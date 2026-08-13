Intoxicación alimentaria: la afección gastrointestinal que debe conocer

Lo bueno de una gastroenteritis es que suele ser pasajera. Las náuseas y los vómitos intensos del norovirus, por ejemplo, desaparecen en uno o tres días; incluso la diarrea persistente de la ciclosporiasis puede remitir en un par de días con un antibiótico.

Pero tras ciertas infecciones intestinales, una vez resueltos los síntomas más intensos, pueden persistir problemas gastrointestinales, convirtiéndose en problemas intestinales crónicos y dolor. Este es el curso habitual del síndrome del intestino irritable postinfeccioso (SII-PI).

Según las investigaciones, hasta una de cada 10 personas que han padecido algún tipo de infección gastrointestinal desarrollan posteriormente síndrome del intestino irritable postinfeccioso (SII-PI).

Al principio, podríapensar que simplemente no se está recuperando de la infección inicial, pero en realidad, la infección "daña el revestimiento del tracto gastrointestinal, lo que posteriormente provoca que los nervios del intestino se vuelvan más sensibles", explicó Kyle Staller, gastroenterólogo y director del Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal del Hospital General de Massachusetts.

Esto puede derivar en el síndrome del intestino irritable (SII), que se caracteriza por una falta de comunicación entre el cerebro y el intestino, lo que hace que el cerebro perciba las contracciones intestinales normales como dolorosas.

Los síntomas del SII postinfeccioso son similares a los del SII típico, caracterizado por dolor abdominal recurrente relacionado con la defecación y cambios en la frecuencia y consistencia de las heces, como diarrea o estreñimiento. También puede experimentar calambres, hinchazón o gases.

Según Staller, un médico puede diagnosticar el síndrome del intestino irritable postinfeccioso (SII-PI) simplemente preguntando sobre los síntomas y el historial médico reciente, siempre y cuando no se presenten síntomas de alarma, como heces con sangre o pérdida de peso inexplicable, que requieren pruebas para descartar otras afecciones. Además, cualquier diagnóstico de SII implica la presencia constante de los síntomas durante al menos tres meses.

Siga leyendo para obtener más información sobre las causas del síndrome del intestino irritable posterior a una infección, quiénes corren mayor riesgo y cómo encontrar alivio.

¿Qué causa el síndrome del intestino irritable postinfeccioso?

Aunque no está del todo claro por qué ocurre, los expertos han identificado un par de maneras en que puede suceder.

Para empezar, una infección —ya sea causada por una bacteria, un virus o un parásito— puede alterar la microbiota intestinal, es decir, la comunidad de microbios que pueblan el tracto gastrointestinal.

"Esto puede deberse a la propia infección, por ejemplo, al disminuir algunas de las bacterias beneficiosas, o también a cómo la infección modifica la mucosa intestinal, de modo que ciertas bacterias se adaptan mejor que otras", explicó Staller. Una microbiota alterada puede provocar cambios en la función intestinal y en los nervios del intestino, lo que predispone a los síntomas del síndrome del intestino irritable (SII).

También hay evidencia de que una infección estomacal puede hacer que la mucosa intestinal se vuelva más permeable, permitiendo que sustancias como los ácidos biliares, los nutrientes y los subproductos de los microbios pasen al torrente sanguíneo, explicó Lin Chang, gastroenterólogo y director del Centro Walter y Shirley Wang para la Salud Digestiva Integral de UCLA Health. A medida que se deteriora la principal capa protectora del intestino, el sistema inmunitario desencadena una respuesta, liberando sustancias químicas que "actúan sobre los nervios del intestino y provocan que aumenten su actividad", afirmó Chang.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de padecer SII postinfeccioso?

Varios grupos que generalmente tienen mayor riesgo de padecer el síndrome del intestino irritable (SII) también presentan un riesgo elevado de desarrollarlo después de una infección, incluyendo mujeres, jóvenes y personas con problemas de salud mental como ansiedad o depresión. "La infección gastrointestinal puede ser la gota que colma el vaso y saca a la luz esa predisposición subyacente", afirmó Staller.

