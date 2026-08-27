Cómo 10 minutos de carrera muy lenta benefician su cerebro y su estado de ánimo

¿Es, como yo, un corredor lento y pesado?

¡Enhorabuena! Un nuevo estudio revela que podría estar haciéndole un favor a su cerebro.

En el estudio, 10 minutos de trote muy lento, a un ritmo apenas superior al de caminar, modificaron casi de inmediato la actividad cerebral de las personas, mejoraron sus habilidades de pensamiento y elevaron su estado de ánimo.

Este estudio es uno de los primeros en demostrar que correr no tiene por qué ser extenuante ni prolongado para alterar nuestra capacidad de pensar y sentir. Puede ser sorprendentemente pausado, suave y breve.

Pero, al parecer, sí es necesario correr. Los investigadores descubrieron que la biomecánica de correr influye en nuestro cuerpo, y en particular en nuestra cabeza, de maneras que otras actividades no lo hacen.

"Siempre me ha interesado la naturaleza única de correr", dijo Hideaki Soya, profesor emérito de bioquímica del ejercicio y neuroendocrinología de la Universidad de Tsukuba en Japón, quien supervisó el nuevo estudio. También compitió durante muchos años en atletismo.

Según explicó, el nuevo estudio reveló que "correr no tiene por qué ser difícil para ser beneficioso para el cerebro".

Cualquier ejercicio es bueno

Numerosos estudios científicos vinculan el ejercicio de diversas formas con la salud cognitiva y mental. Los ratones que corren generan más células cerebrales nuevas y obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia que los animales sedentarios. Del mismo modo, las personas que hacen ejercicio de casi cualquier tipo, incluyendo caminar y entrenamiento de resistencia, suelen tener cerebros más grandes y menor riesgo de demencia que las personas que apenas se mueven. También son menos propensas a sufrir depresión o ansiedad.

Pero estos estudios anteriores implicaban formas y cantidades de ejercicio muy variadas, y a menudo analizaban los efectos a largo plazo en el cerebro y el pensamiento, no lo que sucede en los momentos inmediatamente posteriores al ejercicio.

Tampoco abordaron una cuestión de gran interés para muchos de nosotros: ¿Qué tan mínimo puede ser el ejercicio y aun así beneficiar a nuestro cerebro, especialmente de inmediato?

¿Puede el ejercicio suave mejorar el pensamiento?

Según el profesor, este último aspecto ha guiado gran parte de la investigación en el laboratorio de Soya, al igual que la singularidad de correr. En uno de sus primeros experimentos con animales, hace casi 20 años, hizo que algunos ratones permanecieran sentados en pequeñas cintas de correr mientras otros corrían a su velocidad más lenta posible.

Posteriormente, los científicos analizaron sus cerebros en busca de marcadores de expresión genética y respuesta al estrés. Los ratones inactivos no mostraron cambios significativos, pero los cerebros de los que corrían despacio estaban repletos de marcadores de mayor actividad neuronal en áreas relacionadas con la memoria y el pensamiento.

Sin embargo, las partes de sus cerebros que controlan las reacciones al estrés permanecieron inalteradas, un hallazgo importante, ya que un estrés elevado podría socavar los cambios cerebrales deseables.

Avancemos hasta 2021. Para un estudio publicado ese año en Scientific Reports, Soya y sus colegas pidieron a 26 adultos sanos que corrieran en cintas de correr durante 10 minutos a un ritmo constante y moderado, lo suficientemente rápido como para que les costara respirar y apenas pudieran hablar. Después, los corredores se sentían más animados, su pensamiento se había agudizado y las áreas de su cerebro relacionadas con la cognición mostraron una mayor actividad.

Pero Soya y sus colegas se preguntaron si correr a un ritmo más suave, con una intensidad casi nula, tendría efectos equivalentes con menos estrés fisiológico.

