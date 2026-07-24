Los cambios sutiles en la audición que nunca debe ignorar

Una mañana, se despierta con la sensación de tener el oído tapado. O tal vez oye un fuerte chasquido. Puede que conteste el teléfono y note que la persona que llama suena más lejana de lo normal. Podría notar un nuevo zumbido en un oído o empezar a sentirte mareado.

Cualquiera de estas experiencias puede parecer inofensiva o temporal. Y, a menudo, lo es. Las causas comunes de audición amortiguada incluyen la acumulación de cerumen, infecciones de oído o senos paranasales, congestión por resfriado o alergias, cambios de presión y pérdida auditiva relacionada con la edad o el ruido.

Pero estos síntomas también podrían indicar una emergencia médica que muchas personas no reconocen, conocida como pérdida auditiva neurosensorial súbita.

Yo mismo lo experimenté a los 32 años. Una noche, un zumbido repentino comenzó a resonar en el lado derecho de mi cabeza. Cuando acerqué el teléfono a mi oído derecho, la persona al otro lado de la línea sonaba como si estuviera bajo el agua. Aun así, no me di cuenta de que había perdido audición. Busqué atención médica por el zumbido en menos de 48 horas, pero el médico me recetó un aerosol nasal que no me sirvió de nada.

Esto es lo que me hubiera gustado saber de antemano, para poder haber defendido mis derechos y recibido tratamiento de emergencia antes.

Cuando un oído tapado es algo peor

La hipoacusia neurosensorial súbita es una disminución rápida de la audición que puede ocurrir de repente o desarrollarse en el transcurso de unos días. Es una afección potencialmente reversible, distinta de la pérdida auditiva causada por el envejecimiento, la exposición al ruido o el cerumen, pero requiere tratamiento inmediato para tener mayores probabilidades de recuperación.

"Es una emergencia", afirmó Nicholas Deep, neurootólogo de la Clínica Mayo. Explicó que es similar al tratamiento de un infarto o un derrame cerebral, pero "en este caso, el órgano afectado es la cóclea, no el corazón ni el cerebro". La cóclea es una diminuta estructura en el oído interno que contiene células ciliadas sensoriales esenciales para la audición.

El tratamiento dentro de los siete días posteriores al inicio de los síntomas ofrece la mejor oportunidad de recuperación. Sin embargo, cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor será el resultado, afirmó Deep.

El tratamiento más común consiste en un ciclo corto de prednisona oral en dosis altas, un potente esteroide que actúa reduciendo la inflamación, para que el oído interno tenga la mejor oportunidad de recuperarse, explicó Deep. También se pueden recomendar inyecciones de esteroides a través del tímpano y oxigenoterapia hiperbárica si la dosis inicial de esteroides orales no restaura completamente la audición.

Las señales suelen pasar desapercibidas. "La pérdida auditiva es una falta de estímulo", explicó Deep. "No te das cuenta de lo que no oyes".

Según Deep, muchas personas podrían restar importancia a los síntomas, atribuirlos a algo sin importancia, como un resfriado o alergias, y suponer que simplemente tienen que esperar a que mejoren.

Navegar por el sistema médico también puede resultar intimidante, lo que lleva a la gente a posponer la visita al médico, dijo Meaghan Reed, audióloga de Mass Eye and Ear.

Señales sutiles

La pérdida auditiva neurosensorial repentina no siempre se manifiesta de forma evidente. Puede sentirse como una sensación de oído tapado o presionado, o como si necesitara destaparse el oído después de un vuelo o un viaje en coche por la montaña.

También puede manifestarse como un cambio sutil en la calidad del sonido o como una distorsión en ciertas frecuencias, en lugar de una disminución del volumen. Las voces pueden oírse con claridad, pero resultar difíciles de entender. Los sonidos cotidianos pueden sonar amortiguados o como si estuvieras bajo el agua. Además, puede resultar más difícil distinguir de dónde provienen los sonidos, ya que el cerebro depende de ambos oídos para determinar su dirección.

Según Deep, dado que la pérdida auditiva neurosensorial repentina suele afectar solo a un oído, y el oído no afectado puede compensar un poco, algunas personas no notan ningún cambio hasta que se tapan el oído con mejor audición.

Reed sufrió una pérdida auditiva neurosensorial repentina y se recuperó con prednisona. Al describir sus síntomas, comentó que "los sonidos se volvieron muy robóticos y antinaturales" en su oído afectado.

