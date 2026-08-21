Ocho reglas para comer fuera con los niños

Comer en restaurantes es uno de los placeres de la vida, pero incluso los padres más dedicados coincidirían en que los niños a veces pueden arruinar la idílica escena de una comida tranquila en un entorno agradable. Claro que los comensales de todas las edades pueden portarse mal, pero los niños en los restaurantes suelen generar las opiniones más contundentes.

Consultamos a expertos en crianza y gastronomía para obtener consejos que garanticen una experiencia lo más placentera posible para todos: padres, comensales, personal del restaurante y, por supuesto, los propios niños. En primer lugar, destacaron que, en lo que respecta a niños y restaurantes, no existe una fórmula mágica.

Los niños son de todas las edades y con todo tipo de personalidades: un bebé dormido no es lo mismo que un niño pequeño curioso o un preadolescente malhumorado. Además, cualquier niño tiene días (o incluso horas) buenos y malos, por lo que un niño descansado y sin hambre es muy diferente de uno estresado.

En resumen: es importante que los niños se acostumbren a comer en restaurantes. Muchos consejos se centran en lo complicado de la experiencia, pero recuerden que puede ser algo positivo tanto para padres como para hijos.

"Si lo pensamos bien, pasamos gran parte de nuestra vida adulta en situaciones sociales como las que ocurren en restaurantes —comidas de negocios, primeras citas, etc.—, y adquirir esas habilidades y acostumbrarse a ese ambiente es una lección muy importante para los niños", afirma Adam Reiner, veterano del sector de restaurantes y autor de Las nuevas reglas para comer fuera.

Aquí tiene algunas ideas para que una comida fuera de casa con niños sea todo un éxito.

Elija el lugar sabiamente

La primera decisión que tome sobre dónde comer fuera con niños o más es la más importante, según los expertos. Elegir un lugar adecuado para su familia implica investigarlo con antelación.

Algunos restaurantes tienen restricciones de edad; otros no, pero aun así podrían no ser los más acogedores. Un lugar con un ambiente demasiado silencioso probablemente no sea la mejor opción.

Eso no quiere decir que cualquier lugar elegante esté prohibido. Amanda Shulman, chef y restauradora de Filadelfia con una hija de 2 años, dice que ella y su esposo siguen buscando restaurantes de alta gama, pero antes se informa bien.

"Este verano la llevamos a un restaurante elegante y llamé con anticipación para asegurarme de que no hubiera problema", comenta. "Me aseguraron que no molestaría a la niña y que tenían crayones. En realidad, depende del restaurante, pero no tengo expectativas".

Comuníquese con el restaurante

Según los expertos gastronómicos, la comunicación con el restaurante es fundamental. Esto comienza con incluir a los niños en el número de comensales al hacer la reserva; no dé por sentado que puede acomodar a un niño con el resto de los clientes. Si necesita una trona o un asiento elevador, asegúrese de que lo tengan disponible; si piensa llevar el suyo, verifique que puedan acomodarlo.

“Yo anotaría en la reserva: ‘Viajamos con niños de 3 y 8 años’”, dice Reiner. “Es posible que el restaurante quiera asignarles una mesa en una zona más tranquila y apartada”.

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Cuando llegue, avísele al camarero con antelación que quizás necesites la cuenta antes de tiempo (consulte los planes de contingencia más abajo) y, simplemente, sea amable.

Preste atención a sus hijos

Una vez allí, recuerde que sigue siendo su responsabilidad, no la del personal del restaurante, vigilar a su hijo. La mayoría de la gente lo entiende, pero a veces los padres se distraen. En cualquier caso, la indiferencia no es una opción.

“Siempre decimos que no hay niños malos, solo padres malos”, afirma Peter Pastan, propietario de 2 Amys, una pizzería familiar en Washington. “Los padres malos fingen que todo está bien cuando no lo está”.

Un niño problemático no solo molesta al personal, afirma Janet Lansbury, experta en crianza, educadora y autora. "No es justo poner a un niño en una situación en la que incomode a todos", explica. "En realidad, ser estricto al respecto es más amable que ser permisivo".

