Confusión mental: Seis cosas que muchas personas pasan por alto

Mucha gente habla de confusión mental, y los síntomas coinciden exactamente con los míos. ¿Cómo puedo saber si la padezco? ¿Existe algún tratamiento?

Entra con paso firme en la sala de estar y te detiene justo después de la puerta. ¿Por qué está aquí? ¿Qué era lo que venía a buscar?

Quizás está charlando con un amigo y tiene una frase en la punta de la lengua; estaba a punto de decir algo ingenioso, pero ahora no encuentra las palabras adecuadas. Se siente avergonzado y molesto con usted mismo.

O tal vez no se trate solo de un momento preciso del día, sino que el mundo entero se sienta envuelto en una neblina que le cuesta comprender.

Así es como muchos de mis pacientes describen la confusión mental, un término que no es un diagnóstico oficial, pero que aparece cada vez con más frecuencia en la literatura médica. Gran parte del debate reciente se ha centrado en el covid persistente, pero la confusión mental se ha convertido en un tema importante en muchas afecciones, como la perimenopausia y el hipotiroidismo. Se ha vuelto tan popular que incluso he escuchado a personas preguntarse si realmente existe.

"La confusión mental es real", afirmó Adam Hampshire, investigador en este campo y profesor de neurociencia cognitiva y computacional en el King's College de Londres. "Afecta a las decisiones de las personas y a su vida. Es fundamental no restarle importancia en estos casos".

Para mí y para la mayoría de los médicos que la tratan, la confusión mental se convierte en un problema que requiere investigación cuando comienza a interferir con las actividades diarias. En casos extremos, puede dificultar el mantenimiento de un empleo o el cuidado de la familia.

Pero la confusión mental en sí misma no es el diagnóstico, sino un síntoma, explicó Hampshire. Debe considerarse un punto de partida para investigar la causa subyacente. En algunos casos, las personas obtienen buenos resultados en las pruebas cognitivas, pero les resultan más difíciles. Esto explica en parte la complejidad de la investigación sobre la confusión mental, y las personas pueden sentirse ignoradas si sus resultados en las pruebas cognitivas son "normales". Probablemente, la confusión mental no sea una afección única, sino un patrón común de síntomas con múltiples causas.

La confusión mental es un síntoma poco reconocido asociado a afecciones comunes como la depresión, la ansiedad, el hipotiroidismo e incluso la demencia en etapa temprana. Estos suelen ser los primeros diagnósticos que considero, ya que pueden evaluarse y, de estar presentes, tratarse adecuadamente.

Aquí presentamos otras seis afecciones sorprendentes asociadas con la confusión mental, y lo que muestran los datos podría ser útil.

Inflamación intestinal

Resulta que la confusión mental, en muchos casos, tiene su origen en el intestino. Al menos la mitad de las personas con trastornos gastrointestinales comunes la experimentan. Por eso, los neurogastroenterólogos como yo, que estudiamos la conexión intestino-cerebro, nos hemos centrado tanto en lo que denomino "confusión intestinal".

En las personas con enfermedad celíaca, la gran mayoría —más del 80%— experimenta confusión mental, además de síntomas gastrointestinales clásicos como hinchazón y diarrea. En aproximadamente una cuarta parte de los casos, la confusión mental es el único síntoma. El gluten provoca inflamación del intestino delgado, que se cree que se extiende al resto del cuerpo, incluido el cerebro. En un pequeño estudio con pacientes recién diagnosticados de enfermedad celíaca, las pruebas cognitivas mejoraron a lo largo de un año con una dieta sin gluten, y esto se correlacionó estrechamente con la recuperación del intestino delgado.

Esa estrecha relación entre la alimentación y la función cerebral no se limita a la enfermedad celíaca: los alimentos ultraprocesados ​​están relacionados con puntuaciones más bajas de atención y un mayor riesgo de demencia incluso en la población general, probablemente a través de vías inflamatorias.

Por eso, aconsejo a la mayoría de mis pacientes que sigan una dieta antiinflamatoria de estilo mediterráneo, centrada en alimentos integrales y fibra.

Covid prolongado

En el 2024, un grupo de investigadores de Irlanda publicó en Nature Neuroscience un estudio sobre pacientes con covid persistente que mostraba cambios persistentes en la barrera hematoencefálica, la resistente membrana que regula lo que puede pasar del torrente sanguíneo al cerebro.

La clave provino de un lugar inesperado: un estudio que encontró que jugadores de rugby y luchadores de artes marciales con problemas de memoria que persistían durante meses después de una conmoción cerebral, incluso con tomografías computarizadas de cabeza normales, presentaban alteraciones en la barrera hematoencefálica. Así, en 2020, cuando los pacientes que se habían recuperado del covid-19 comenzaron a describir una persistente "niebla mental", el fenómeno resultó familiar.

