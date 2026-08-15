Cómo 10 minutos de dibujo pueden restablecer su sistema nervioso

¿Recuerda cuando de repente todo el mundo tenía un libro para colorear? Fue un fenómeno cultural de gran magnitud, y estos libros que prometían un alivio instantáneo del estrés dominaron las listas de los más vendidos.

Si avanzamos hasta la actualidad, el dibujo está viviendo un momento de auge similar. Basta con echar un vistazo a TikTok o Instagram para encontrar infinidad de vídeos con hashtags como "garabatear", "dibujo sensorial" y "arteterapia".

Este resurgimiento se produce tras la actual obsesión de las redes sociales con la regulación del sistema nervioso, que se refiere a la capacidad del cuerpo para responder al estrés y volver a un estado de calma.

"Vivimos en un clima económico y político estresante", afirmó Reina Lombardi, terapeuta de arte y fundadora de Florida Art Therapy Services. "Muchas familias experimentan altos niveles de angustia que les impiden dormir".

Lombardi añade que los teléfonos inteligentes, en particular, desempeñan un papel fundamental en la desregulación del sistema nervioso. "Aprovechan el diseño de 'gamificación', utilizando notificaciones para estimular nuestro sistema nervioso y mantenernos ocupados. Estos dispositivos están siempre encendidos y conectados a nosotros".

Como resultado, la gente busca maneras sencillas y efectivas de salir del estado constante de alerta. Y resulta que dedicar tan solo 10 minutos con un lápiz y un papel podría ser una de las formas más fáciles de lograrlo.

Cómo reiniciar su sistema nervioso

Cuando experimentamos estrés, se activa el sistema nervioso simpático del cuerpo (también conocido como respuesta de lucha o huida), explicó Soma Sengupta, neuróloga jefa y directora de neurología del Tufts Medical Center. Este sistema prepara al cuerpo para responder a las amenazas percibidas aumentando la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, la presión arterial y la liberación de hormonas del estrés como el cortisol.

“Dibujar puede ayudar a desviar la atención de los pensamientos estresantes y estimular la activación del sistema nervioso parasimpático, también conocido como el sistema de ‘descanso y digestión’”, explicó Sengupta. “Este sistema favorece la recuperación al disminuir la frecuencia cardíaca, reducir la tensión muscular y ayudar al cuerpo a recuperar un estado fisiológico más tranquilo”.

Dibujar, explicó, activa el cerebro mediante el movimiento coordinado, la visión, la atención y la toma de decisiones. Esta combinación crea una experiencia sensorial relajante a la vez que proporciona a la mente un enfoque constructivo.

Según Sengupta, durante una sesión de dibujo trabajan conjuntamente varios sistemas cerebrales, lo que ayuda a explicar por qué puede resultar tan beneficioso.

En primer lugar, dibujar requiere concentración en formas, colores, líneas y movimientos de las manos, además de una comunicación constante entre los ojos, las manos y las regiones del cerebro encargadas de la planificación motora, explicó. Este enfoque y coordinación ayudan a mantener la atención en el presente, evitando que el cerebro se desvíe hacia pensamientos negativos como la preocupación o el exceso de razonamiento.

Según Sengupta, trabajar la coordinación también fortalece la percepción sensorial, que es la capacidad de percibir conscientemente la información que llega a través de los sentidos: vista, oído, tacto, olfato, gusto y sensaciones corporales internas. Algunas investigaciones demuestran que la percepción sensorial puede reducir la ansiedad y favorecer la relajación.

Las artes visuales también ofrecen una forma no verbal de expresar emociones. En lugar de explicar los sentimientos con palabras, las emociones pueden representarse mediante imágenes, colores, patrones o símbolos. Según Sengupta, este proceso puede ayudar a las personas a comprender y regular mejor sus experiencias emocionales.

Según Sengupta, completar un dibujo o ver cómo se desarrolla gradualmente una obra de arte puede activar el sistema de recompensa del cerebro, produciendo liberaciones moderadas de dopamina asociadas con la motivación, la satisfacción y el refuerzo positivo.

Si le gusta dibujar, es posible que experimente un estado de concentración profunda. Según Sengupta, esto ocurre cuando una persona se sumerge por completo en una actividad que representa un desafío adecuado. Durante este estado, la timidez disminuye, la concentración aumenta y muchas personas experimentan una reducción del estrés y la ansiedad.

Solo unos minutos de garabatos

No hace falta ser un artista creando una obra maestra para disfrutar de los beneficios relajantes del dibujo.

“Los efectos relajantes [del dibujo] parecen deberse principalmente a la atención sostenida, el movimiento repetitivo y la implicación con el proceso creativo, más que a la creación de una obra de arte”, afirmó Sengupta. Incluso dibujar líneas, garabatos o formas geométricas puede proporcionar muchos de los mismos beneficios, explicó.

Si bien dibujar puede generar estrés en quienes no se sienten competentes para hacerlo, el simple hecho de practicar algo que resulta incómodo puede tener un valor terapéutico, según Lombardi. Esto desarrolla lo que ella denomina “tolerancia a la angustia”.

“La evitación suele ser un factor clave en el estrés crónico, por lo que participar en actividades de autorregulación, incluso cuando resultan difíciles, aumenta nuestra capacidad para afrontarlo de forma adaptativa”, afirmó Lombardi.

Hay poca investigación sobre cuánto tiempo se debe dibujar para sentirse más tranquilo. Un pequeño estudio de 2016 publicado en Art Therapy descubrió que 45 minutos de creación artística reducían los niveles de cortisol de los participantes. Sin embargo, Sengupta afirma que sesiones más cortas pueden ser efectivas, señalando que incluso una práctica creativa breve —tan solo 10 minutos— es suficiente para interrumpir la respuesta al estrés del cuerpo sin que se sienta como una tarea abrumadora más en un día ya de por sí ajetreado.

De hecho, según Sengupta, dibujar durante entre cinco y veinte minutos puede interrumpir los pensamientos acelerados, reducir el estrés inmediato y mejorar el estado de ánimo.

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“Muchas de las sesiones de terapia que facilito duran solo una hora. A menudo, solo nos dedicamos al proceso creativo durante 20 minutos, pero los clientes informan de cambios positivos tanto a nivel somático como emocional”, dijo Lombardi.

Si dibujar no es lo suyo, no se preocupe: aún puede obtener estos beneficios de otras formas de arte.

“Algunas personas responden mejor a la arcilla, mientras que a otras les resulta más fácil sumergirse en el proceso de pintar”, dijo Lombardi. “Lo más importante es encontrar el material que facilite ese proceso para cada uno”.