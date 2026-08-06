¿Usar internet para relajarse? Esto dicen los expertos

Si quiere desconectarse y relajarse después de un largo día, puede recurrir a las redes sociales, las compras online o los juegos en su móvil. Pero un nuevo estudio sugiere que estas actividades podrían, en realidad, generarle más estrés.

Una investigación publicada recientemente en la revista PLOS One revela que los usuarios de internet con un uso problemático de la red experimentan mayor estrés, peor estado de ánimo y una mayor tentación de usarla. Los investigadores definen el uso problemático de internet como aquel que causa un malestar significativo o que lleva a descuidar aspectos importantes de la vida, como las relaciones personales o el trabajo.

Pero, ¿la gente usa más internet porque está más malhumorada, o está más malhumorada porque pasa más tiempo conectada?

"Parece que estamos en un círculo vicioso", dijo Andreas Oelker, estudiante de doctorado en psicología de la Universidad de Duisburg-Essen y uno de los autores del estudio, realizado en Alemania.

"Si estás de mal humor, intentas mejorarlo usando internet, pero no sirve de mucho. Así que lo usas cada vez más".

Por qué recurrimos a internet para aliviar el estrés

Internet está repleto de tentaciones, y las aplicaciones están diseñadas para captar nuestra atención. Un análisis del Washington Post reveló cómo TikTok engancha a sus usuarios ofreciéndoles un flujo interminable de videoclips personalizados. Algunos de estos videos pueden ser entretenidos o informativos, pero los usuarios suelen pasar muchas más horas al día en la aplicación de las que quisieran. Y es difícil parar porque siempre hay más contenido.

“Es posible que creas que te sentirás mejor si ves vídeos graciosos o algo parecido. Y, de hecho, eso ayuda a corto plazo”, afirmó Silke Müller, investigadora postdoctoral de la Universidad de Duisburg-Essen y coautora del estudio.

El problema, según ella, es que en las redes sociales hay muchas otras cosas además de vídeos graciosos. También es probable que te encuentres con noticias estresantes o publicaciones de conocidos que te lleven a comparaciones sociales dolorosas.

A veces, mirar el teléfono puede provocar alivio, y otras veces, malestar. Los investigadores también observaron que cuanto más tiempo se pasa en línea, más oportunidades se pierden para actividades como dormir, practicar aficiones, socializar o trabajar.

En el estudio, los investigadores entrevistaron a 900 personas sobre sus hábitos en línea en cuanto a videojuegos, consumo material para adultos, compras y uso de redes sociales. Su uso de internet se clasificó como "no problemático", "riesgoso" o "patológico". Aquellos que pasaban tanto tiempo en línea que descuidaban sus relaciones u otras actividades, tenían dificultades para controlar su comportamiento o continuaban haciéndolo a pesar de las consecuencias negativas fueron considerados usuarios problemáticos.

Durante los siguientes 14 días, los participantes respondieron encuestas cada noche sobre su día, su estado de ánimo, sus niveles de estrés y el tiempo que pasaban en línea. Los usuarios sin problemas podían pasar una hora en una aplicación de redes sociales o en un sitio de juegos en línea, mientras que los usuarios con problemas podían pasar de dos a cuatro horas o incluso más. Sin embargo, los investigadores enfatizaron que el tiempo que se pasaba en línea no era necesariamente un problema si la persona sentía que tenía el control de su comportamiento y esto no le hacía descuidar otras actividades.

Los investigadores descubrieron que los usuarios con problemas presentaban un estado de ánimo más bajo y que su uso de Internet les llevaba a descuidar otras actividades como el trabajo, los estudios o incluso la higiene personal.

Una limitación del estudio es que se basó en datos autoinformados, lo que requería que las personas recordaran con precisión cómo se sintieron a lo largo del día y cómo utilizaron Internet.

Otra conclusión destacable es que los investigadores descubrieron que la tentación de consultar internet era más fuerte que el placer que se obtenía al pasar tiempo en línea. A veces, hacía que la gente se sintiera mejor y otras veces peor.

“No recomendaría que esta sea la mejor actividad para levantar el ánimo”, dijo Oelker.

Por qué es difícil mantenerse desconectado

Parte del atractivo de los juegos en línea y las redes sociales reside en la inconsistencia de las recompensas. A veces ganas (quizás vea un video divertido). Otras veces no (acaba navegando sin rumbo por noticias negativas o viendo imágenes que lo hacen sentir peor).

"La incertidumbre es emocionante", afirmó Ayelet Fishbach, profesora de ciencias del comportamiento en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. En su investigación, ella y sus colegas han descubierto que las recompensas inciertas resultan más motivadoras. Aunque generalmente no nos gusta la incertidumbre, queremos ver cómo se resuelve.

En los juegos, la incertidumbre forma parte de su atractivo. Las redes sociales también incorporan la incertidumbre y se aprovechan de nuestra necesidad humana de socializar.

“Existe el miedo a perderse algo. Y no hay señales para detenerse”, dijo Fishbach. “Las redes sociales están diseñadas para crear adicción con cada función que aparece en la pantalla”.

Entonces, ¿qué hacer?

Fishbach y los investigadores del nuevo estudio señalaron que existen estrategias efectivas que se pueden probar si se desea pasar menos tiempo en línea.

Piense en qué le gustaría hacer en su lugar. Si pasa tres o cuatro horas al día en redes sociales o jugando videojuegos en línea, decida qué prefiere hacer con ese tiempo. Haga planes para cenar con un amigo, ir a una clase de ejercicio o ver esa película que lleva tiempo queriendo ver. Encaminarse hacia algo que desea será más motivador que simplemente intentar no usar el teléfono.

Aléjese de su dispositivo. Literalmente. Fishbach afirmó que subestimamos la influencia que nuestro entorno tiene en nuestro comportamiento.

“Es mucho más probable que revise el teléfono que ya está en su escritorio que el que lleva en el bolso”, dijo Fishbach. “Si el teléfono está en otra habitación, el costo de ir hasta allí aumenta drásticamente en comparación con si lo llevo en el bolsillo”.

Pruebe a eliminar aplicaciones o a usar un bloqueador de apps. Hay más herramientas que nunca para ayudar a quienes quieren pasar menos tiempo en internet. Algunas aplicaciones requieren que indique el motivo por el que necesita abrir una app bloqueada. Cualquier excusa sirve, pero la clave es frenar la tentación automática de consultar las redes sociales cuando está aburrido y obligarlo a decidir conscientemente si quiere usarlas. Otros dispositivos, como Brick, pueden usarse para bloquear el acceso a ciertas aplicaciones en su teléfono.

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“Si no tienes ningún problema, es simplemente una actividad recreativa que puedes practicar como cualquier otro pasatiempo y que podrías disfrutar”, dijo Oelker. “Pero si tienes un uso problemático y descuidas otras actividades, deberías reconsiderarlo".