Mediante un tinte de contraste especial inyectado en el torrente sanguíneo, los científicos compararon un grupo de pacientes con covid persistente que presentaban confusión mental con otro grupo de pacientes con covid persistente que no la presentaban. En los pacientes sin confusión mental, el tinte permaneció donde debía: fuera del cerebro. Pero, ¿qué ocurrió en los pacientes con confusión mental? El tinte se filtró y sus escáneres cerebrales mostraron una intensa actividad cerebral.

Lea también: Qué debe saber sobre el riesgo de cáncer si hay antecedentes familiares

Otros estudios sobre la confusión mental en pacientes con covid persistente han mostrado cambios en las ondas eléctricas del cerebro y signos de mala circulación sanguínea en ciertas áreas.

Entonces, ¿qué es lo que realmente ayuda? La respuesta sincera es que aún estamos investigando, pero algunos estudios han sido prometedores. Un ensayo aleatorizado publicado en 2026 reveló que 10 semanas de rehabilitación cognitiva, mediante sesiones individuales por video que ayudan a los pacientes a desarrollar estrategias concretas para alcanzar sus objetivos, produjeron una mejoría en los síntomas de confusión mental que duró al menos seis meses.

Perimenopausia y menopausia

La confusión mental es una de las quejas más comunes durante la transición a la menopausia. Hasta el 60% de las mujeres la experimentan en alguna de sus formas, a menudo con dificultad para encontrar las palabras o recordar nombres o números. Los datos del Estudio de la Salud de la Mujer en la Nación sugieren que, para la mayoría de las mujeres, estos cambios son leves y no persisten después de la perimenopausia.

La teoría principal se relaciona con el papel del estrógeno en el cerebro, específicamente en las regiones que rigen la memoria y la función ejecutiva. Las mujeres que experimentan sofocos tienden a obtener peores resultados en las pruebas de memoria.

La mayoría de los ensayos aleatorios de alta calidad no han encontrado ningún beneficio cognitivo derivado de la terapia de reemplazo hormonal en personas que atraviesan la menopausia natural, incluso cuando mejoran los sofocos y la calidad de vida en general.

En general, siguen vigentes los mismos principios importantes para proteger el cerebro que envejece: ejercicio regular, siendo el entrenamiento de resistencia especialmente importante para las mujeres durante la menopausia; una dieta de estilo mediterráneo; mantenerse socialmente activo; y minimizar el consumo de alcohol.

Apnea del sueño

La gente suele equiparar la apnea del sueño con los ronquidos, pero no siempre es así: hasta el 40 por ciento de las mujeres con apnea del sueño no roncan, no sufren episodios de asfixia nocturna ni episodios presenciados en los que dejan de respirar.

Sin embargo, la confusión mental es una queja común, y el deterioro cognitivo objetivo afecta a más de un tercio de las personas con apnea del sueño. Un estudio de cuatro años con más de mil cien adultos reveló que las personas con apnea del sueño, ya sea reciente o preexistente, presentaban un deterioro más rápido de la atención, el procesamiento visual y la memoria, con cambios medibles en la sustancia blanca del cerebro, en comparación con los adultos sin apnea del sueño.

Se estima que el 75% de las mujeres con apnea del sueño permanecen sin diagnosticar. La detección temprana es fundamental, ya que el tratamiento con terapia CPAP puede marcar una gran diferencia.

Deficiencia de vitamina B12

Las personas con riesgo de deficiencia de vitamina B12, como los adultos mayores de 65 años, quienes se han sometido a ciertas cirugías gastrointestinales y los veganos, podrían beneficiarse de una evaluación si experimentan confusión mental.

Cabe destacar que un estudio de 1988 publicado en el New England Journal of Medicine reveló que el 28 por ciento de los pacientes con síntomas neuropsiquiátricos debido a una deficiencia de vitamina B12 presentaban niveles sanguíneos normales .

Pero si usted presenta factores de riesgo de deficiencia, un conjunto diferente de análisis de sangre puede ayudar a determinar la causa.

Esto no significa en absoluto que debamos apresurarnos a tomar suplementos de vitamina B12. Si un análisis de sangre no muestra deficiencia y no presenta factores de riesgo específicos, es posible que no se justifiquen más pruebas, y la suplementación con vitamina B12 podría ser un gasto innecesario.

Dolor crónico

Las dificultades cognitivas son tan frecuentes en la fibromialgia, una afección de dolor crónico, que los pacientes tienen su propio nombre para ello: "niebla fibromialgia".

La hipótesis predominante es que el manejo del dolor constante consume recursos cerebrales que, de otro modo, se destinarían a la memoria y la atención. Y dado que muchas personas con dolor crónico duermen mal, sus síntomas se agravan.

Además de abordar los problemas de sueño y otras estrategias para el control del dolor, se ha demostrado que el ejercicio aeróbico moderado mejora tanto el rendimiento cognitivo como los síntomas generales de la fibromialgia.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Lo que quiero que mis pacientes sepan

Existen muchas otras afecciones relacionadas con la confusión mental, como la esclerosis múltiple y la fatiga.

Es importante hablar cuanto antes con un médico sobre la confusión mental, en parte porque existen muchas causas subyacentes potenciales, varias de las cuales podemos tratar eficazmente.