Seis señales sutiles de pérdida auditiva y qué puede hacer al respecto

Hace unos tres años, Ryan Arnold, de 46 años, empezó a notar que le resultaba más difícil seguir las conversaciones en restaurantes y salas concurridas con ruido de fondo.

“Me di cuenta de que les pedía a las personas que repitieran lo que decían con más frecuencia, sobre todo si no me estaban mirando”, dijo Arnold, fundador y presidente de DeSoto & State Communications y antiguo locutor de la emisora ​​WXRT-FM (93.1) de Chicago. En el último año, el deterioro se hizo más notorio; el zumbido persistente en sus oídos, conocido como tinnitus, se volvió más difícil de ignorar.

Las conversaciones también empezaron a ser más difíciles de seguir. "Algunos sonidos parecían entrecortados en lugar de claros. Recuerdo haber pensado: 'La gente sí que murmura mucho'", dijo. Finalmente, se dio cuenta de que probablemente no era así. Simplemente tenía problemas para oírlos.

La pérdida auditiva es más común con la edad. Se estima que el 15 por ciento de los estadounidenses mayores de 18 años tienen algún problema de audición, pero esa cifra aumenta a cerca del 33 por ciento después de los 65 años y a casi el 50 por ciento después de los 75.

Los síntomas no siempre son evidentes, pero es importante detectar y tratar la pérdida auditiva cuanto antes. Esto se debe a que la pérdida auditiva está relacionada con el deterioro cognitivo y la falta de interacción social, lo que también puede afectar la salud cerebral y la calidad de vida a medida que envejecemos.

"Cuanto menos oigas, menos ganas tendrás de salir con amigos y familiares, y sabemos que el aislamiento social está asociado con el deterioro cognitivo", afirmó Jamie Bogle, directora de la división de audiología y profesora adjunta de audiología en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Clínica Mayo.

La pérdida auditiva suele desarrollarse a lo largo de los años. La exposición a ruidos fuertes en el trabajo, conciertos y auriculares a todo volumen puede causar daños acumulativos en las partes delicadas del oído, y cuanto mayor sea la edad, mayor será el desgaste.

Otros factores, como la hipertensión, ciertos medicamentos (algunos antibióticos, fármacos contra el cáncer y terapias hormonales), e incluso fumar y la exposición al humo de segunda mano, también pueden aumentar el riesgo de pérdida auditiva.

Pero no siempre está claro por qué la audición de una persona disminuye y la de otra no. Parte del riesgo puede ser hereditario. "Probablemente haya un componente genético bastante importante", dijo Bogle. En algunos casos, esto podría significar que si tus padres tuvieron una pérdida auditiva significativa, tú también podrías tenerla. En otros casos, podrías haber heredado un gen que aumenta tu riesgo de pérdida auditiva, incluso si nadie más en tu familia ha notado cambios en la audición.

Signos de pérdida auditiva

Los signos típicos de pérdida auditiva asociados con el envejecimiento o daños en los oídos incluyen:

El ruido de fondo se vuelve más difícil de filtrar : en lugares concurridos donde mucha gente habla, como en los restaurantes, puede resultar más difícil escuchar a la persona con la que se mantiene una conversación cercana, explicó Bogle. También es posible que se note que cuesta entender las llamadas telefónicas o las voces agudas.

: en lugares concurridos donde mucha gente habla, como en los restaurantes, puede resultar más difícil escuchar a la persona con la que se mantiene una conversación cercana, explicó Bogle. También es posible que se note que cuesta entender las llamadas telefónicas o las voces agudas. Subes el volumen del televisor o la radio: incluso en ambientes tranquilos, es posible que te des cuenta de que subes el volumen del televisor o de la música que escuchas, dijo.

incluso en ambientes tranquilos, es posible que te des cuenta de que subes el volumen del televisor o de la música que escuchas, dijo. Comienza un zumbido en los oídos: "Esta es una de las razones por las que la gente viene, porque es algo nuevo que pueden oír", dijo Bogle. El tinnitus también puede sonar como un zumbido o un silbido y su intensidad puede variar mucho.

