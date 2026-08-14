Esta actividad podría reducir el riesgo de padecer 13 tipos de cáncer

Para reducir el riesgo de padecer al menos 13 tipos de cáncer, suba y baje las escaleras más cercanas durante tres minutos o póngase de pie en su escritorio o sofá durante 30 minutos.

Cualquiera de las dos estrategias podría ayudar a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer hasta en un 7%, según un nuevo estudio sobre cómo la forma en que nos movemos (y no nos movemos) durante el día afecta nuestras probabilidades de padecer enfermedades malignas.

El estudio, publicado en julio en BMC Medicine, es uno de los primeros en examinar en detalle cómo la sustitución del tiempo que se pasa sentado por casi cualquier tipo de actividad altera el riesgo de cáncer.

Basándose en datos exhaustivos sobre la actividad física de casi 60 mil hombres y mujeres, el estudio utilizó modelos estadísticos para determinar qué movimientos, desde estar de pie hasta pasear o correr alrededor de la manzana, parecen estar más fuertemente asociados con un menor número de casos de cáncer, incluidos los de mama, colorrectal y de pulmón.

“El dato alentador es que todos los movimientos contribuyeron”, dijo John J. Mitchell, investigador principal del Instituto de Deporte, Ejercicio y Salud del University College de Londres y autor principal del estudio.

Pero no contribuyeron por igual.

“Algunas decisiones”, dijo Mitchell, “resultaron más beneficiosas que otras”.

¿Es bueno para nosotros defendernos?

Según estudios, los adultos, principalmente los estadounidenses, pasan casi 10 horas al día sentados, en promedio. Este sedentarismo es perjudicial para la salud. Numerosas pruebas vinculan el sedentarismo prolongado con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, obesidad y otras afecciones.

Los estudios demuestran que estar sentados también nos hace más vulnerables a muchos tipos de cáncer.

Lo ideal sería reducir el tiempo que pasamos sentados cada día y, en cambio, ser más activos físicamente.

¿Pero cómo? ¿Con solo levantarse se consigue? ¿Tenemos que movernos? ¿Basta con pasear lentamente por el pasillo? ¿O deberíamos acelerar el ritmo cardíaco y sudar?

Estas preguntas son importantes porque muchos de nosotros estamos atados a nuestros escritorios y horarios. En ese caso, ¿cuáles son las opciones más realistas y eficientes para pasar menos tiempo sentados?

La relación entre la actividad física y el riesgo de cáncer

Los estudios anteriores sobre la relación entre estar sentado y la salud generalmente se centraron en un solo cambio, como estar de pie con más frecuencia, y no en múltiples tipos de movimiento y cómo estos podrían afectar los riesgos para la salud asociados a estar sentado, comparándolos entre sí.

En otras palabras, no nos dijeron si levantarse durante unos minutos contrarrestaría los efectos de estar sentado con la misma eficacia que subir escaleras.

Para este nuevo estudio, los científicos recopilaron datos de 59 mil 218 hombres y mujeres adultos que participaron en el estudio de salud a gran escala del Biobanco del Reino Unido y que llevaron un sofisticado dispositivo de seguimiento de actividad durante una semana.

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Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, los investigadores analizaron los datos de actividad de cada persona y determinaron cuánto tiempo pasaban sentados (generalmente alrededor de 10 horas) o realizando otras actividades la mayoría de los días, incluyendo estar de pie; movimientos ligeros, como paseos tranquilos; actividad moderada, es decir, caminatas más rápidas; o actividades vigorosas, que harían que la gente respirara con dificultad, como correr para alcanzar un autobús.

También revisaron los historiales médicos de los ocho años posteriores a la incorporación de las personas al Biobanco, aproximadamente, para comprobar si habían desarrollado alguno de los 13 tipos de cáncer que se han asociado con la inactividad.

Las mejores maneras de interrumpir el tiempo sentado

Con esa enorme cantidad de datos, los investigadores crearon modelos estadísticos complejos sobre lo que, en teoría, sucedería si las personas reemplazaran parte del tiempo que pasan sentadas con actividad física.

Primero, analizaron el efecto de estar de pie. En comparación con estar sentado sin interrupción, permanecer de pie durante cualquier período de tiempo redujo los riesgos de cáncer asociados con estar sentado.

Pero estar de pie resultó ser aproximadamente la mitad de efectivo que moverse. En general, moverse de cualquier forma, incluso dando paseos cortos y suaves, durante unos 15 minutos redujo el riesgo de cáncer en la misma medida que estar de pie durante media hora.

Las mejoras fueron aún más notables cuando los investigadores se centraron en diferentes intensidades de movimiento. De nuevo, estar de pie resultó mejor que estar sentado, y la actividad ligera fue mejor que estar de pie.

Pero el movimiento vigoroso —como subir y bajar escaleras a toda prisa o correr hacia la estación de metro— fue, con diferencia, el más eficaz. Tres minutos de actividad vigorosa diaria redujeron el riesgo de cáncer en la misma medida que 90 minutos de movimiento de baja intensidad.

Elija la rutina que mejor le funcione.

“Creo que estos resultados demuestran que puede haber diferentes caminos” para alcanzar el mismo objetivo, afirmó Emmanuel Stamatakis, profesor de actividad física y salud en la Universidad de Monash en Australia y autor principal del nuevo estudio.

Si no podemos encontrar 90 minutos para dar una vuelta a la manzana o ir de cubículo en cubículo, podríamos dirigirnos a la escalera más cercana y subir y bajar trotando durante unos minutos.

“Este es un artículo realmente interesante”, dijo Lora Giangregorio, científica del ejercicio en la Universidad de Waterloo en Canadá. Ella estudia la actividad física y la salud, pero no participó en el nuevo estudio. “Es muy alentador que añadir movimiento o estar de pie se asocie con un menor riesgo de cáncer. Pero lo que más me llamó la atención fue el hallazgo de que ‘tan solo tres minutos adicionales de actividad física vigorosa, en lugar de cualquier otra intensidad, se asociaron con un menor riesgo de cáncer’”.

Muchos de nosotros probablemente podamos encontrar la manera de incluir esos tres minutos de esfuerzo en nuestro día.

"Cualquier movimiento cuenta"

El estudio fue observacional y muestra vínculos entre una mayor actividad física y un menor riesgo de cáncer, pero no prueba que el movimiento adicional haya causado directamente ese efecto.

Tampoco explica cómo el hecho de moverse en lugar de estar sentado cambia la probabilidad de padecer cáncer, aunque los músculos liberan una gran cantidad de sustancias bioquímicas al contraerse, según Stamatakis. Es probable que algunas de ellas activen procesos fisiológicos que frenen el desarrollo o la progresión del cáncer.

El estudio tampoco aclara si debemos concentrar nuestro tiempo de movimiento en una sola sesión o repartir esos tres minutos de actividad rápida o 90 minutos de actividad relajada a lo largo del día.

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Stamatakis y Mitchell coinciden en que se necesitan más estudios.

Pero, por ahora, la conclusión es que hay que levantarse de la silla siempre que se pueda, dijo Stamatakis, aunque solo sea para ponerse de pie.

“Cualquier movimiento”, dijo, “cuenta”.