Caminar versus correr

En el nuevo estudio, invitaron a 24 hombres y mujeres sanos al laboratorio para completar cuestionarios sobre su estado de ánimo y una prueba cognitiva. Antes de la prueba, se les colocaron gorros con sensores que registraban la activación cerebral. Luego, se sentaron en cintas de correr durante 10 minutos o, en otro día, corrieron lo más despacio que pudieron durante el mismo tiempo.

Técnicamente, correr se diferencia de caminar en que el movimiento se realiza parcialmente en el aire. Al caminar, uno de tus pies siempre está en el suelo. Al correr, ambos pies se separan del suelo en algún momento, a medida que rebotan en cada zancada.

Al acortar sus pasos, los voluntarios lograron correr a ritmos suaves que oscilaban entre los 17 y los 21 minutos por milla. «Estas también son velocidades aptas para caminar», escribieron los científicos.

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Pero estaban corriendo. Los científicos lo sabían porque habían colocado sensores en la parte superior de sus cráneos para medir cuánto se elevaba la cabeza con cada paso. Ese es otro aspecto característico de correr: el cráneo se acelera verticalmente con cada paso. Otras investigaciones demostraron que una aceleración similar de la cabeza es mínima al caminar y casi inexistente al andar en bicicleta.

Sin embargo, allí estaba, justo cuando los voluntarios corrían más despacio.

Correr muy despacio

Tras permanecer sentados o corriendo, los voluntarios repitieron las pruebas de estado de ánimo y pensamiento, mientras volvían a llevar puestos los gorros de escaneo cerebral.

Al comparar el antes y el después, los científicos no observaron cambios por estar sentados en la cinta de correr. Sin embargo, casi todos obtuvieron mejores resultados en la prueba cognitiva y manifestaron sentirse más animados después de la carrera a ritmo muy lento, mientras que ciertas zonas de su corteza prefrontal, un área del cerebro implicada en el pensamiento de alto nivel y la toma de decisiones, mostraron mucha más actividad que antes.

Quizás lo más sorprendente sea que los científicos también hallaron correlaciones entre el movimiento vertical de la cabeza al correr y la mejora del estado de ánimo. (La relación entre la aceleración de la cabeza y la cognición fue menor).

“Nuestros hallazgos son buenas noticias”, dijo Soya. “Correr al ritmo más suave posible, durante solo 10 minutos, es suficiente para mejorar el estado de ánimo y agudizar la función prefrontal”.

Durante 10 minutos

“Este es un estudio muy bien realizado”, afirmó Henriette van Praag, profesora asociada de ciencias biomédicas en la Facultad de Medicina Charles E. Schmidt de la Universidad Atlántica de Florida en Jupiter, Florida. Ella ha estudiado el ejercicio y el cerebro durante décadas, pero no participó en este nuevo estudio.

“La relación entre correr, la aceleración de la cabeza y el estado de ánimo es sin duda interesante”, dijo.

Soya coincidió. "La aceleración de la cabeza no es solo una cuestión de la cabeza", afirmó. "Refleja la oscilación vertical rítmica de todo el cuerpo", lo que puede estimular los músculos y el cerebro de una manera que otros movimientos no logran. En estudios con ratones, explicó, la aceleración de la cabeza activa neuronas que liberan serotonina, una sustancia química cerebral relacionada con la mejora del estado de ánimo.

Pero efectos similares en humanos son teóricos. «Consideramos nuestros hallazgos actuales como un punto de partida», afirmó. Él y sus colegas planean estudiar los efectos de la aceleración de la cabeza en la salud cerebral en futuras investigaciones.

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El estudio también fue pequeño, de corta duración y solo incluyó a adultos sanos en Japón.

Pero incluso con esas limitaciones, los resultados son alentadores y prácticos. "Una carrera suave de 10 minutos antes de una presentación o una tarea mental exigente", o cuando uno se siente desanimado, "es justo el tipo de uso que tenemos en mente", dijo Soya. "Los beneficios se notan inmediatamente después», y solo requieren un trote muy lento alrededor de la manzana o a lo largo de un pasillo largo durante menos tiempo del que dura una pausa para el café.