"Esta es una de las razones por las que la gente viene, porque es algo nuevo que pueden oír", dijo Bogle. El tinnitus también puede sonar como un zumbido o un silbido y su intensidad puede variar mucho. Según Bogle, sus seres queridos notan un cambio: a menudo es un familiar o su cónyuge quien le hace notar que ya no los escucha como antes, lo que desencadena una visita al médico.

a menudo es un familiar o su cónyuge quien le hace notar que ya no los escucha como antes, lo que desencadena una visita al médico. Crees que los demás murmuran o les pides con frecuencia que repitan lo que dicen. Puede que no te des cuenta de que se trata de pérdida auditiva porque no parece un problema de volumen, sino de claridad, explicó la audióloga Kathleen Wallace.

o les pides con frecuencia que repitan lo que dicen. Puede que no te des cuenta de que se trata de pérdida auditiva porque no parece un problema de volumen, sino de claridad, explicó la audióloga Kathleen Wallace. Te cuesta distinguir entre palabras que suenan parecido: a veces, tu cerebro puede completar la información con pistas contextuales para determinar si alguien dijo, por ejemplo, "sentarse", "gordo", "eso", "gato", "sombrero" o "charlar". Pero no siempre funciona y puede resultar agotador mentalmente, según Wallace.

En el 2024, Karli Barokas, de 49 años, socia gerente de Finn Partners en California, se dio cuenta de que a menudo pedía a la gente que repitiera lo que decía.

Le sorprendió que esto sucediera porque nunca había escuchado música a todo volumen, ni siquiera de joven. "Sin embargo, asistí a muchos conciertos entre los 20 y los 30 años y pensé que tal vez esto podría haber contribuido a mi pérdida auditiva", comentó.

Qué puede hacer ahora para proteger su audición

Ante la ausencia de tratamientos que detengan o ralenticen la pérdida auditiva relacionada con la edad, la mejor opción es preservar la audición que aún conserva.

Wallace recomienda comenzar controlando el volumen cuando use auriculares. Un nivel de escucha seguro ronda los 70 decibelios; la exposición repetida a 85 decibelios o más puede causar pérdida auditiva. Dependiendo del dispositivo que use, puedes ajustar la configuración para limitar el volumen o para que le avise si ha estado escuchando a un volumen demasiado alto durante mucho tiempo.

Considera usar tapones para los oídos siempre que esté en un ambiente ruidoso. ¿Qué se considera ruidoso? "Si estás en un lugar donde necesitas gritar para que alguien te oiga, es una buena señal de que deberías usar protección auditiva", dijo Wallace.

Muchos teléfonos y relojes inteligentes lo alertarán cuando se encuentre en un entorno peligrosamente ruidoso.

Eso no solo se aplica a conciertos o bodas, sino también al usar herramientas eléctricas, en el cine, en clases de ejercicio en grupo o al cortar el césped, por ejemplo. "Eso nos ayudará a protegernos lo mejor posible de cualquier avance", dijo Bogle.

Los tapones de espuma que se venden en cualquier farmacia suelen amortiguar todo el ruido. Los tapones de alta fidelidad, también conocidos como tapones para músicos, reducen el volumen pero permiten escuchar la música y hablar con claridad. Son relativamente económicos y se pueden comprar en tiendas o en línea para comprobar si son adecuados. Si bien son más caros, los tapones de alta fidelidad hechos a medida pueden ser la mejor opción si se frecuentan entornos ruidosos.

Si va a comprar tapones para los oídos o protectores auditivos supraaurales, busque el Índice de Reducción de Ruido (IRR), desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). "Básicamente, esto te indicará contra qué nivel de ruido te protegerán los tapones", explicó Wallace.

El índice de reducción de ruido (NRR, por sus siglas en inglés) generalmente oscila entre 0 y 35 decibelios, y un valor más alto ofrece mayor protección, añadió Bogle. En situaciones de ruido intenso, como al trabajar con una motosierra, los expertos recomiendan usar dos tipos de protección: auriculares y protectores auditivos. "Eso proporciona la máxima protección posible", afirmó Bogle.

