sobre infartos se ha realizado en hombres, "y durante muchos años, dedujimos que sus síntomas típicos —dolor y opresión en el pecho que se irradian hacia el brazo izquierdo— también se presentarían en mujeres", afirmó Bereliani. Si bien desde entonces se ha comprobado que las mujeres suelen experimentar otros síntomas, la ciencia aún no ha logrado explicar el porqué.

Una teoría se relaciona con las diferencias en el tamaño y la anatomía del corazón, explicó Bereliani. Un infarto podría activar el sistema nervioso de maneras distintas o provocar cambios más pronunciados en el flujo sanguíneo a diferentes órganos en hombres que en mujeres, lo que daría lugar a síntomas variables.

La causa más común de un infarto, la acumulación de placa en el interior de una arteria, suele ir acompañada de un aumento de la inflamación, explicó Bereliani. Esto parece estar más frecuentemente relacionado con la fatiga en mujeres que en hombres (por razones que los expertos aún no comprenden del todo).

También existen diferencias en el tipo de cardiopatía que suele afectar a hombres y mujeres. Los hombres son más propensos a padecer enfermedad coronaria obstructiva, que se produce cuando la placa bloquea uno de los tres vasos principales que irrigan el corazón; las mujeres, en cambio, suelen padecer microangiopatía, que se produce cuando los pequeños vasos del corazón se endurecen o no se dilatan, explicó Ahnert.

Según Bereliani, esto último suele causar fatiga y dolor de pecho en mujeres sin que se trate de un infarto. Sin embargo, en ciertos casos, la disfunción en estos pequeños vasos puede empeorar con el tiempo, impidiendo que llegue más sangre al corazón y, en última instancia, desencadenando un infarto (incluso sin una obstrucción en una arteria principal). Esta es una teoría que explica por qué algunas mujeres experimentan síntomas más graduales o vagos, como fatiga, durante un período previo más prolongado: en lugar de una obstrucción específica, presentan un proceso patológico más difuso, explicó Ahnert.

¿Cómo diferenciar el cansancio normal de la fatiga relacionada con el corazón?

Según Ahnert, el tipo cardíaco suele ser profundo y no se explica por ningún cambio en el estilo de vida o el nivel de actividad. "Es como decir: 'No puedo hacer nada . No tengo energía. Estoy débil y cansado'".

El cansancio común también "mejora con el sueño o un fin de semana libre", dijo Bereliani. Pero con la fatiga causada por una enfermedad cardíaca, explicó, es posible que uno se despierte tan cansado como cuando se acostó.

También es una señal de alerta si tu fatiga aumenta con el esfuerzo físico, dijo Bereliani. Cuando estás agotado después de una semana difícil, es probable que aún puedas caminar el kilómetro y medio que sueles caminar a diario, por ejemplo.

Pero con la fatiga relacionada con el corazón, una tarea física que antes no suponía ningún problema puede dejarte exhausto. Bereliani recordó el caso de una paciente que sufrió un infarto cuyo síntoma principal fue que de repente no podía mantener los brazos en alto el tiempo suficiente para secarse el pelo con secador.

La duración es otro factor: si la fatiga parece persistir durante días o semanas sin una causa aparente, eso también es preocupante, añadió Bereliani.

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La fatiga también debería hacer sospechar un problema cardíaco si se presenta junto con otros posibles síntomas cardiovasculares, según Ahnert y Bereliani. Si bien el dolor de pecho sigue siendo el síntoma más común de un infarto, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de sufrir un infarto sin dolor de pecho y de experimentar una mayor cantidad de síntomas no relacionados con el pecho, muchos de los cuales pueden ser sutiles o ambiguos.

Las investigaciones también sugieren que las mujeres podrían sentir una especie de presión en el pecho, en lugar de un dolor directo. O podrían experimentar un dolor que se origine en otra parte de la parte superior del cuerpo, en lugar de en el centro del pecho, explicó Ahnert.

Ambos expertos dijeron que las mujeres deberían estar especialmente atentas a la fatiga que se presenta junto con:

Molestias en el pecho

Dolor de mandíbula, cuello o espalda

Dificultad para respirar

Náuseas o vómitos

Indigestión o acidez estomacal

Transpiración

sueño interrumpido

Mareos o aturdimiento

Cuándo consultar a su médico o acudir a urgencias

Sentirse un poco fatigado no es necesariamente motivo para pedir cita con el médico. Pero “si es persistente, si se produce al realizar esfuerzos, si se asocia con otros síntomas, si no mejora [en unos días], entonces debe consultar con su médico para asegurarse de que todo esté bien”, dijo Bereliani.

Ante todo, dijo Ahnert, es importante confiar en la intuición. Si siente que algo no está bien y su médico no le presta atención, busque una segunda opinión, añadió.

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La fatiga que resulta debilitante o que viene acompañada de otro síntoma que limita la capacidad para realizar las actividades diarias —como dificultad para respirar, un dolor nuevo y marcado en la parte superior del cuerpo o sudoración profusa— es motivo para acudir a urgencias, explicó Ahnert.

"Por lo general, las mujeres tienden a subestimar sus síntomas", dijo. "Prefiero que te equivoques y te quedes tranquila a descubrir después que no detectamos un infarto grave", enfatizó.