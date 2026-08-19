El cáncer más común es fácil de pasar por alto: ¿qué debe saber?

El carcinoma basocelular es el tipo de cáncer más común, y afecta a uno de cada cinco adultos solo en Estados Unidos. Sin embargo, puede pasar desapercibido fácilmente.

Alexa Frank pensó que la pequeña mancha rosada y escamosa en su nariz era una cicatriz de acné o eccema, una afección que causa piel seca y con picazón.

Resultó ser un carcinoma basocelular.

“Me quedé totalmente impactado. Recuerdo haber pensado: ‘Tengo 23 años. ¿Cómo puedo tener cáncer de piel?’”, dijo Frank, ahora de 24 años, residente de Syosset, Nueva York.

Como en el caso de Frank, el carcinoma basocelular suele comenzar con una pequeña protuberancia del color de la piel, una llaga o una mancha escamosa, que se confunde fácilmente con piel seca o un grano en proceso de curación. Si bien rara vez pone en peligro la vida, puede crecer profundamente en la piel, por lo que los expertos afirman que la detección temprana es fundamental para una mejor recuperación.

El carcinoma basocelular puede afectar a cualquier persona, pero es más común en personas mayores de 40 años, de piel clara, con antecedentes de cáncer de piel o inmunocomprometidas, según Kelly Nelson, profesora de dermatología del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas en Houston.

Aquí hay otras cosas que los dermatólogos y los pacientes quieren que sepa sobre el carcinoma basocelular, incluyendo cómo prevenirlo.

¿Qué buscar?

El carcinoma basocelular suele aparecer en la cara, especialmente en la nariz, las orejas o el cuero cabelludo, así como en otras zonas con mayor exposición al sol, como el cuello, los hombros, los brazos y las manos. Raramente se disemina a otras partes del cuerpo, aunque puede crecer hacia los tejidos cercanos.

“Lo comparo con el óxido en un carro. No va a parar el motor, pero es algo que debemos detener cuando es un problema pequeño, porque si dejamos que se descontrole, puede convertirse en un problema, sobre todo si está cerca de estructuras importantes”, como los ojos, dijo Nelson.

Según el tipo, puede presentarse como un nódulo con pequeños vasos sanguíneos; una mancha superficial que parece piel seca; o una lesión plana y firme similar a una cicatriz que puede extenderse más profundamente debajo de la piel, lo que dificulta su tratamiento, según la Academia Estadounidense de Dermatología.

Dado que el carcinoma basocelular puede ser difícil de detectar para quienes no tienen experiencia, Nelson sugirió usar el "signo del patito feo": un método de autoexploración que consiste en buscar un lunar, mancha o parche que se vea diferente a cualquier otro en el cuerpo y luego consultar con un dermatólogo. Además, indicó que se debe evaluar cualquier bulto rosado y duro nuevo, una llaga nueva o una mancha que sangre y no cicatrice en unas pocas semanas.

Aunque lo ideal es detectarlo a tiempo, este tipo de cáncer de piel suele crecer lentamente, expandiéndose a un ritmo promedio de entre 2 y 3 milímetros al año, explicó Nelson. Por lo tanto, incluso si no lo detecta usted mismo, siempre que se someta a exámenes dermatológicos anuales de rutina, generalmente se puede detectar y tratar antes de que cause problemas graves, añadió.

Tratamientos para el carcinoma basocelular

Una vez diagnosticado el carcinoma basocelular mediante una biopsia, el tratamiento recomendado puede variar según el tipo, el tamaño y la ubicación del tumor, así como si se trata de un cáncer nuevo o recurrente.

Para tumores de mayor riesgo, la cirugía de Mohs es el tratamiento de elección.

Durante la cirugía de Mohs, un dermatólogo especializado, llamado cirujano de Mohs, extirpa finas capas de tejido canceroso una a una y las examina al microscopio hasta que no se observan más células cancerosas. Una vez que los márgenes están libres de células cancerosas, el cirujano de Mohs o un cirujano plástico reconstruirá la zona, explicó Anthony Rossi, dermatólogo y cirujano de Mohs del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York.

Stephanie Townes, de 35 años y residente de Charlotte, se sometió a una cirugía de Mohs para extirpar un carcinoma basocelular nodular en el 2025. Durante años, había notado un pequeño lunar translúcido junto a su nariz. Sin embargo, este comenzó a crecer, a picarle y a sangrar. Inicialmente, decidió extirparlo por motivos estéticos.

Pero su dermatólogo le dijo que era cáncer de piel.

“Me hizo gracia la ironía, ya que fui por vanidad y al final resultó ser una noticia que no me esperaba para nada”, dijo.

Sin embargo, en retrospectiva, afirmó que corría un mayor riesgo. Nadadora de competición, pasó gran parte de su adolescencia al sol, y su padre se ha sometido a varias cirugías para tratar un carcinoma basocelular, explicó.

Este año, Frank también se sometió a una cirugía de Mohs. Posteriormente, se sometió a una cirugía plástica para reparar la zona. "Pasé de tener una pequeña mancha rosada que apenas me preocupaba a tener un montón de puntos de sutura y una cicatriz que era al menos cinco veces más grande que el propio cáncer de piel", dijo.

Según el tipo, el carcinoma basocelular se puede extirpar quirúrgicamente o mediante procedimientos menos invasivos, como el uso de un instrumento de raspado y corriente eléctrica para eliminar el tumor, o incluso mediante cremas recetadas.

La tasa de curación para ciertos tipos de carcinoma basocelular es de aproximadamente el 98 al 99 por ciento, aunque las personas que han tenido un cáncer de piel no melanoma tienen un mayor riesgo de desarrollar otro "porque es un indicador de cuánta exposición a los rayos UV han tenido y cuánto daño al ADN han sufrido", dijo Rossi.

Cómo prevenir el carcinoma basocelular

Desde que les diagnosticaron carcinoma basocelular, tanto Frank como Townes afirman que se han vuelto muy cuidadosas con el uso de protector solar y sombreros para proteger su piel. Frank incluso mandó tintar las ventanas de su carro para reducir la exposición a los rayos UV.

Los dermatólogos recomiendan usar un protector solar químico o mineral de amplio espectro con un FPS mínimo de 30 y reaplicarlo cada dos horas aproximadamente, o con mayor frecuencia si se suda o se nada. A Rossi le gustan los protectores solares minerales porque, según él, irritan menos la piel sensible.

Para los pacientes con un mayor riesgo de cáncer de piel, como aquellos que lo han padecido varias veces, Rossi dijo que a veces también recomienda tomar suplementos de nicotinamida, una forma de vitamina B3.

Algunos investigadores creen que la nicotinamida ayuda a restaurar la energía celular y mejora la capacidad de la piel para reparar el daño en el ADN causado por los rayos UV, explicó Rossi. Sin embargo, advirtió de que es recomendable consultar con un médico antes de comenzar a tomar nicotinamida, ya que puede interactuar con ciertos medicamentos, incluidos algunos anticonvulsivos, anticoagulantes y medicamentos para la diabetes.

En algunos casos, Rossi también recomienda la terapia fotodinámica, que utiliza medicamentos especiales y luz para destruir las células cancerosas precancerosas no melanoma.

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Townes comentó que sigue disfrutando del aire libre, pero que piensa constantemente en las precauciones que debe tomar, incluidos los exámenes dermatológicos cada seis meses.

“No voy a dejar de hacer las actividades que me gustan solo por esto. Pero me he vuelto muy consciente de lo que puede pasar”, dijo.