"Si no fuera audióloga, no sé si habría acudido a un médico, porque en realidad mi pérdida auditiva era relativamente leve y de baja frecuencia, y podría haber pensado que simplemente tenía el oído tapado y que no lograba destaparlo".

Entre el 80 y el 90 por ciento de las personas con pérdida auditiva repentina también experimentan tinnitus, que puede sonar como un zumbido, pitido u otro ruido fantasma en el oído y puede ser extremadamente angustiante. El tinnitus se considera una respuesta del cerebro a la pérdida auditiva, explicó Deep. "Es el cerebro tratando de comprender por qué no hay algo y tratando de reemplazar ese sonido". La aparición reciente de tinnitus podría indicar un cambio en la audición, especialmente si se presenta solo en un oído.

Reed afirmó que, en realidad, lo que lleva a muchas personas a buscar atención médica es el tinnitus, no la pérdida auditiva en sí. "A veces, les hacemos una prueba de audición y la gente cree que no les está yendo bien debido al zumbido".

Otro síntoma de pérdida auditiva neurosensorial repentina es el mareo o vértigo, que puede variar desde una leve inestabilidad hasta una sensación de giro lo suficientemente intensa como para provocar vómitos. Esto podría indicar una inflamación que afecta a los sistemas auditivo y de equilibrio del oído interno, explicó Deep.

¿Qué hacer?

"Tú conoces tu cuerpo mejor que nadie", afirmó Lisa Houston Wenstrup, audióloga de la Universidad de Cincinnati. Si nota algo extraño en su audición, no de por hecho que desaparecerá solo; hágase una revisión.

Un otorrinolaringólogo o un audiólogo pueden realizar una evaluación auditiva diagnóstica, pero si no consigue una cita urgente, Deep recomienda acudir a urgencias, explicar la pérdida auditiva repentina y solicitar una evaluación.

"Es fundamental recalcar que la pérdida auditiva fue repentina", afirmó. "La mayoría de los otorrinolaringólogos y audiólogos siempre tienen disponibilidad para pacientes con pérdida auditiva repentina, ya que todos la consideramos una emergencia".

Los médicos de atención primaria pueden realizar una prueba con diapasón para ayudar a distinguir la hipoacusia neurosensorial de la hipoacusia conductiva, que se trata de manera diferente. Sin embargo, "la hipoacusia neurosensorial repentina es invisible", dijo Reed, por lo que es posible que un médico examine el oído y vea un ligero enrojecimiento, confunda el problema con una infección de oído y recete antibióticos, que no serán efectivos.

Si no está seguro de lo que le ocurre, Deep y Reed sugieren una sencilla prueba casera de tarareo. Si al tararear escucha el sonido más fuerte en el oído que no presenta síntomas, esto podría indicar una pérdida auditiva neurosensorial. Sin embargo, esto es solo una pista, no un diagnóstico.

Según Reed, las pruebas auditivas gratuitas en línea, que se pueden encontrar con una simple búsqueda en Google, pueden brindarle más motivación y evidencia para buscar tratamiento de inmediato, pero se necesita una evaluación auditiva detallada para identificar el tipo y el alcance de la pérdida auditiva.

Incluso con un tratamiento rápido, algunas personas pueden sufrir una pérdida auditiva permanente, mientras que otras se recuperan espontáneamente sin tratamiento.

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En aproximadamente el 90 por ciento de los casos, los médicos no logran identificar una causa específica para la pérdida auditiva neurosensorial súbita. Los investigadores han propuesto varias teorías, entre ellas, la interrupción del flujo sanguíneo a la cóclea, una lesión viral, inflamación o una respuesta inmunitaria anormal. "Le puede pasar a cualquiera", dijo Deep. "No había nada que se pudiera haber hecho para prevenirlo", afirmó Wenstrup.

Para quienes no recuperan la audición, es normal sentir miedo, tristeza e ira. "Pierdes la mitad de un sentido. Da miedo", dijo Wenstrup.

Si pierdes la oportunidad de recibir tratamiento, “no te castigues”, añadió. “Todos estamos haciendo lo posible por adaptarnos a este difícil sistema de salud”.

Dos años después de la aparición de mis síntomas, mi audición no se ha recuperado y el tinnitus persiste. Desconozco si un tratamiento más temprano habría ayudado a recuperarla. Aun así, me gustaría haber tenido el conocimiento y la información que tengo ahora y espero que otros busquen tratamiento a tiempo para tener mayores posibilidades de evitar las dificultades de la pérdida auditiva permanente.