Tres remedios para el dolor lumbar respaldados por la ciencia

La mayoría de nosotros experimentamos dolor de espalda en algún momento. El dolor lumbar crónico, definido como aquel que dura más de 12 semanas, es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo.

Puede ser causado por artritis, una hernia discal, afecciones como la estenosis espinal (un estrechamiento en la columna vertebral que comprime la médula espinal) o, en la gran mayoría de los casos, sin ninguna causa aparente.

En lo que respecta al dolor lumbar, las directrices del Colegio Americano de Médicos dan preferencia a tratamientos como la acupuntura, los programas de ejercicio o la terapia cognitivo-conductual (TCC) por encima de los medicamentos, siempre que sea posible.

Pero puede ser difícil encontrar un tratamiento eficaz, y a menudo requiere un proceso de ensayo y error. Los remedios que funcionan para una persona pueden no aliviar el dolor de otra, incluso si comparten la misma causa subyacente.

La realidad es que la mayoría de los tratamientos para el dolor lumbar crónico suelen ser solo moderadamente efectivos, afirmó Roger Chou, internista y profesor de los departamentos de medicina de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón en Portland. Sin embargo, vale la pena intentar encontrar uno o una combinación de enfoques que funcionen mejor para cada persona.

Aquí presentamos tres métodos que, según los expertos en dolor, han sido ampliamente estudiados y demuestran un beneficio real para el dolor lumbar crónico.

Acupuntura

Según Chou, la acupuntura —la inserción de agujas en puntos específicos de la piel— ha demostrado ser eficaz tanto sola como combinada con terapias más convencionales, como el ejercicio y la rehabilitación. Sin embargo, al tratarse de una "terapia pasiva", recomienda utilizarla como complemento de terapias más activas —como el ejercicio dentro o fuera del agua, incluyendo la hidroterapia— y no como la única o principal terapia.

Existen varios tipos de acupuntura, una práctica arraigada en la Medicina Tradicional China. Por ejemplo, la acupuntura auricular consiste en utilizar agujas para estimular puntos en la oreja; la acupresión, en la que se aplica presión en puntos del cuerpo (sin necesidad de agujas); y la electroacupuntura, que utiliza una corriente eléctrica aplicada a través de las agujas.

Aunque no se comprende del todo cómo funciona la acupuntura, se cree que estimula el sistema nervioso de maneras que ayudan a reducir el dolor y a favorecer el proceso de curación natural del cuerpo.

Los estudios demuestran que la acupuntura se asocia con una mejoría en el dolor autoinformado en comparación con un placebo o la ausencia total de acupuntura. Proporciona un alivio del dolor similar o ligeramente superior al de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), aunque las diferencias son mínimas.

En un ensayo clínico realizado en 2025 con 800 adultos mayores que padecían dolor lumbar crónico, la acupuntura aplicada durante tres meses redujo modestamente la intensidad del dolor y mejoró la discapacidad relacionada con el dolor y el funcionamiento diario. Los beneficios duraron aproximadamente un año, según Lynn L. DeBar, autora principal e investigadora en salud conductual del Centro de Investigación en Salud Kaiser Permanente en Portland, Oregón.

Dicho esto, la acupuntura puede no ser beneficiosa para todos, y algunas personas deben tener precaución. Si tiene antecedentes de un trastorno hemorrágico grave o está tomando anticoagulantes, por ejemplo, consulte con su médico antes de probar la acupuntura. Asimismo, evite la electroacupuntura si tiene un dispositivo eléctrico implantado, como un marcapasos.

Sin embargo, la acupuntura suele ser segura para la mayoría de las personas, afirmó DeBar. Los acupunturistas de buena reputación utilizan agujas estériles, desechables y de calibre fino, y no las insertan demasiado profundamente. Los efectos secundarios pueden incluir dolor leve en el punto de punción, hematomas y, ocasionalmente, espasmos musculares, hinchazón, dolor de cabeza y mareos, explicó.

Puedes encontrar un acupunturista a través del directorio de la Junta Nacional de Certificación de Acupuntura y Medicina Herbaria. Luego, asegúrate de que el profesional tenga una licencia o certificación estatal válida consultando la junta de licencias de tu estado.

