Esta habilidad puede mantener su cerebro joven

Hablar y comprender otro idioma proporciona estimulación mental, lo que mantiene el cerebro activo y ágil a medida que envejecemos.

De hecho, los investigadores han descubierto que ser multilingüe puede retrasar el diagnóstico de demencia y ralentizar el envejecimiento cerebral.

A diferencia, por ejemplo, de la música, que alguien puede practicar unas pocas horas al día, la estimulación mental que proporciona el lenguaje es "intensa y constante", afirmó Ellen Bialystok, distinguida profesora emérita de investigación en psicología de la Universidad de York en Canadá, quien ha estudiado los efectos de los idiomas en el cerebro durante más de cinco décadas.

Saber más de un idioma —y practicarlo con frecuencia— es como entrenar constantemente el cerebro. Ser multilingüe cambia el funcionamiento y la estructura cerebral.

“Si usas constantemente tu cerebro para afrontar retos difíciles, interesantes y estimulantes, tu cerebro estará más sano”, dijo Bialystok. “Y aprender un idioma es difícil, y eso hace que valga la pena”.

Cómo los idiomas cambian el cerebro

Si conoce varios idiomas, su cerebro los mantiene "activos" todo el tiempo, incluso cuando no los está hablando.

En las personas bilingües, existen áreas corticales en la red lingüística del cerebro que responden a ambos idiomas. Sin embargo, dentro de esa amplia área, hay regiones específicas que responden solo a un idioma, explicó Lucia Amoruso, subdirectora científica y líder del grupo de neurobiología del lenguaje del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje en España.

Mientras habla o escucha en un idioma, “el otro idioma también está activo en tu cerebro. No está dormido”, dijo Amoruso, quien señaló que necesitaba reprimir el español, su lengua materna, al responder en inglés. (Amoruso también habla francés e italiano, ya que vivió en diferentes países europeos a lo largo de su carrera).

Como resultado, los cerebros multilingües monitorean constantemente lo que oyen y dicen, evaluando los idiomas que conocen.

“No hay opción para cambiar de idioma”, dijo Bialystok.

Por eso, las investigaciones demuestran que las personas que hablan varios idiomas pueden tener mayor capacidad para controlar su atención, centrándose en lo relevante e ignorando la información que las distrae.

Este control se produce muy pronto en la vida. Los bebés de siete meses que crecen en hogares bilingües ya pueden distinguir cuándo cambian los idiomas. Además, obtienen mejores resultados en ciertas pruebas de atención que los bebés que viven en hogares monolingües.

El desafío constante de prestar atención, distinguir y decidir qué lenguaje usar —y cuál no— parece entrenar el cerebro, desarrollando una mayor resiliencia.

“Un cerebro que ha estado expuesto a este entorno lingüístico más complejo desarrolla los recursos atencionales o lo que sea necesario para afrontarlo”, dijo Bialystok. “Y así, a medida que la vida avanza y ocurren cambios en el cerebro, este se vuelve más resistente”.

Un cerebro más eficiente

En un estudio, Bialystok y sus colegas utilizaron electroencefalogramas (EEG) para medir la actividad eléctrica cerebral en personas bilingües en comparación con aquellas que solo hablan uno. Descubrieron que las personas bilingües presentaban, en general, menor actividad en reposo, pero más focalizada.

Otras investigaciones encuentran un patrón similar cuando se les hacen pruebas de atención sencillas a personas multilingües: mostraron una menor activación cerebral en comparación con las personas monolingües que realizaban las mismas tareas, lo que sugiere que conocer más idiomas hacía que sus cerebros fueran más eficientes.

“La actividad electrofisiológica en el cerebro de las personas bilingües es menor, se ve menos afectada. Es más fácil. No hace falta esforzarse tanto para alcanzar el mismo nivel. Así que hay algo en esto que apunta a la eficiencia”, dijo Bialystok.

Una mayor eficiencia cerebral —una mejora en su funcionalidad— es importante durante el envejecimiento, especialmente si existen cambios patológicos que pueden causar afecciones como la enfermedad de Alzheimer. Un cerebro más eficiente podría seguir funcionando durante más tiempo a pesar de la ralentización propia de la edad o la enfermedad, afirmó.

