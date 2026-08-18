Cómo evitar estos tres problemas en los pies que son comunes con la edad

Cada día, sus pies lo llevan a través de miles de pasos y soportan un gran impacto al caminar. Es fácil dar esto por sentado hasta que el dolor de pies convierte las actividades cotidianas y las rutinas de ejercicio en experiencias dolorosas.

Las afecciones comunes de los pies, que son fácilmente tratables, no solo pueden impedirle realizar las actividades físicas que le gustan, sino que también pueden empezar a condicionar sus decisiones diarias, transformando algo tan sencillo como elegir un zapato en una estresante negociación entre moda, comodidad y dolor.

Al igual que otras partes del cuerpo, los pies cambian con el tiempo. Con la edad, pueden perder movilidad, sensibilidad táctil y fuerza, y afecciones como juanetes, fascitis plantar, dedos en martillo y cambios en el arco o el antepié pueden volverse más comunes. Todo esto puede afectar el ajuste del calzado y contribuir al dolor.

Como podólogo, veo a diario pacientes que se sienten derrotados por el dolor de pies, pero mantener los pies sanos y activos no siempre requiere una visita al médico.

A menudo, el mayor alivio proviene de unos pocos ajustes sencillos y constantes en la rutina diaria y de una atención especial al calzado que se usa.

Aquí les explico cómo tratar tres de los problemas de pies más comunes que veo en adultos de mediana edad y mayores.

Dolor de talón

El dolor de talón, a menudo causado por la fascitis plantar (inflamación y degeneración de la fascia plantar, una banda de tejido que recorre la planta del pie y sostiene el arco), suele manifestarse como dolor en la planta del talón y puede irradiarse hacia el arco. La disminución de la amplitud de movimiento del tobillo y del dedo gordo, la pérdida de fuerza en el pie y el aumento de peso se han identificado como factores contribuyentes.

Algunos estudios sugieren que la fascitis plantar puede resolverse por sí sola con el tiempo. Si no es así, brindar un soporte adecuado al arco del pie, realizar ejercicios de estiramiento específicos y reducir las actividades de alto impacto pueden aliviar el dolor.

Muchas personas intentan instintivamente amortiguar el talón, pero una mejor estrategia inicial suele ser brindar un soporte firme al arco con una plantilla estándar. La elección de las plantillas debe ser similar a la de los zapatos: pruébelas y elija la que le resulte más cómoda. Las plantillas de mejor calidad suelen costar entre 30 y 70 dólares. Algunas sandalias también ofrecen un soporte firme para el arco, lo que puede aliviar el dolor de talón.

Se ha demostrado que estirar suavemente el tendón de Aquiles y la fascia plantar varias veces al día alivia el dolor en hasta el 70 por ciento de las personas.

A corto plazo, lo mejor es minimizar el tiempo que se pasa descalzo y usar zapatos siempre que sea posible, incluso en interiores, hasta que el dolor desaparezca. En cuanto a mantenerse activo, una de las ventajas de la fascitis plantar es que generalmente causa poco o ningún dolor durante la actividad física y solo se intensifica después de sentarse, dormir o a lo largo del día. Les digo a mis pacientes que pueden mantenerse tan activos como les sea posible durante este tiempo, siempre y cuando el dolor no empeore.

Juanetes y dedos en martillo

Los cambios más comunes que observo en los dedos de los pies incluyen los dedos en martillo y los juanetes. Un estudio reveló que el 36 % de las mujeres mayores de 65 años presentaban juanetes, una protuberancia ósea en la base de la articulación del dedo gordo causada por cambios en la alineación. Otro estudio halló que más del 60 % de los adultos mayores presentaban deformidades en los dedos de los pies, como los dedos en martillo, que son cambios estructurales que provocan que uno de los dedos pequeños comience a curvarse hacia abajo. En ambos casos, la prevalencia aumenta con la edad.

