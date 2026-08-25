Gastroenterología: Cinco señales que indican que debe ir a urgencias

Muchos pacientes llaman a la consulta de su médico durante la noche para pedir una segunda opinión sobre un síntoma preocupante, y la respuesta siempre es la misma: ante la duda, acuda a urgencias.

Rara vez es la respuesta que alguien espera. Si llaman en lugar de ir ya en camino, suele ser porque esperan que les aseguren que no necesitan ir al hospital a las 2 de la madrugada. Créanme, como médico y como paciente, he estado en ambos lados de esa conversación.

El problema es que puede ser imposible asegurar a alguien que está bien sin comprobar sus constantes vitales, realizarle un examen físico y, posiblemente, hacerle algunas pruebas.

La mayoría de la gente reconoce que cuando el dolor es insoportable (un 10 sobre 10) o cuando ven que el inodoro se llena de sangre roja brillante, necesitan ayuda.

Pero a lo largo de los años atendiendo llamadas de pacientes durante la noche, he escuchado muchos síntomas que inmediatamente hacen saltar las alarmas, incluso cuando no parecen alarmantes para alguien sin formación médica.

Si bien no pretende ser un consejo médico individualizado, aquí hay algunas señales de advertencia, algunas sorprendentes, de que su dolor abdominal puede requerir atención urgente.

Dolor que empeora al toser

Si el dolor de estómago empeora al toser, saltar o si va en carro y pasa por un bache, puede ser señal de una emergencia médica llamada peritonitis.

La peritonitis se refiere a la inflamación del revestimiento de la cavidad abdominal, el espacio debajo de la cavidad torácica donde se encuentran los órganos abdominales. Este espacio se inflama si algo se rompe, como una perforación intestinal, del apéndice o de un quiste.

Para ayudar a establecer el diagnóstico, el médico puede solicitar estudios de imagen o comprobar si hay dolor a la palpación con rebote, es decir, dolor que empeora al liberar la presión abdominal en lugar de al presionar. Si el médico confirma que tiene peritonitis, podría significar que necesitará cirugía. Por lo tanto, no espere para hacerse una evaluación si esto le suena familiar.

Obstrucción intestinal

Esto no es para tomárselo a la ligera. Si experimenta dolor abdominal y no ha podido evacuar ni expulsar gases, podría ser señal de una obstrucción intestinal. Se trata de una emergencia.

Dependiendo de la ubicación de la obstrucción, también puede experimentar vómitos intensos y la sensación de no poder retener ningún alimento ni líquido, lo cual, por sí solo, es un motivo importante para acudir a urgencias. En algunos casos de obstrucción intestinal, el vómito puede tener un color verde oscuro. Esto indica que la bilis, que normalmente se vacía en el intestino delgado, está retrocediendo y ascendiendo.

Fiebre y coloración amarillenta de la piel u ojos

El dolor abdominal, especialmente en el lado derecho del cuerpo, acompañado de fiebre, ya es motivo de preocupación; podría ser un signo de apendicitis u otra infección intestinal.

Pero también debe estar atento a este síntoma: coloración amarillenta de la piel, que los médicos denominan ictericia, o coloración amarillenta de la esclerótica (la parte blanca de los ojos). Esto podría indicar una infección de las vías biliares.

Las infecciones de las vías biliares, a veces causadas por una obstrucción, son urgencias que requieren atención inmediata. Estas infecciones conllevan un alto riesgo de derivar en una sepsis grave, en la que las bacterias ingresan al torrente sanguíneo.

Es posible que se necesite un procedimiento especial para limpiar y drenar las vías biliares, además de antibióticos intravenosos.

Heces o deposiciones negras

Cuando pensamos en sangre, nos la imaginamos brillante y roja, pero no siempre es así. Las heces negras también pueden ser un signo de sangre.

Cuando la sangre se mezcla con el ácido estomacal, puede volverse negra y espesa. Y no, las heces de color marrón muy oscuro no son lo normal. Suelo preguntar a mis pacientes si eran negras como la pantalla de su teléfono inteligente (y si vomitan, esa mezcla de ácido y sangre puede parecer posos de café).

Si esto describe lo que ve, es posible que necesite un procedimiento de emergencia llamado esofagogastroduodenoscopia (EGD) para encontrar y tratar el origen del sangrado.

Sin embargo, las heces de color inusual en ausencia de otros síntomas no siempre constituyen una emergencia médica. Tomar pastillas de hierro o medicamentos pépticos puede causar heces negras, y los colorantes artificiales y alimentos como la remolacha también pueden provocar colores inusuales que no son motivo de preocupación.

Mareos o sensación de desmayo

Ante cualquier dolor abdominal y mareo, se trata de una emergencia hasta que se demuestre lo contrario. Esto se debe a que podría ser un signo de hemorragia interna que provoque hipotensión.

A veces, la causa es dolorosa, como una úlcera péptica. Otras veces no lo es. Por ejemplo, el sangrado diverticular produce, como es bien sabido, sangre roja brillante e indolora —y en abundancia— en la taza del inodoro. Esto ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo en una pequeña bolsa del colon, llamada divertículo.

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Una excepción peligrosa que no se detecta con una simple micción es la rotura de un aneurisma aórtico abdominal. Se trata de una emergencia potencialmente mortal en la que la arteria principal que irriga el cuerpo se rompe dentro de la cavidad abdominal. Las personas suelen sentir un dolor intenso y repentino en el abdomen, la espalda e incluso las piernas, que puede provocar un shock rápidamente si se pierde mucha sangre.

Lo que quiero que mis pacientes sepan

La probabilidad de supervivencia a un aneurisma aórtico abdominal roto es inferior al 50%, incluso con cirugía inmediata. (Son poco comunes en personas jóvenes, pero el riesgo aumenta con la edad; aproximadamente el 1.4% de las personas de entre 50 y 84 años los padecen).

Lo que la mayoría de mis pacientes desconoce es que debemos realizar pruebas de detección de aneurismas aórticos abdominales a todos los hombres de entre 65 y 75 años que hayan fumado alguna vez (al menos cien cigarrillos a lo largo de su vida).

Si bien algunas personas que los padecen pueden notar una masa pulsátil en el abdomen, estos aneurismas suelen ser totalmente asintomáticos durante años, hasta que se rompen. Por eso, cualquier persona que de repente sienta mareos y dolor abdominal, incluso sin ver sangre en las heces, debe buscar ayuda médica de inmediato.

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La prueba de detección consiste en una ecografía ambulatoria rápida que se realiza una sola vez para comprobar si tiene un aneurisma. Según su tamaño y crecimiento, podríamos ofrecerle una cirugía para corregirlo antes de que se convierta en una emergencia. Normalmente, esta prueba se realiza solo una vez en la vida de una persona, pero si se detecta un aneurisma, su médico podría realizar ecografías de seguimiento en el futuro.

El problema es que estamos haciendo un trabajo pésimo con las pruebas de detección: solo el 4 por ciento (¡cuatro!) de los hombres elegibles solo en los Estados Unidos se han sometido a las pruebas.