Al mismo tiempo, conocer otro idioma parece mantener distintas y especializadas las redes neuronales. Estas redes están formadas por distintas regiones cerebrales estrechamente conectadas que trabajan juntas en determinadas funciones. Con la edad, "los límites entre las redes neuronales empiezan a difuminarse", afirmó Amoruso.

Según explicó, el multilingüismo podría tener un mecanismo que mantiene segregada la red neuronal del cerebro. «Es una forma de combatir el deterioro cognitivo, que es inherente al envejecimiento».

Cerebros que parecen más jóvenes.

Los investigadores tenían pruebas de que hablar más de un idioma puede hacer que el cerebro sea más eficiente. Pero, ¿podría también rejuvenecerlo?

Para averiguarlo, Amoruso y sus colegas entrenaron modelos de aprendizaje automático con imágenes y datos biológicos de más de 86 mil personas.

En el estudio, publicado el año pasado en Nature Aging, se descubrió que, en 27 países europeos, aquellos con mayor número de idiomas hablados presentaban un envejecimiento cerebral más lento. Se observó una relación dosis-respuesta, lo que significa que "cuantos más idiomas se hablen, mayor será la protección o más juvenil será el perfil neurocognitivo", explicó Amoruso.

Por otro lado, hablar un solo idioma se asoció con aproximadamente el doble de riesgo de envejecimiento acelerado.

Sin embargo, esta investigación analizó las diferencias entre países, no entre personas. Por ello, en un estudio posterior, Amoruso y sus colegas crearon relojes de edad cerebral utilizando datos de actividad eléctrica cerebral de 728 personas. La investigación, presentada recientemente en la conferencia de la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia pero aún pendiente de revisión por pares, reveló que las personas que hablaban dos o tres idiomas tenían cerebros que aparentaban seis años menos. Quienes hablaban cuatro, tenían cerebros que aparentaban 13 años menos.

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Curiosamente, cuanto más similares sean los idiomas que conoce una persona, mayor será la protección cerebral que obtenga, posiblemente porque el cerebro necesita trabajar más para distinguirlos y alternar entre ellos, explicó Amoruso.

La relación entre los idiomas y la demencia

Conocer más idiomas parece aumentar la reserva cognitiva, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y compensar a pesar de los cambios biológicos relacionados con la edad o las enfermedades.

Las investigaciones demuestran que las personas bilingües reciben diagnósticos de demencia más tardíos que las personas que hablan un solo idioma, y ​​que pueden funcionar durante más tiempo incluso si tienen una patología de Alzheimer avanzada.

“Durante cuatro o cinco años, son funcionales. Sus cerebros se parecen a los de personas con Alzheimer, pero clínicamente no interfiere con su funcionalidad”, dijo Bialystok, quien escribió una revisión en 2021 sobre cómo el bilingüismo contribuye a una mayor reserva cognitiva.

Cómo aprender un nuevo idioma

Aprender un nuevo idioma tiene muchos beneficios, además de los cognitivos, incluso si no llega a dominarlo.

“Te permite hablar con personas con las que quizás no habrías podido hablar, o viajar a lugares a los que te habrías resistido”, dijo Bialystok. “Así que es una experiencia que abre puertas, no que cierra”.

Además, nunca es tarde para empezar. Algunas investigaciones sugieren que aprender idiomas en la edad adulta puede mejorar la memoria y la flexibilidad cognitiva.

El nivel de mejora cognitiva va de la mano con el esfuerzo que se le dedique. "En mi opinión, cuanto más tiempo y más intenso sea el entrenamiento, mejor", dijo Bialystok. "Cuanto más competente seas, mejor".

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No existe un único método para aprender un idioma. Puede estudiar de forma más formal en una clase o mediante una aplicación, como Duolingo o Rosetta Stone. Sitios web como Italki y Verbling lo conectan con tutores en línea. Puede complementar estas lecciones viendo series o escuchando música en ese idioma, lo que le ayudará a familiarizarte con los sonidos.

Pero la clave del lenguaje reside en usarlo, afirmó Bialystok en un correo electrónico. "Creo que un enfoque que incluya la conversación, especialmente la interacción con un hablante nativo, es el más eficaz".