Estas afecciones suelen comenzar con desequilibrios articulares y musculares en el pie y pueden progresar hasta causar rigidez y contractura en los dedos, que gradualmente se vuelven dolorosos. Esto provoca cambios en la alineación de los dedos, lo que puede alterar el ajuste del calzado y la presión en el antepié al caminar, causando más dolor y desalineación en los propios dedos, dolor en otras zonas como los metatarsianos (los huesos largos del mediopié) y un mayor riesgo de caídas.

Muchos de mis pacientes ya han probado separadores de dedos y almohadillas digitales (vendas para los dedos que protegen de la fricción) antes de su consulta, pero estos métodos están condenados al fracaso si el calzado no tiene suficiente espacio para acomodarlos. Algunas investigaciones demuestran que cambiar de calzado y comenzar la fisioterapia puede ralentizar la progresión del juanete si se detecta y se inicia a tiempo. Sin embargo, una vez que un juanete o dedo en martillo se vuelve rígido y doloroso, las medidas conservadoras suelen centrarse en reducir la presión y mejorar la comodidad; en este punto, la cirugía es la única solución viable.

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Antes de considerar la cirugía, aconsejo a mis pacientes que adapten el calzado a la forma de su pie, eligiendo zapatos con una puntera menos estrecha y un ancho adecuado. Un error común es creer que un zapato ancho por sí solo debería aliviar el dolor en la parte delantera del pie. Muchos zapatos anchos aún tienen una puntera estrecha, lo que puede proporcionar suficiente espacio en la parte delantera del pie, pero no para los dedos.

Callos

Los callos son la respuesta de la piel a la presión o la fricción. Con el tiempo, la fricción repetida hace que la piel se engrose para proteger los tejidos blandos y el hueso. Un callo es un tipo de dureza que generalmente se describe como una zona con el centro duro o que se localiza en los dedos de los pies, pero no tiene una definición médica específica y se trata de la misma manera, por lo que usaré el término callo para referirme a ambos.

No es casualidad que los callos sean comunes en los dedos y la planta del antepié, donde la diferencia entre la forma del pie y la del calzado suele ser más pronunciada. A menos que se alivie la presión que causa el engrosamiento de la piel, el callo generalmente reaparecerá, incluso si acude a un podólogo para que lo elimine.

Los callos entre los dedos suelen deberse a un dedo rígido y contraído que presiona contra el dedo contiguo, a zapatos que aprietan los dedos o a ambas causas. Los callos en la planta del pie generalmente se relacionan con el adelgazamiento de la almohadilla de grasa plantar (que proporciona amortiguación bajo la planta del pie y puede adelgazarse con el tiempo) y con una presión anormal bajo las cabezas de los metatarsianos.

Los callos en los dedos de los pies suelen tratarse eligiendo zapatos que se adapten mejor a la forma del pie y usando protectores de silicona para los dedos que amortiguan las zonas óseas. Los callos en la planta del pie pueden mejorar con plantillas acolchadas y almohadillas metatarsianas que desvían la presión de la zona dolorida. (Puedes comprar todos estos artículos en tu farmacia habitual o por internet).

Una vez que se alivia la presión, el cuidado de la piel puede ser de gran ayuda: una loción exfoliante diaria, como una con un 40 % de urea, y el uso suave de una piedra pómez después del baño o la ducha una o dos veces por semana pueden reducir el engrosamiento de la piel.

En resumen

Los hábitos pequeños y constantes pueden contribuir en gran medida a mantener los pies sanos y cómodos. En cada una de las afecciones descritas anteriormente, el calzado puede agravar el problema o formar parte del tratamiento. El calzado adecuado no es el mismo para todos, pero el ajuste es el mejor punto de partida: el zapato debe adaptarse a la forma del pie, en lugar de forzar al pie a adaptarse a la forma del zapato.

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Suelo tranquilizar a mis pacientes diciéndoles que necesitar calzado de apoyo para una afección dolorosa no significa que nunca puedan usar zapatos elegantes. Un objetivo práctico es pasar la mayor parte del día con zapatos que les queden bien y se adapten a la forma del pie. Si logran hacerlo entre el 80 y el 90 por ciento del tiempo, generalmente tendrán muchas menos probabilidades de desarrollar o agravar el dolor de pies.