Siete cosas interesantes que puede hacer con su teléfono y respaldadas por la ciencia

Su smartphone puede mejorarle la vida, si lo usa con inteligencia.

La tecnología —y el tiempo que le dedicamos— no es intrínsecamente buena ni mala. Pero "sin duda puede empeorar el estado de ánimo, incluso en personas sanas, dependiendo del uso que se le dé", afirmó Jon Elhai, un distinguido profesor universitario de la Universidad de Toledo en Ohio, especializado en ciberpsicología.

Según una encuesta de YouGov del 2025, la mayoría de los adultos menores de 45 años afirma querer pasar menos tiempo frente a las pantallas. Además, muchas aplicaciones populares, como TikTok, están diseñadas para captar tu atención más tiempo del que desearía. Gran parte de ese tiempo invertido podría no resultar del todo placentero.

"Si quiere crear un hábito más saludable con su teléfono inteligente, tienes que conocerte a ti mismo", afirma Joseph Bayer, profesor asociado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Estatal de Ohio, quien estudia los hábitos de uso de teléfonos inteligentes y redes sociales. "Tienes que saber cuáles son tus objetivos personales y en cuanto al uso de tu teléfono", y si estos coinciden.

Existen muchas maneras de reducir el tiempo que pasa en su teléfono, pero otra estrategia consiste en cambiar cómo lo usa. Aquí le presentamos algunas formas de usar su teléfono que podrían brindarle experiencias más positivas.

Juegos en línea

La actividad cognitiva es beneficiosa para el cerebro, y se ha demostrado que los videojuegos en forma moderada de acción trepidantes, como Call of Duty o Fortnite, mejoran la función cognitiva.

Las investigaciones también han relacionado juegos como los crucigramas y los juegos de mesa con beneficios cognitivos. Las aplicaciones para smartphones han facilitado el acceso a estos juegos en cualquier lugar con conexión a internet.

"Me gustan los juegos de mesa, y algunos también tienen versiones para móviles", dijo Bayer, quien disfruta jugando al juego de temática de aves Wingspan en su teléfono. La aplicación permite jugar por turnos de forma asíncrona, lo que significa que se puede jugar en los ratos libres; a la amiga de Bayer, que es terapeuta, le gusta jugar entre pacientes.

“Jugar a un juego de mesa en línea durante un minuto te da un pequeño impulso de energía entre tareas laborales”, dijo Bayer.

Hay muchos otros juegos de mesa populares adaptados del formato de mesa al móvil.

Aplicaciones de libros

Acomodarse con un buen libro, una revista o un periódico es bueno para el cerebro, y se ha relacionado con una mayor longevidad y una menor tasa de deterioro cognitivo.

Las aplicaciones como Libby y Hoopla, ambas gratuitas, le permiten acceder fácilmente a todos los libros electrónicos, audiolibros y revistas de su biblioteca local, ya sea para leerlos o escucharlos. También puede probar diferentes aplicaciones de lectura digital para llevar con usted su última novela en sus desplazamientos.

Pasatiempos favoritos

Los teléfonos inteligentes lo conectan con todo el conocimiento y la comunidad relacionados con sus aficiones fuera del trabajo. Diversos estudios han demostrado que las aficiones están vinculadas con una mejor salud mental y que practicar actividades creativas, como la música, la danza y el arte, se asocia con un retraso en el envejecimiento cerebral.

Reddit puede ser un gran recurso porque "puedes encontrar un subreddit [comunidad] para cualquier pasatiempo que tengas", dijo Elhai, quien considera que Reddit es "útil para obtener más información sobre diferentes pasatiempos".

Aplicación de mindfulness (atención plena)

Las investigaciones han demostrado que los ejercicios de atención plena o mindfulness pueden ser tan efectivos como los medicamentos para la ansiedad a la hora de reducir la sensación de ansiedad, e incluso breves sesiones de meditación pueden ayudar a alcanzar un estado de alerta relajado. Algunas aplicaciones populares son Headspace y Calm.

Además, la atención plena puede ayudarle a alcanzar otros objetivos de salud, incluyendo una mejor relación con su teléfono inteligente. Las investigaciones demuestran que una mayor consciencia plena está relacionada con un uso más saludable del teléfono inteligente.

Según Elhai, las personas que son más conscientes de cómo usan su teléfono inteligente —y cuándo deben dejarlo— están más protegidas del uso problemático "que las personas que simplemente se desplazan sin pensar, en lugar de hacerlo de forma consciente, por la pantalla de su teléfono".

Un nuevo idioma

Aprender otro idioma es una excelente manera de estimular el cerebro; las investigaciones han descubierto que ser multilingüe está relacionado con un retraso en el diagnóstico de demencia y que los cerebros de las personas que hablan dos o tres idiomas parecen seis años más jóvenes en comparación con los de quienes hablan solo uno.

Los teléfonos inteligentes le permiten tomar sus lecciones de idiomas en cualquier lugar.

“No es que puedas pasar todo el tiempo hablando en persona con gente en el idioma que estás aprendiendo”, pero si tienes tiempo para usar tu teléfono, eso puede ser beneficioso, dijo Elhai, quien usa Pimsleur para aprender idiomas e Italki para practicar con hablantes nativos.

Anímese a escribir

Dar gracias por las cosas buenas de la vida es beneficioso, y las investigaciones demuestran que una mayor gratitud está relacionada con una menor sensación de soledad.

En lugar de estar revisando constantemente sus redes sociales, puede considerar usar "aplicaciones diseñadas para que escriba un diario y anote aquello por lo que está agradecido cada día, con el fin de mantener un estado de ánimo optimista", dijo Elhai.

Lea también: Ocho reglas para comer fuera con los niños

Algunos ejemplos de aplicaciones son Three Good Things y Gratitude. Pero incluso abrir tu aplicación de notas predeterminada puede ser un buen lugar para anotar tus pensamientos, sentimientos y recuerdos del día.

Llame, envíe un texto o un meme divertido

Solemos ser más felices cuando estamos con otras personas en persona, y las investigaciones demuestran que casi cualquier cosa se disfruta más en compañía de amigos.

Pero socializar con otra persona a través del teléfono —mediante mensajes de texto, redes sociales o incluso llamadas tradicionales— podría ser la mejor alternativa. Conectar con los demás —el objetivo original de los teléfonos— podría ser el uso más gratificante de los smartphones.

“Cuando la gente usa sus teléfonos de forma no social, como para escuchar música o ver películas, tal vez a corto plazo les resulte placentero”, dijo Elhai. “Pero no es tan placentero como usarlos en contextos sociales”.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Las investigaciones demuestran que solemos subestimar lo gratificante que puede ser contactar con los demás, tanto para una persona como para otra, incluso de forma inesperada.

Usar el móvil es una oportunidad para reconectar con alguien. Unos minutos bastan para enviar un mensaje de "estoy pensando en ti", quedar para verse o compartir mesuradamente memes divertidos.