La protección auditiva puede reducir el sonido hasta en 33 decibelios con tapones para los oídos y en 31 con orejeras o protectores auditivos supraaurales. Puede ver la diferencia que esto supone si considera el volumen de las fuentes comunes de ruido fuerte:

Sirena de ambulancia: 130

Concierto de rock o pop: 120

Bocina del carro: 110

Secador de manos: 100

Secador de pelo: 90

Arnold ha estado tomando estas medidas para proteger su audición. "Ya usaba tapones para los oídos de alta fidelidad en conciertos y eventos ruidosos debido a mi trabajo en la música y la radiodifusión, pero ahora soy aún más constante en usarlos en cualquier lugar donde sea posible una exposición prolongada al ruido", dijo. "También presto más atención al volumen de los auriculares y les doy un respiro a mis oídos después de estar en ambientes ruidosos".

Finalmente, comentó los cambios en su audición con su médico de cabecera y tiene una cita programada con un audiólogo para una evaluación auditiva más completa en septiembre.

Es una buena idea, porque los cambios en la audición no siempre se deben al envejecimiento o al ruido, explicó Bogle. Su médico podría hacerle pruebas para detectar otras afecciones que pueden afectar su audición, como diabetes, enfermedades cardíacas o incluso una infección de oído que podría tratarse, añadió.

En la mayoría de los casos, la pérdida auditiva es gradual, pero es importante tomar en serio cualquier cambio repentino en la audición. En algunos casos, la pérdida auditiva puede ser reversible si se trata a tiempo. La pérdida auditiva neurosensorial repentina es una emergencia médica que podría provocar una pérdida auditiva permanente si no se trata rápidamente.

Debe buscar atención médica inmediata si presenta alguno de los siguientes síntomas:

Zumbido o pitido repentino en los oídos

Pérdida auditiva repentina, especialmente en un solo oído.

Dolor de oído repentino

Cualquier fuga de los oídos

Mareo

Barokas también habló con su médico sobre los cambios en su audición. Su médico de cabecera le realizó una prueba de audición y la derivó a un audiólogo, quien descubrió que había perdido audición en el mismo rango en ambos oídos.

Ha tomado medidas para proteger su audición, como usar protectores auditivos en los conciertos. También ha contado con la ayuda de sus seres queridos. "Les pido a mis amigos y familiares que me miren directamente a los ojos cuando hablo, en lugar de mirar hacia un lado o apartar la mirada, para poder ver su rostro y su boca, lo que me ayuda a no perderme tantas palabras", dijo Barokas.

También ha hecho otros pequeños cambios en su estilo de vida. "Empecé a ver la televisión con subtítulos porque me perdía algunas palabras. Cuando como en restaurantes con terraza, siempre prefiero esa opción, ya que hay menos ruido de fondo que interfiera con la conversación», comentó. Está considerando comprarse audífonos el próximo año.

Los audífonos ayudan a amplificar los sonidos y pueden recuperar parte de la audición perdida. Existen opciones de venta libre para personas con una pérdida auditiva leve o moderada, y opciones con receta para quienes presentan una pérdida auditiva más severa, explicó Wallace.

Dicho esto, el costo puede ser un obstáculo. Según el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento, los audífonos de venta libre cuestan en promedio unos US$930 el par, y los audífonos recetados, unos US$3 mil 300. Consulte con su médico sobre programas de asistencia financiera o modelos de demostración que podrían ser gratuitos o venderse a precio reducido cuando ya no los necesite. También existen organizaciones que pueden ayudar con el costo de los audífonos.

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No existen recomendaciones oficiales para realizar pruebas de audición en adultos, pero puede solicitar que se las realicen durante un examen físico. Los expertos suelen recomendar hacerse una prueba de audición al menos una vez antes de los 60 años, incluso si aún no le preocupa. Esta medición inicial puede ayudar a su equipo médico a realizar un seguimiento de su audición en el futuro.

Wallace anhela un futuro en el que las pruebas de audición sean tan habituales como, por ejemplo, controlar la presión arterial. "Me encantaría que llegáramos al punto en que el control rutinario de la audición sea simplemente un dato más que todos conozcamos", afirmó.