Hidroterapia

En pocas palabras, la hidroterapia es fisioterapia acuática, y el ejercicio físico es un tratamiento ampliamente estudiado para el dolor lumbar crónico. Se considera un tipo de terapia activa, y la flotabilidad y la suave resistencia del agua pueden ayudar a disminuir la presión en las articulaciones al hacer ejercicio o estiramientos, explicó Chou.

Los estudios demuestran que puede ayudar a las personas con dolor lumbar crónico. La hidroterapia también ha demostrado ser beneficiosa para quienes padecen osteoartritis y fibromialgia, afecciones que pueden causar dolor de espalda.

En un pequeño ensayo clínico de 2022 con 113 personas con dolor lumbar crónico, publicado en JAMA Network Open, los investigadores descubrieron que el ejercicio acuático podría ser más eficaz que la fisioterapia tradicional. Los investigadores dividieron a los participantes en dos grupos: uno recibió tratamientos de fisioterapia tradicional dos veces por semana y el otro realizó sesiones de ejercicio acuático dos veces por semana. Tras tres meses, quienes realizaron ejercicios acuáticos mostraron una mayor mejoría en el dolor, la función y la calidad de vida, entre otros aspectos.

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Pero los resultados fueron modestos. Una revisión sistemática y un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios de 2022 en personas con dolor lumbar crónico mostraron que la fisioterapia acuática puede ayudar a aliviar la intensidad del dolor, reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida, aunque los autores señalaron que se necesitan más ensayos controlados aleatorios de alta calidad.

“Queremos que las personas con dolor lumbar sean más activas. Si les resulta más fácil en el agua o si la disfrutan más y eso les ayuda a moverse más, ¡genial!”, dijo Chou, quien no participó en los estudios.

Terapia cognitivo-conductual

Contrariamente a lo que los científicos creían, el dolor rara vez es solo una respuesta biológica al daño tisular. En cambio, el dolor, incluido el dolor lumbar crónico, suele enmarcarse en lo que los expertos denominan un proceso biopsicosocial, en el que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en la experiencia del dolor, según Mark P. Jensen, profesor de medicina de rehabilitación en la Universidad de Washington.

“El cerebro crea el dolor para protegernos de posibles daños. De hecho, el cuerpo está diseñado para experimentar dolor antes de que se produzca algún daño, ya que es una señal de advertencia, una protección”, afirmó.

Eso no significa que tu dolor sea imaginario.

“Nadie inventa su dolor”, dijo. “Claro que el dolor está en la cabeza porque es el cerebro el que lo crea, pero es muy real”.

Si bien las personas con dolor crónico deben someterse a un examen médico completo, en la mayoría de los casos de dolor lumbar crónico, por ejemplo, puede que no exista una amenaza para el organismo. Los mensajes que se envían al cerebro son como un hábito que el cuerpo no puede romper; a veces persisten incluso cuando no hay riesgo de daño continuo, explicó Jensen.

Por eso, el tratamiento debe abordar cómo responde el cerebro al dolor. La terapia cognitivo-conductual (TCC) es un tipo de terapia que ha demostrado ayudar a algunas personas a reconsiderar la creencia de que su dolor es una señal de advertencia, explicó Jensen, y puede ayudarlas a retomar sus actividades diarias.

Los estudios han demostrado que muchas personas experimentan una mejoría significativa en el dolor y la funcionalidad tras la terapia cognitivo-conductual (TCC). En un ensayo clínico realizado en 2025 con 2331 personas que padecían diversos tipos de dolor musculoesquelético crónico, quienes recibieron TCC con un asesor de salud tuvieron aproximadamente un 50 % más de probabilidades de experimentar una disminución significativa del dolor después de tres meses, en comparación con quienes no recibieron ningún tipo de TCC. Quienes participaron en un programa en línea autoguiado tuvieron aproximadamente un 30 % más de probabilidades de experimentar una reducción significativa del dolor.

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Del mismo modo, otros estudios han demostrado una reducción del dolor lumbar crónico con la terapia cognitivo-conductual (TCC) y la reducción del estrés basada en la atención plena, así como con la terapia cognitivo-funcional (TCF), un enfoque relacionado que también aborda cómo las personas mueven y sostienen sus cuerpos, incluidos los comportamientos de protección o vigilancia.

Sin embargo, como con cualquier tratamiento, es importante gestionar las expectativas.

“¿Alguien experimentará una desaparición total del dolor? Nunca lo he visto”, dijo Jensen. “Lo más probable es que sufra menos y pueda retomar una vida plena con menos dolor”.