Experimentar malestar psicológico durante una gastroenteritis también puede aumentar la probabilidad de desarrollar síndrome del intestino irritable postinfeccioso (SII-PI) posteriormente, explicó Chang. Este estado mental puede alterar la forma en que el cerebro interpreta las señales del intestino y responde a ellas, lo que podría aumentar la susceptibilidad a una interrupción en dicha comunicación. El estrés también puede incrementar la permeabilidad intestinal, lo que reduce la resistencia del intestino ante una infección, añadió.

Las enfermedades gastrointestinales más graves y prolongadas, a menudo causadas por parásitos y bacterias en lugar de virus, también se asocian a un mayor riesgo de desarrollar síndrome del intestino irritable postinfeccioso (SII-PI), probablemente porque pueden dañar más la mucosa intestinal, explicó Staller. Las infecciones parasitarias, en particular, pueden presentar remisiones y exacerbaciones, lo que puede llevar a las personas a retrasar la búsqueda de tratamiento, señaló Chang. Cuanto más tiempo permanezca sin tratamiento una infección parasitaria, mayor será su impacto en el organismo, lo que puede aumentar la probabilidad de desarrollar SII-PI.

Cabe señalar que aún no está claro si habrá un aumento repentino de casos de SII postinfeccioso tras el brote de ciclosporiasis de este verano; los investigadores están investigando actualmente para obtener más información.

¿Cuál es el tratamiento para el síndrome del intestino irritable posterior a una infección?

Una buena noticia: si bien el síndrome del intestino irritable típico se considera una afección de por vida, "hay evidencia que sugiere que el síndrome del intestino irritable postinfeccioso generalmente mejora con el tiempo", dijo Chang, aunque eso podría llevar desde varios meses hasta algunos años.

El tratamiento es muy similar al del síndrome del intestino irritable típico, que generalmente comienza con ajustes en la dieta, explicó Chang, por ejemplo, identificando y limitando los alimentos desencadenantes. Estos suelen ser alimentos ricos en FODMAP (un tipo de carbohidrato fermentable), como cebollas, ajo, productos a base de trigo y lácteos. (Es recomendable consultar con un dietista registrado antes de comenzar una dieta baja en FODMAP, ya que puede implicar muchas restricciones). Aumentar la ingesta de fibra, incluso mediante un suplemento como la cáscara de psyllium, también puede ayudar a aliviar los síntomas leves, indicó Staller.

También existen terapias que actúan minimizando los espasmos intestinales, como las cápsulas de menta de venta libre y los medicamentos recetados, entre los que se incluyen la hiosciamina y la diciclomina, que según Chang pueden ayudar con el dolor abdominal.

Finalmente, existe una gama de medicamentos específicos para los tipos de SII con predominio de diarrea o estreñimiento. Las investigaciones sugieren que la mayoría de las personas con SII postinfeccioso presentan una forma mixta (y lidian con ambos problemas), seguida de diarrea y, posteriormente, estreñimiento.

Las principales soluciones para la diarrea incluyen la eluxadolina, un medicamento recetado que ralentiza el tránsito intestinal, y la rifaximina, un antibiótico de mínima absorción. Algunos médicos también recomiendan neuromoduladores llamados antidepresivos tricíclicos, que actualmente no se utilizan mucho para la depresión, pero que podrían ayudar con el síndrome del intestino irritable (SII) al mejorar la señalización nerviosa, explicó Staller. Entre las opciones más populares para el estreñimiento se encuentran los medicamentos recetados lubiprostona y linaclotida, que aumentan la secreción de cloruro en el intestino para elevar los niveles de líquidos y facilitar la evacuación intestinal, indicó Chang.

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El protocolo ideal para usted podría ser cualquiera de los anteriores o una combinación de ellos. Lo importante es prestar atención a los síntomas gastrointestinales que persisten durante más de un par de semanas después de una infección intestinal e informarlos a su médico, explicó Chang. Es posible que se trate de una infección diferente a la original y que necesite un tratamiento distinto.

Si ese es el caso, dijo Staller, recuerde que "hay esperanza" en lo que respecta al SII postinfeccioso y que finalmente se recuperará con el tiempo, "incluso si siente que ha agotado todas sus opciones".