Prepárense para una retirada apresurada

Todos con quienes hablé para este artículo coincidieron en lo mismo: los padres en los restaurantes deberían pensar como una agencia de espionaje; deberían tener un plan de evacuación.

Si un niño tiene una rabieta, sea cual sea su forma, los adultos deberían estar preparados para irse rápidamente. Quizás el niño solo necesita un respiro, como dar un paseo al aire libre. Pero a veces, simplemente hay que dar por terminada la noche.

Si hay dos padres presentes, es más fácil: uno puede irse con el niño inquieto y el otro puede quedarse o pedir la cuenta y pagar. Si van en grupo, pueden retirarse y prometer pagar su parte después. Si van solos, avísenle al mesero de inmediato que necesitan irse. Y si están comiendo, pidan la comida para llevar.

Haga su pedido con antelación, y no solo del menú infantil

Según quienes han observado a niños en restaurantes, la estrategia ideal es pedir la comida de inmediato. Una comida prolongada puede ser divertida para los adultos, pero para muchos niños es una prueba. A la mayoría de los restaurantes no les importará que pida la comida infantil en cuanto se siente.

Muchos restaurantes no tienen inconveniente si lleva comida de casa. Un poco de cereal en una bolsita probablemente no sea un problema, pero una comida completa sí podría serlo. Además, involucre a los niños en el proceso de ordenar, ya sea preguntándoles qué plato prefieren o incluso pidiéndoles que le digan al mesero lo que quieren en lugar de que los padres pidan por ellos, si se sienten cómodos.

Los menús infantiles pueden ser estupendos, pero incluso si lo hay, pregúnteles a los pequeños si quieren probar algo nuevo. "Los niños son mucho menos exigentes con la comida que muchos adultos", dice Pastan. "Te sorprenderán. Todavía no han decidido que odian todas estas cosas".

Traiga distracciones (silenciosas)

Algunos restaurantes ofrecen actividades para menores con crayones y juegos. Sin embargo, los padres quizás prefieran llevar sus propias distracciones sencillas, como materiales de dibujo o juegos simples, para que los niños se entretengan.

Las pantallas en los restaurantes generan opiniones encontradas. Quizás sean aceptables en algunos entornos (con auriculares, por supuesto), pero si la luz que emiten resulta molesta, puede que no sean la mejor opción.

A Pastan no le molesta. "Me parece terrible, pero todo el mundo está pegado a las pantallas todo el día, así que pretender que tus hijos no participan en eso es... una locura, ¿no?", dice.

Otros opinan que las pantallas deberían ser el último recurso. Lansbury señala que si las pantallas se convierten en la opción principal, los niños aprenden que las comidas son algo de lo que uno se desconecta, no un momento para estar presentes, conversar y observar el mundo.

Reiner, por su parte, sostiene que los padres deberían al menos intentar ayudar a sus hijos a aprender a participar en las comidas en restaurantes. "Es uno de los últimos reductos de conexión humana", afirma. "Desarrollar esos hábitos y lograr que se sientan cómodos en ese entorno, cuanto antes mejor".

Propina generosa al mesero

Si su hijo ha dejado migajas en el suelo o ha requerido más tiempo de los meseros que un adulto, nunca está de más mostrar un poco de agradecimiento.

Shulman dice que siempre da buenas propinas, pero añade una extra a los meseros que atienden a su hija, sobre todo si tienen que marcharse rápidamente.

“Das una propina muy generosa, te retiras y así es la vida”, dice Shulman. “Eso pasa”.

Hágalo divertido y memorable

Llevar a un niño a un restaurante puede ser una experiencia agradable, no solo una tarea estresante.

Los padres suelen preocuparse de que el personal se sienta incómodo automáticamente, pero no siempre es así, dice Reiner, quien recuerda haberse sentido encantado con los niños que pedían por sí mismos y hacían preguntas sobre el menú.

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Lansbury les recuerda a los padres que vean el mundo a través de los ojos de sus hijos, que suelen ser menos escépticos que los de los comensales más experimentados.

"Los restaurantes son una experiencia enriquecedora para ellos", afirma. "A mis hijas les encantó todo: los sobrecitos de mantequilla, el azúcar, la gente a su alrededor. Te mostrarán detalles de tu restaurante favorito que nunca habías notado".